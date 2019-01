Cecotec Outsider E-volution 8,5 Phoenix, análisis: un patinete grande y pesado, pero muy capaz

Los patinetes eléctricos nos han invadido. Y lo han hecho muy rápido, con gente que ni se lo imaginaba adoptándolo como método de transporte diario en las ciudades grandes y no tan grandes. Es una de las mejores pruebas de que la movilidad urbana está cambiando: raro es el día en el que dos o tres usuarios de un Xiaomi Mi Electric Scooter me adelante mientras utilizo las bicicletas urbanas de Barcelona.

Ese Mi Scooter es el patinete que más se ve en las grandes urbes españolas, pero no es el único. Muchos más fabricantes se han animado con ellos, y el conocido por sus aspiradores robot Cecotec se ha subido al carro con su apuesta: hoy vamos a echar un vistazo a su patinete Outsider E-volution 8,5 Phoenix.

Cecotec Outsider E-volution 8,5 Phoenix: especificaciones técnicas

Podemos plegar el Cecotec Outsider para poder levantarlo y llevarlo cómodamente, aunque su peso de 13 Kg hace que no podamos hacerlo para recorridos más largos. Prepárate para hacer músculos si vives en un piso alto sin ascensor.

Cecotec Outsider E-volution 8,5 Phoenix Características Dimensiones 42,5 x 108 x 114 centímetros Peso 13 Kg Potencia 350 W (nominal), 700W (máxima) Voltaje 220 – 240 V, 50/60 Hz Batería 36 V, 6.400 mAh, extraíble, tiempo de carga entre 3 y 4 horas Autonomía 25 km teóricos Velocidad máxima Entre 25 y 30 km/hora teóricos Carga máxima 120 Kg Llantas 8,5 pulgadas, rueda anti-pinchazos Modos Eco, Confort y Sport Extras Caballete, timbre, luces frontales y traseras, freno de disco manual trasero Tipo de vehículo B Precio 359 euros desde su web oficial

Diseño robusto

El aspecto del Cecotec Outsider da sensación de robustez, sobre todo en la parte delantera.

El Cecotec Outsider, a primera vista, da una sensación de robustez que no es engañoso. Su estructura es claramente metálica y hecha en acero inoxidable, sus dimensiones son grandes y confiables; y el suelo de su plataforma está recubierto de un material muy antideslizante. No parece un "patín barato" como puede sugerir su precio, lo que hace que ese precio de 359 euros tenga gancho frente a los rivales.

Los neumáticos tampoco defraudan. No tienen cámara de aire, algo que según Cecotec los hace más resistentes ante los baches y los bordes por los que podamos pasar. En los trayectos que he hecho no he notado en ningún momento que haya forzado demasiado las ruedas, llegando incluso a pasar con cierta velocidad algunos baches o puntos con el asfalto defectuoso en la calzada. Las llantas de la rueda son metálicas, y cuentan con una válvula de hinchado fácilmente desenroscable (de hecho tuve que apretarlas al estrenar el patinete).

Cada empuñadura del manillar se puede desenroscar, para que así el patinete quepa mejor en espacios estrechos (los manillares son los responsables de su máxima anchura). En el manillar izquierdo tenemos un freno con un timbre incorporado, y en el manillar derecho tenemos una pequeña palanca para acelerar empujando nuestro pulgar hacia abajo. Se agradece que sea de un color azul cielo chillón en contraste con el negro del manillar, porque así es fácilmente localizable incluso mirando con el rabillo del ojo.

El Cecotec Outsider puede plegarse como cualquier otro patinete eléctrico. Hay una bisagra en la zona inferior de la parte delantera con la que podemos plegar fácilmente dicha parte enganchando el manillar con la zona de la rueda trasera, que actúa como guardabarros y desde la que también podemos frenar.

En comparación con otros patinetes similares, el Cecotec es más grande y más pesado. Ganas seguridad al conducirlo, pero para transportarlo es más incómodo.

El inconveniente principal del Outsider es, sin ninguna duda, su peso. Son 13 Kg, y se notan. Y por mucho que Cecotec y los otros fabricantes digan que ese peso hace al patinete portable y cómodo, no es verdad. Si vives en un edificio con ascensor, y en tu trabajo tampoco tienes que subir escaleras... el problema es sólo el de la incomodidad de guardar el patinete en un buen hueco. Pero a la mínima que tengas que cargar con él... a los 50 metros de hacerlo ya te das cuenta que esos 13 Kg no son para nada portables.

