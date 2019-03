ECOVACS Deebot Ozmo 930, análisis: un todoterreno a prueba de suelos, alfombras y arquitecturas domésticas

Una de las principales bazas de los robots aspiradores es la comodidad: si queremos aspirar la casa o una parte de ella solamente tenemos que accionar un botón. No obstante, entre sus retos se encuentran que sean capaces de hacerlo tan concienzudamente como lo podríamos hacer nosotros y que no pierdan el tiempo en el proceso, algo progresivamente se ha ido logrando gracias a la navegación inteligente. Precisamente la navegación inteligente láser es uno de los puntos fuertes del ECOVACS Deebot Ozmo 930, el último robot que hemos sometido a nuestro análisis. Lo hemos probado durante un mes y esta ha sido nuestra experiencia.

Diseño y especificaciones técnicas

Desde el día en que el ECOVACS Deebot Ozmo 930 llegó a mi casa hasta que me he puesto a escribir su análisis ha pasado un mes y medio, un periodo suficiente para familiarizarme con el robot aspirador, su aplicación y cómo es su limpieza. De hecho, en este lapso de tiempo lo he integrado en los hábitos de limpieza de mi piso.

No es fácil lidiar con mi piso de 65-70 metros cuadrados: por un lado tengo espacios llenos de cables y otros obstáculos "incómodos" pero necesarios para mí, por otro lado está Lola, un braco francés de pelo corto que vuelve de sus paseos con las patas llenas de tierra y briznas de hierba y finalmente unos suelos combinados de parquet y baldosas. No me olvido tampoco de una alfombra en la que Lola adora tumbarse y que es el terror de la robótica doméstica por lo gruesa y peluda que es.

Nos encontramos ante el Deebot Ozmo 930, la gama más alta de la firma china ECOVACS. De este robot el fabricante destaca su mapeo inteligente láser mediante la tecnología Smart Navi 3.0 (patentada), que le permite escanear los hogares, elaborar mapas y trazar una trayectoria óptima de limpieza.

El ECOVACS Deebot Ozmo 930 destaca por su mapeado láser del entorno y la detección automática de alfombras para aumentar su potencia de succión

Otro aspecto remarcable según ECOVACS es su inteligencia para detectar alfombras y tipos de suelos a la hora de aspirar y pasar la mopa. De esta manera, en teoría con el modo de aspiración doblaría (según el fabricante) su potencia de succión al encontrar alfombras. En caso de tener incrustado el accesorio de fregar, el robot las evita.

Aunque la sensórica más destacable para que el robot obtenga información del entorno son sus sensores de distancia láser ubicados en la zona posterior del robot, no son los únicos. En el ECOVACS Deebot Ozmo 930 también encontramos un sensor óptico que hace posible la comunicación con la base de carga, los sensores de anticolisión situados en el frontal que le ayudan a percibir el contacto con objetos y, en la parte inferior, los sensores anticaída que analizan con precisión el movimiento del robot tomando como referencia el suelo para detectar escalones y el sensor de detección de alfombras.

Si le damos la vuelta al aspirador, encontramos los sensores anticaída y de detección de alfombras en la zona superior, sobre las pletinas de carga y la rueda de giro.

En cuanto a su configuración y distribución de cepillos, el ECOVACS Deebot Ozmo 930 dispone de dos escobillas laterales para atraer la suciedad hacia la zona de succión y un rodillo con una distribución en espiral que combina cerdas y goma que puede extraerse para realizar una aspiración directa, una opción que ECOVACS recomienda para retirar el pelo sin que se enrede en el rodillo.

Lo aspirado va al depósito de polvo, un elemento fácilmente extraíble de 0,47 litros que puede desmontarse y lavarse con agua, algo que no podremos hacer con su filtro de alta eficiencia.

Finalmente dispone de dos elementos que combinados sirven para fregar: el primero es el depósito para el agua, con un volumen de 300 mililitros, que tendremos que extraer y rellenar para que el robot proceda a fregar al detectar que hay agua y que la mopa está fijada.

El segundo es la propia mopa, un accesorio opcional que se fija mediante un conjunto velcros, lavable y que se humedece en función de lo especificado por el usuario y del tipo de suelo detectado.

