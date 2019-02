Alcatel 3, primeras impresiones: compacto, con pantalla de casi seis pulgadas y por menos de 200 euros

A las puertas del MWC 2019, TCL Communication, empresa china que gestiona las marcas Alcatel y Blackberry, ha presentado su renovación de la gama de entrada y media. Todos los dispositivos se filtraron hace poco, pero no ha sido hasta hoy que hemos podido ver y tocar la nueva Serie 1 y Serie 3.

El modelo más potente de todos los presentados es el Alcatel 3, un terminal de gama media que viene en dos versiones: la más modesta, de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, y la más completa, de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Esta última ha sido a la que hemos tenido ocasión de echarle el guante durante algunos minutos para contaros nuestras sensaciones iniciales.

Ficha técnica del Alcatel 3

ALCATEL 3 DIMENSIONES Y PESO 151,1 x 69,7 x 7,99 mm

145 gramos PANTALLA TFT-IPS de 5,94 pulgadas

Resolución HD+ (1.560 x 720 píxeles)

Relación de aspecto 19,5:9

Notch en forma de gota PROCESADOR Snapdragon 439

GPU Adreno 505 MEMORIA RAM 3/4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 32/64 GB CÁMARA TRASERA Doble cámara

Sensor principal: Samsung 3L6 de 13 megapíxeles con apertura f/2.0

Sensor secundario: GC5025 de 5 megapíxeles con apertura f/2.4

Inteligencia Artificial, Google Lens CÁMARA DELANTERA Sensor Samsung 4H7 de 8 megapíxeles con apertura f/2.0 BATERÍA 3.500 mAh

Carga 5V/1A SISTEMA OPERATIVO Android 8.1 Oreo OTROS NFC, GPS, lector de huellas trasero, desbloqueo facial PRECIO DE LANZAMIENTO 189 euros

Notch de gota, diseño colorido y compacto

El Alcatel 3 estará disponible en dos colores, ambos degradados.

En lo referente a tamaños, no hay diferencias demasiado significativas entre todos los modelos. Todos los dispositivos anunciados tienen unas dimensiones similares y, dicho sea de paso, compactas. El Alcatel 3 se siente cómodo a la mano, no es demasiado grueso (7,99 mm) y es ligero, solo 145 gramos, por lo que se puede usar perfectamente sin recurrir a las dos mano. En ese sentido, la experiencia es más que positiva.

En frontal del terminal está ocupado al 88% por una pantalla TFT-IPS de 5,94 pulgadas con resolución HD+ (1.560 x 720 píxeles) y relación de aspecto 19,5:9, destacando el notch con forma de gota de agua de la parte superior. Es pequeño, apenas te das cuenta de que está y no molesta. Aun así, desde TCL nos han confirmado que ya están trabajando en pantallas agujereadas estilo Infinity-O, por lo que será cuestión de tiempo que veamos un dispositivo con dicha tecnología.

El notch en forma de gota es pequeñito y apenas molesta.

La resolución de pantalla se antoja algo escasa. Solo hemos tenido ocasión de probarla en un entorno cerrado, pero ha sido suficiente para darnos cuenta de que los píxeles de los iconos se notan. Si te acercas a la pantalla puedes apreciar los dientes de sierra, y es que una resolución HD+ en una pantalla que roza las seis pulgadas de diagonal puede no ser la más adecuada. Es verdad que eso se ve compensado con un precio bajo, por lo que, después de todo, se trata de buscar un equilibrio. Aun así, mejor esperar al análisis para hacer afirmaciones más rotundas.

También destaca la barbilla de la parte inferior, que es bastante pronunciada

La parte trasera está disponible en dos colores, ambos degradados. El primero es un tono negro que pasa al azul y el segundo es un azul que pasa a morado. No es “holográfico” o “twilight” como en otras marcas, no depende de cómo le de la luz. El material es policarbonato, es decir, plástico, pero ha sido tratado para darle un aspecto a cristal bastante llamativo. Eso sí, las huellas se quedan bastante marcadas. En la parte trasera encontramos también las dos cámaras en formato vertical, la flash y el lector de huellas, así como una pequeña, muy sutil curvatura en los lados, que mejora el agarre del dispositivo.