No es culpa exclusiva de Cecotec (aunque les diría de priorizar una rebaja del peso para próximos modelos), desde luego. Las baterías pesan, la estructura metálica pesa, las ruedas pesan... el futuro traerá mejores materiales y mayor eficiencia energética, pero de momento estos 13 Kg van a ser algo inevitable si quieres animarte con un patinete eléctrico. Mi recomendación: que lo tengas que desplazar lo menos posible con tu fuerza.

Batería y autonomía: lo mejor es que sea intercambiable

Sacar la batería del Cecotec Outsider es muy cómodo gracias a la tira que lleva incorporada para tirar de ella.

Quizás lo que más me ha llamado la atención del patín es su batería extraíble. Ésta tiene forma de tubo de aproximadamente medio metro de largo y se coloca en un agujero que hay justo en el centro del manillar, quedando conectada dentro del propio frontal del patinete. Colocarla y sacarla es muy fácil: basta con retirar una capa y tirar de una cinta que la batería lleva incorporada.

La ventaja frente a otras alternativas alternativas es que no hace falta tener que acercar el patinete entero a un enchufe, algo complicado dependiendo de la casa en la que estés. Con el Cecotec Outsider puedes hacerlo, pero es mucho mejor simplemente sacar la batería y utilizar el adaptador de corriente para cargarla. Dicho adaptador es más bien grande, pero puedes guardarlo perfectamente en una mochila y llevarla contigo cuando te desplaces.

El adaptador de corriente para cargar las baterías es algo grande, pero igualmente se puede llevar sin problemas dentro de una mochila para cargar el patín o una batería de repuesto donde queramos.

Dicho adaptador tiene una luz que indica si la batería está cargando (en rojo) o si ya está cargada (en verde). La carga completa dura unas tres o cuatro horas (puedes dejarlo cargando por la noche), aunque me habría gustado ver un indicador del progreso de carga en el adaptador de corriente o en la propia batería por si algún día tenemos que apurar una carga.

De hecho, y gracias a la forma de las baterías, puedes obtener una segunda batería de repuesto y llevarla cargada también en la mochila para duplicar la autonomía del patín o simplemente estar preparado ante desplazamientos imprevistos más largos. Llevar esa batería de repuesto no supone ningún gran problema de peso si la llevas en una mochila, aunque esa mochila debe ser más bien grande.

Este es el aspecto de la batería del Cecotec Outsider.

La autonomía de una carga completa en el Cecotec Outsider te da para recorrer unos 20-25 kilómetros teóricos, dependiendo de por donde te desplaces y del tipo de conducción que utilices. En mis pruebas he podido recorrer unos 14km con el modo de conducción que más batería consume, con la batería quedándome a un 20% de carga aproximada después del trayecto. En pruebas con modos de conducción más eficientes pero menos potentes he podido comprobar cómo la carga me daba para quizás llegar a superar los 20 kilómetros.

Tres modos de conducción para todos los niveles de confianza

El acelerador del Cecotec Outsider es de un color llamativo para poder localizarlo fácilmente. También en el mismo tenemos el botón de encendido y apagado y un botón adicional para cambiar de modo de conducción.

Como en otros patinetes de su misma categoría, el Cecotec Outsider se conduce a través de una pequeña palanca que tenemos en el manillar derecho. Si pulsas esa palanca hacia abajo, aceleras. Si aceleras durante seis segundos seguidos, el patinete emite un pitido que te indica que la aceleración pasa a ser automática que puedes cancelar en cuanto frenas.

Para frenar cuentas con el freno del manillar derecho, que tienes que pulsar con cierta fuerza para frenar de forma efectiva. También tienes el freno trasero que pulsas con el pie encima del guardabarros trasero, aunque lo mejor para los que empiezan es utilizar el delantero.

La autonomía, potencia y manejabilidad del Cecotec Outsider varían dependiendo de uno de los tres modos de conducción que tenemos.

