Cecotec Mambo Black, análisis: un robot de cocina multifunción pequeño (en precio), pero matón

Picar, montar claras y nata, remover, amasar,...por mucho que me guste cocinar hay tareas que me resultan tediosas y para las que se agradece tener ayuda. En mi cocina siempre ha habido todo tipo de artilugios y pequeños electrodomésticos (varillas eléctricas, batidora de mano, picadora, exprimidor, molinillo, rallador, entre muchos más). Todos y cada uno de ellos me han hecho el cocinado más sencillo y quien sea tan cocinillas como yo seguro que comprende su valor.

Sin embargo mis fieles compañeros de batalla han quedado relegados a un segundo plano desde que el robot de cocina multifunción Mambo Black de Cecotec se instaló en mi cocina hace unas semanas. Llegó para ser testado y, afincada en mis viejos hábitos, me costó unos días ponerme con ello, pero cogí carrerilla y no he parado hasta ahora. Este robot ha sido un gran pinche de cocina. ¡Qué dura va a ser la despedida!

Detalles y especificaciones técnicas del robot multifunción Cecotec Mambo Black

Marca Cecotec Modelo Mambo Black Descripción Robot de cocina multifunción Referencia 04052 Código EAN 8435484040525 Temperatura 120º C Potencia 1700 W Capacidad 3,3 litros Material de la jarra Acero Inoxidable Peso 5,05 Kg Medidas 39,5 x 25 x 33 cm Voltaje 220-240 V Accesorios Mariposa, cuchara MamoMix, vaporera y espátula Recetario Sí Precio 249 euros

Ni una, ni dos, ni tres: 23 son las funciones del robot multifunción Cecotec Mambo Black

El robot multifunción Cecotec Mambo Black es pequeño (en precio), pero matón: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, bate, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, hierve, mantiene caliente, fermenta, slowmambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría y dispone de función turbo.

Es un robot fácil de usar, con una pantalla digital y un panel de control táctil atractivos e intuitivos. La temperatura se puede ajustar grado a grado, desde 37 ºC hasta 120 ºC y cuenta con un sistema inteligente de potencia calorífica que la controla para evitar sobrecalentamientos e impedir que los alimentos se peguen a la base del vaso o se quemen.

Sus 10 velocidades permiten afinar bastante el ritmo del cocinado, así que es difícil quedarse corto o no llegar. Cuenta con un programador de tiempo, desde un segundo hasta 12 horas. Supone una comodidad y es especialmente adecuado para elaboraciones a baja temperatura que requieren mucho tiempo de cocinado, como los confitados. Si lo hemos ajustado bien, podemos despreocuparnos del cocinado y dedicarnos a otras cosas sabiendo que la comida estará lista y en su punto. El robot se apagará por si solo cuando el temporizador llegue a su fin.

Incorpora una vaporera de dos niveles que permite hacer hasta tres elaboraciones al mismo tiempo: una en la jarra (que es la que genera el vapor) y dos en la vaporera. Por ejemplo, una salsa de tomate en la jarra, unas patatas en el primer nivel de la vaporera y unas albóndigas en el segundo. De la vaporera me gusta especialmente la forma ligeramente rectangular de sus bandejas. Al contrario que otros robots con accesorios similares en los que solo se pueden usar moldes circulares, la vaporera de Cecotec Mambo permiten colocar sobre ellas moldes rectangulares o cuadrados y alimentos alargados como un pescado entero o una pieza de carne.

Vaporera de dos niveles

El robot incluye los siguientes accesorios: vaporera, mariposa, cuchara MamboMix y espátula

El accesorio mariposa es el sustituto de las varillas de toda la vida y realiza la función de batir huevos, montar claras y otras elaboraciones en las que hay que “meter aire”. Se coloca directamente sobre las cuchillas y va como un tiro. Montar 500 ml de nata líquida o 10 claras de huevo en cero coma y sin hacer esfuerzo alguno es un lujo. Las pequeñas lenguetas de silicona de la base permiten recoger hasta el último trozo o gota de la base de la jarra.