Gama de entrada en todos los sentido, pero con doble cámara

Aunque se trata del modelo más potente de todos los presentados hoy, el Alcatel 3 tiene componentes de gama de entrada. La versión mejor equipada cuenta, como decíamos antes, con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, unas cifras decentes para el rango de precios en que el se enmarca.

Su procesador, sin embargo, se queda ligeramente por detrás de sus competidores más directos en precio, puesto que se trata de un Qualcomm Snapdragon 439. Dicho SoC, presentado el pasado mes de junio y de 12 nanómetros, se compone de cuatro núcleos Cortex A53 a 2 GHz y otros cuatro Cortex A53 a 1,45 GHz, estando los gráficos potenciados por una GPU Adreno 505. Su batería es de 3.500 mAh, por lo que a priori debería dar unas buenas cifras, aunque no tiene carga rápida. De hecho, el propio fabricante especifica que se tardan alrededor de 4 horas en conseguir una carga completa.

El sistema operativo es Android 8.1 Oreo, pero nos ha confirmado que se actualizará a Android 9 Pie

No hemos podido probar su rendimiento como solemos hacerlo en los análisis, pero sí hemos podido echar un ojo a algunas aplicaciones, ver cómo se mueve la interfaz, etc., y las sensaciones son buenas. No podemos olvidar que estamos hablando de un gama de entrada y que no podemos esperar grandes alardes. Hay algunos tirones puntuales al abrir ciertas apps y el sistema de gestos no está del todo bien pulido (y no tiene animaciones), pero, de nuevo, mejor esperar al análisis.

Lo que sí funciona realmente bien es la biometría. Tanto el lector de huellas como el desbloqueo facial 2D (del que se encarga la cámara delantera alojada en el notch) son bastante rápidos, aunque claro, la iluminación en la zona de pruebas era bastante buena y no hemos podido probar el escáner facial de noche.

El Alcatel 3 está hecho de plástico, pero el tacto no es desagradable y el acabado es bonito.

Algo similar ocurre con las cámaras. Tenemos una doble lente trasera de 13+5 megapíxeles (ampliables a 16+5 megapíxeles por software) con aperturas f/2.0 y f/2.4 y una delantera de 8 megapíxeles (ampliables a 13 por software) con apertura f/2.0. Sacar conclusiones sobre su calidad en un entorno controlado e interior sería aventurarse demasiado, pero podemos intuir que los resultados irán en la línea de otros dispositivos en su rango de precios.

Terminamos hablando de la conectividad. Al ser un teléfono básico tenemos elementos básicos, como Bluetooth 4.2, WiFi 802.11b/g/n, radio FM (buen añadido), GPS, USB 2.0, slot para doble SIM híbrida (nano SIM y nanoSIM o nano SIM y tarjeta microSD) y, algo interesante, NFC, lo que significa que se podrá pagar con el móvil sin mayor problema.

Alcatel 3, la opinión de Xataka

El precio del Alcatel 3 de 4/64 GB será de 189 euros, y decimos será porque se lanzará en primavera de este año. En este rango de precios, Alcatel se encuentra con algunos competidores serios a tener en cuenta, entre los que tenemos a Xiaomi, Motorola o Nokia. Aun así, no son demasiadas las empresas que consiguen meter 4 GB de RAM y 64 GB de memoria ampliable en un terminal por debajo de los 200 euros, por lo que eso es un punto importante a tener en cuenta.

El Alcatel 3 es un dispositivo que se siente cómodo en mano, que es agradable sujetar y que, a pesar de estar hecho de policarbonato, no se siente “poco premium”, por decirlo de alguna forma. Hay plásticos y plásticos, y Alcatel ha conseguido que el acabado final, al menos en una primera instancia, se sienta bien.

El rango de precios en el que se enmarca el Alcatel 3 es muy competitivo, por lo que habrá que ver cómo se enfrenta a sus competidores directos

Quizá echa algo para atrás la resolución de la pantalla. Es una pena tener un panel de cerca de seis pulgadas con una resolución tan modesta. Tocará ver cómo se comporta cuando le da la luz de frente, cuando es de noche o cuando reproducimos contenido multimedia, pero el sabor que se nos ha quedado en la boca después de probarlo es un tanto agridulce. Solo el tiempo dirá cómo compite en el mercado y cuál será su aceptación.