DEEBOT OZMO 930 Dimensiones 35 cm diámetro y 10,2 cm altura Peso 4,6 Kg Capacidad del depósito 0,47 L (polvo)/ 0,3 L (agua) Conectividad Wi-Fi Ruido 65 dB App Sí Programable Sí Navegación inteligente con mapeo Sí (Smart Navigation 3.0) Qué hay en la caja robot limpiasuelos DEEBOT OZMO 930, depósito de agua OZMO, 2x paños de microfibra lavables y reutilizables, 4x cepillos laterales, 2x filtrod de polvo, mando a distancia con pantalla (con 2 baterías), manual del usuario, accesorio de limpieza y estación de carga Batería 3.200 mAh Autonomía Aproximadamente 110 minutos Tiempo de carga Aproximadamente 4 horas Precio 519 euros

Sistema de navegación y sensores

El conjunto de sensores integrados en el ECOVACS Deebot Ozmo 930 hacen que sobre el papel este robot aspirador optimice la limpieza, tanto en tiempo como en el empleo de recursos.

En la fotografía que está justo abajo de estas líneas podéis apreciar el láser que el ECOVACS Deebot Ozmo 930 emplea como sensor principal de navegación, un sistema que emite un haz de luz que girando continuamente para mapear el entorno, captando la existencia de obstáculos y la distancia a estos. De este modo puede trazar mapas y posteriormente ubicarse durante los ciclos de limpieza.

Una de las ventajas de este sistema de mapeo es que el robot aspirador puede trazar mapas y navegar independientemente de la cantidad de luz que haya, algo que con los sistema de navegación basados en cámaras no puede hacerse. Del mismo modo, tampoco importa que cambies de sitio la base, porque al concluir el programa de limpieza, se desplazará hasta encontrarla.

Este sistema de navegación le permite medir con precisión el entorno y, a partir de este punto, trazar un algoritmo de recorrido espacial capaz de recorrer todo mi piso en algo más de media hora con el programa automático.

Si para elegir el mejor robot aspirador tuviéramos en cuenta únicamente la velocidad, el ECOVACS Deebot Ozmo 930 sería el ganador: es el aspirador más rápido que he usado, con unos tiempos de 35-42 minutos para recorrer toda mi casa. En este sentido, es sorprendente la pericia que tiene para orientarse y recorrer el espacio pendiente.

Como es habitual cuando limpiamos con robots, ECOVACS recomienda en su manual retirar obstáculos pequeños obstáculos, cables y recoger los flecos de las alfombras. También nos insta a ordenar los muebles de modo que queden recogidos, algo que resultará muy importante como veremos más adelante.

Finalmente y por el tipo de tecnología de reconocimiento empleada, deberemos cubrir las superficies reflectantes que se encuentren hasta a 13 centímetros del suelo.

Senores para la detección automática de alfombras

Además de la navegación mediante láser del ECOVACS Deebot Ozmo 930, llama la atención su sistema de detección de alfombras. Y es que este modelo cuenta con un sensor que le permite detectar de forma automática las alfombras.

En ese momento, el robot aumenta su flujo de succión para limpiar un suelo, el de la alfombra, que requiere de una potencia de aspiración superior.

Además, si tiene el depósito de agua llena y el accesorio de fregar incrustado, evita las alfombras para que estas no se humedezcan y deterioren.

Cuando el Deebot Ozmo 930 se baja de la alfombra, la aspiración vuelve a ser la estándar, de modo que se optimiza su limpieza y en consecuencia, su batería.

Configuración y puesta a punto

Aunque puede usarse sin la aplicación, es en la app donde podremos sacarle el mayor partido al poder programarla y elegir las opciones de limpieza, entre otras posibilidades. En el manual encontramos referencias a la aplicación, pero no se detalla cómo es la instalación, pero la propia aplicación nos irá guiando durante el proceso.

1) Saca la base y el robot de la caja y retira la protección del parachoques. Antes de conectar la base a la corriente, asegúrate de que haya medio metro de espacio libre a cada lado y una distancia de 1,5 metros hacia delante. Esto es importante porque sino dará problemas al salir de la base.