Una de las cosas que más me ha gustado es la cuchara amasadora MamboMix. Sirve para remover y amasar sin cortar ni dañar los alimentos porque se coloca en la base de la jarra en sustitución de las cuchillas. Es perfecta para la elaboración de recetas que necesitan de mucho remover (arroz con leche, risotto, masa para croquetas, masa para pan y pizza, etc) porque nos ahorra estar al pie del cañón cuchara en mano. Podemos dedicar nuestro tiempo a otras cosas sabiendo que del vaso del robot va a salir un plato en perfecto estado.

La espátula es muy modesta y bastante mejorable. Resulta demasiado rígida y, aunque está diseñada para adecuarse al tamaño de la jarra, un poco más de volumen y flexibilidad no le vendrían mal. En cualquier caso, es un utensilio asequible y fácil de encontrar, así que no es un drama.

Accesorios: cuchara MamboMix, espátula y mariposa

No incluye ni báscula ni cestillo. Mientras que lo primero no resulta esencial, pues cualquier báscula sirve y es un aparato fácil de encontrar y a bajo coste, lo segundo es otro cantar. Sobre todo porque en el libro de recetas que incluye el robot se hace referencia al cestillo en alguna de ellas y cuando uno va a ponerse a cocinarlas se encuentra con que no las puede llevar a cabo. Este es el caso concreto del arroz blanco y los huevos duros.

Primeras (y segundas) impresiones

La primera impresión está directamente relacionada con su aspecto. El diseño de Cecotec Mambo Black resulta ligeramente demodé. Tanto el cuerpo del robot como la bandeja de cocción al vapor recuerdan al Thermomix 21, el modelo de hace 15 años y al que han seguido dos diseños posteriores (TMX 31y TMX 5). El toque moderno y actual de la pantalla digital y el panel de control táctil no compensan esa primera impresión.

Dicho esto y después de dar buen uso al robot, hay mucho más que comentar. Para empezar, las ventosas que lleva colocadas en la base y que ayudan a que no se mueva durante su funcionamiento. Hay modelos en el mercado que son inestables y que, con ciertas funciones (como el amasado para panes), no soporta bien las sacudidas y tienden a desplazarse por la encimera de la cocina. A Cecotec Mambo no le ocurre esto, algo muy de agradecer porque te evita tener que estar echando un ojo al robot por miedo a que acabe en el suelo.

Crema de verduras: una de las muchas elaboraciones que se pueden preparar con el robot multifunción Mambo Black

Y no es porque el motor tenga poca potencia, para nada. La potencia del motor es de 1700W, superior a la del TM5, el modelo más actual de Thermomix (las comparaciones son odiosas, pero ya que hemos empezado...), que se queda en 1500W. De hecho Cecotec Mambo Black cuenta con dos motores, el segundo de los cuales entra en funcionamiento a partir de la sexta velocidad como apoyo extra al primero. Este doble sistema de engranajes transmite a las cuchillas toda la fuerza de motor, tanto en bajas como en altas revoluciones. En recetas que requieren de un triturado final a alta velocidad, como cremas y salsas, el rendimiento es sobresaliente. Se consiguen unas texturas aterciopeladas que nada tienen que envidiar a las de ningún restaurante con estrella Michelin.

Algo que, a priori llama la atención es que la capacidad de la jarra, según el propio fabricante, es de 3,3 litros, algo que no es del todo cierto. La jarra admite hasta esta cantidad de líquido, cierto, sin embargo las marcas de su interior indican el tope hasta el que se debe llenar para un cocinado seguro. Esto reduce su capacidad real de uso a 2,3 litros. ¿Buena capacidad igualmente? Sí, pero no la indicada en las especificaciones técnicas. Con todo y con esto, 2,3 litros son suficientes para alimentar a entre cuatro y seis bocas con generosidad.

Lo bueno

En Cecotec Mambo se puede cocinar con las cuchillas o la cuchara MamboMix paradas. Esto es genial para elaboraciones que necesitan cocciones sin remover, como pastas, legumbres, estofados, etc. En su jarra se pueden preparar guisos tradicionales de igual manera que si usáramos una cacerola y el fuego o una placa de inducción o vitrocerámica.