El modo Eco es el más eficiente con la batería, pero también es el más lento. Es el modo perfecto para cuando coges el patinete por primera vez, para acostumbrarte a él o para cuando tienes que hacer un recorrido muy largo exprimiendo la batería tanto tiempo como sea posible. La velocidad máxima es más lenta (no llega a los 20 Km/h), y probablemente no lo usarás en tus trayectos diarios una vez cojas soltura.

es el más eficiente con la batería, pero también es el más lento. Es el modo perfecto para cuando coges el patinete por primera vez, para acostumbrarte a él o para cuando tienes que hacer un recorrido muy largo exprimiendo la batería tanto tiempo como sea posible. La velocidad máxima es más lenta (no llega a los 20 Km/h), y probablemente no lo usarás en tus trayectos diarios una vez cojas soltura. El modo Confort es el método que más se va a utilizar. Es un equilibrio entre la máxima eficiencia y la máxima potencia, con una aceleración decente y una velocidad que puede llegar a los 21-23 Km por hora en terreno plano. En ciertas cuestas puede flaquear un poco, sin poder llegar a rebasar los 12-13 Km por hora.

es el método que más se va a utilizar. Es un equilibrio entre la máxima eficiencia y la máxima potencia, con una aceleración decente y una velocidad que puede llegar a los 21-23 Km por hora en terreno plano. En ciertas cuestas puede flaquear un poco, sin poder llegar a rebasar los 12-13 Km por hora. El modo Sport está reservado para cuando hayas cogido una confianza total al patinete. Desata toda la potencia, pero gasta mucha más batería. Es el modo al que puedes recurrir, por ejemplo, cuando necesitas subir una cuesta considerable que los otros dos modos más ahorradores no pueden superar.

El freno del Cecotec Outsider es grande y cómodo, aunque hay que pulsarlo con bastante firmeza para lograr un buen tiempo de reacción.

Tras unos días de pruebas en los que he cogido bastante dominio del patinete, me he acostumbrado a utilizar el modo Comfort recurriendo al modo Sport cuando he tenido que subir cuestas o cuando el camino estaba completamente despejado y ausente de curvas (de modo que era seguro avanzar a más velocidad).

Eso sí: si no has cogido nunca un patinete eléctrico, utilices el modo de conducción que utilices siempre es recomendable utilizar el casco. En ciudades como Barcelona no obligan a ello pero sí lo recomiendan, y con razón: en modos como el Sport notas perfectamente como a velocidad máxima perder el control del patinete es muy sencillo si eres novato. Toma siempre todas las precauciones que veas necesarias.

Software: inexistente... por ahora

Una de las peculiaridades que tiene ahora mismo el Cecotec Outsider es que no dispone de aplicación móvil, pero desde la compañía ya han asegurado que trabajan para lanzarla próximamente. De hecho, el patinete cuenta con una conexión Bluetooth que seguro que está ahí para cuando esa aplicación esté disponible.

No sabemos lo que podremos hacer con esa aplicación, pero presuponemos que será algo similar a las aplicaciones de otros patinetes: comprobar el estado y carga de la batería, registrar rutas, quizás modificar el comportamiento de los modos de conducción... de todos modos no va a ser algo esencial, porque los indicadores centrales del manillar ya nos dan la información imprescindible. El que no tenga una aplicación, por lo tanto, no debería verse como una carencia.

Cecotec Outsider E-volution 8,5 Phoenix: la opinión de Xataka

Si vives en una gran ciudad y crees que puedes prescindir del coche o incluso la moto en tus recorridos al trabajo del día a día con este patín, entonces este Cecotec Outsider es una elección a considerar seriamente. Es barato si miramos los precios de otros patines de la competencia, y su autonomía puede ser virtualmente ilimitada si además compras una batería de repuesto y la llevas contigo junto al cargador. La idea de la batería extraíble e intercambiable es su mejor ventaja.

Las ruedas sin cámara de aire quizás sacrifican algo de amortiguación en ciertos tipos de asfalto, pero eso no llega a ser un gran problema y además eliminas la probabilidad de sufrir pinchazos (que es lo que ocurre cuando usas neumáticos con cámara de aire). Como únicos defectos, y sin que éstos lleguen a ser muy graves, mencionaría sus dimensiones ligeramente más grandes que las de otros patines similares y su peso de 13 Kg que hace que cueste mucho cargar con el patín por unas escaleras donde no puedas llevarlo rodando.

En conclusión, este Cecotec Outsider es uno de estos patinetes que tienen muchas papeletas de invadir las grandes urbes donde usarlo para ciertos trayectos puede traer grandes ventajas. Seguro que lo iremos advirtiendo más a menudo a medida que se vaya vendiendo en las tiendas.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Cecotec. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.