LaMetric Sky crea un mosaico de colores en la pared con paneles LEDs que muestran información o animaciones

LaMetric saltó a la fama con un simple pero ingenioso producto, TIme. Esta barra de LEDs muestra información en tiempo real como el tiempo, notificaciones o diferentes contadores que configuremos. La compañía ha extrapolado esta misma idea a paneles de LEDs que se conectan entre sí y forman mosaicos en las paredes.

LaMetric Sky es un nuevo producto presentado en el CES 2019 que nos permite crear mosaicos y formas en la pared mediante paneles LED que se iluminan. Los paneles, al sincronizarse entre sí, permiten mostrar imágenes más grandes e información coherente al verse en conjunto todos los paneles. Puedes desde mostrar un reloj gigante a ver los seguidores que tienes en Instagram, o simplemente el tiempo que hace fuera.

Triángulos interconectados y sincronizados entre si

Cada LaMetric Sky puede ser diferente en forma y en tamaño, todo dependerá de la cantidad de piezas que se quieran añadir. Cada pieza es un triángulo que contiene un total de 32 pequeños triángulos en el interior que emiten su propia luz mediante LEDs individuales. Los panales se conectan entre sí al estar uno al lado de otro y una cinta de doble cara es le encargada de sujetarlos a la pared vertical.

Al ser triángulos independientes las posibilidades son inmensas. Se puede por ejemplo hacer un simple mosaico encajando todos los triángulos. Pero también se pueden crear formar rectangulares (con dos triángulos se forma un cuadrado) o aleatorias sin aparente sentido. Una vez hecha la forma en la pared desde la app del móvil se realiza una fotografía para reconocer la forma y comenzar a añadir información.

Por colores tampoco hay una limitación como tal ya que cada LED puede mostrar hasta 16 millones de colores por tonalidades y brillos disponibles. El resultado final es una especie de pantalla con efecto pixel que muestra imágenes fijas o animaciones. En la aplicación del móvil se pueden personalizar los paneles para especificar qué información mostrar.

Qué puede mostrar LaMetric Sky

El mosaico que se forme permite mostrar diferente contenido, según lo que se indique desde la aplicación del móvil (o desde Siri, Alexa y Google Assistant, ya que será compatible con estas plataformas). Los contenidos que puede mostrar son:

Colores sólidos o degradados.

Animaciones de nubes, fuego, lluvia, amanecer o atardecer.

Animaciones e imágenes de emoticonos, animales, juegos...

Imágenes de la galería de LaMetric (más de 20.000) o creadas por el usuario.

Tiempo, notificaciones, contadores sociales, calendarios...

Información de dispositivos domóticos conectados (termostatos como Nest, estaciones Netatmo...).

Información de las apps disponibles para la plataforma.

LaMetric de momento no ha especificado ni la disponibilidad ni el precio que tendrán estos paneles de LaMetric Sky. Cada paquete de LaMetric Sky constará de ocho paneles para crear los mosaicos, aunque es algo que tampoco es definitivo. Hasta ahora Nanoleaf era una de las marcas que ofrecía algo similar, aunque no con tanta personalización e integración como lo hace LaMetric. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo LaMetric Time en su momento, probablemente estos paneles sigan el mismo camino, si el precio no juega en su contra.

Más información | LaMetric