La función slowmambo consigue sabores intensos y resultados muy parecidos a los de la cocina tradicional de las abuelas

Me gusta especialmente la función “slowmambo” con la que cocinar a baja temperatura con el accesorio cuchara MamboMix. Con ella he preparado uno de los risottos más ricos y unas lentejas que han hecho historia en casa. Todo ello sin despeinarme.

Cuchilla y cuchara MamboMix

Destacable es el hecho de poder triturar pequeñas cantidades a velocidades relativamente altas y que no se cree una burbuja de vacío alrededor de las cuchillas que provoque tener que parar el robot, bajar los alimentos de las paredes de la jarra y programar de nuevo. Me ha parecido un sueño preparar hummus del tirón y conseguir una textura suave y cremosa. Esto no lo he conseguido con otros robots que hay en el mercado.

Desmontar las cuchillas para su limpieza o para cambiarlas por la cuchara MamboMix es sencillísimo. El mecanismo va como la seda. Lo mismo ocurre con la tapadera, que cuenta con un sistema giratorio de las gomas del cierre que facilita mucho su manejo.

Por último, una de las características más importantes de este robot es su sistema de seguridad avanzado. La tapa tiene un sensor de cierre que bloquea el funcionamiento si no está correctamente cerrada. Para evitar salpicaduras y quemaduras, si la temperatura de los alimentos cocinados es superior a los 60ºC, la velocidad máxima de triturado de las cuchillas es el 4. Mambo cuenta también un conjunto de termofusibles para evitar que se colapse el motor o la resistencia calorífica.

Lo no tan bueno

La jarra requiere un cuidado especial pues la base, en la que está acoplada la conexión al cuerpo del robot, no es desmontable y el contacto con el agua la puede estropear

Quizás estoy siendo un poco quisquillosa porque, después de ahorrarme tiempo y esfuerzo de cocinado, tener que lavar la mayoría de las piezas del robot a mano supone una minudencia. Pero cuando no se es amigo del fregadero...ya se sabe. Con excepción de la vaporera, no es aconsejable meter en el lavavajillas ni las cuchillas, ni la cuchara MamboMix, ni la jarra de acero inoxidable.

La base de la jarra, a la que va acoplada la conexión al cuerpo del robot, no es desmontable

Un pequeño detalle es el del cable que queda suelto y sin recoger. Hay otros robots en el mercado que llevan un sistema de recogida de cable (no puedo evitar hacer nuevamente la comparación con Thermomix) que resulta muy cómodo y deja el robot bien recogido y protegido. Algo que, para frikis del orden como una servidora, es importante.

Ya he mencionado que Cecotec Mambo viene con un libro de recetas que, aunque perfecto para iniciarse y soltarse con el robot en cuestión, es incómodo de usar. Las recetas aparecen ordenadas por función del robot, lo que dificulta localizarlas. Con lo sencillo que es meter un índice alfabético. Algunas recetas quedan incompletas, terminando cuando el robot ya no se necesita más en su elaboración. Solo alguien con experiencia sabría cómo terminarlas. En resumen, es un libro no apto para principiantes e inexpertos.

Multifunción Cecotec Mambo Black, la opinión de Xataka

¿Me ha gustado Cecotec Mambo? Sí. ¿Lo recomendaría? Pues depende. Las necesidades personales de cada uno son distintas y lo que para mi ha funcionado muy bien (ya he comentado en la introducción que la despedida me va a resultar dura) puede no servir de nada a muchos de vosotros.

Del robot de cocina multifunción Cecotec Mambo Black me quedo con lo bueno arriba descrito y con el precio. Los 249 euros que cuesta la criatura en cuestión van muy lejos y se amortizan en un par de meses si sois de cocinar a menudo y os gusta probar elaboraciones que vayan más allá de la tortilla francesa y la ensalada. Entonces encontraréis en él un gran pinche de cocina.

Este dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.