2) Descarga la aplicación de ECOVACS en tu smartphone. A continuación, crea una cuenta. Para ello necesitarás proporcionar nombre, apellidos, un email y tu contraseña. Cuando hayas confirmado el proceso, podrás acceder.

3) Pulsa sobre Añadir un robot y selecciona la ECOVACS Deebot Ozmo 930.

4) Es momento de conectarse al Wi-Fi de casa. Es importante tener en cuenta que el ECOVACS Deebot Ozmo 930 solo es compatible con la banda de los 2,4GHz.

5) Aparece una pantalla que nos pide encender el aspirador en caso de no haberlo hecho todavía. Ojo porque el interruptor no está a la vista, sino que tendrás que abrir la tapa de la parte superior y deslizar el botón rojo. La aspiradora te dará la bienvenida en inglés.

6) Al lado del botón ON/OFF se encuentra el minúsculo botón "RESET", que tendremos que pulsar de forma prolongada hasta oír un pitido.

7) En este momento nos vamos a los Ajustes del teléfono y en la sección de Wi-Fi, nos cambiamos a una red que se llama "ECOVACS-XXX", donde las X son cifras. Una vez nos hemos conectado, retornamos a la app de ECOVACS.

8) En la aplicación encontramos un mensaje en el que nos insta a no ejecutar la app en segundo plano mientras termina el proceso. En unos segundos nos aparece el mensaje de confirmación: ya podemos usar el robot con la aplicación.

Cómo es la limpieza

En el manual se recomienda encarecidamente que usemos el ECOVACS Deebot Ozmo 930 tras haber recogido obstáculos, flecos de alfombras e incluso muebles, pero quiero probar cómo de efectiva es su navegación láser tal cual está mi casa. O lo que es lo mismo: cómo se comporta con una casa desordenada.

Tras instalar la app, retirar protecciones, verificar que las escobillas laterales y el rodillo central están bien incrustados y habiendo el robot durante cuatro horas como requiere el fabricante, lanzo el ECOVACS Deebot Ozmo 930 a los leones con el programa que viene por defecto, el "AUTO".

Sobre el terreno no he dejado alfombras ni tampoco le he puesto el accesorio de fregar, así que en teoría debería recorrer mi piso y aspirarlo con una pasada.

Limpieza en modo "auto": eficacia limpieza y navegación

Casi todos los días he comenzado la mañana con una limpieza en modo AUTO, una orden que activaba tanto desde la aplicación como desde el botón. Desde ese momento, el ECOVACS Deebot Ozmo 930 recorría mi casa de manera rauda, organizada y metódica. Da igual que lo hagas a diferentes horas del día, porque este sistema de navegación no requiere luz ambiental.

Como se ve en los pantallazos, el espacio en blanco es el área por el que el robot ha pasado. Las zonas en gris oscuro son paredes u obstáculos como por ejemplo las patas de la mesa o la cama y lo que vemos en gris claro corresponde a espacios que no son paredes pero por las que no se puede aspirar, por ejemplo el sofá o los muebles.

Como veis, el recorrido es en general muy bueno, si bien con el modo AUTO solo da una pasada, por lo que a veces el robot interpreta que no cabe por un espacio y lo deja sin limpiar. Esto podría mejorarse, bien por mi parte despejando más las áreas o ejecutando otro programa que de más pasadas.

El ECOVACS Deebot Ozmo 930 en modo AUTO y con el rodillo incrustado es capaz de limpiar pelos, polvo y algún que otro resto de tierra moderadamente bien. Si retiramos el rodillo, la limpieza es algo inferior.

De las más de cincuenta veces que he pasado este robot aspirador, solo en dos ocasiones no ha sido capaz de retornar a la base, emitiendo un mensaje de voz "ayúdame". En el modo AUTO nunca se ha quedado sin batería, volviendo a la base con aproximadamente la mitad de autonomía por usar.

Cómo gestiona los obstáculos

Aunque he lanzado el ECOVACS Deebot Ozmo 930 sin preparar mi casa para una aspiración, como cualquier otro hogar hay obstáculos que no podría retirar: los comederos de Lola, los cables del router, la báscula y una alfombra que he situado en medio del salón para ver cómo se comporta con ella.

Por su tamaño, los cables del router y los comederos de Lola son susceptibles de ser empujados, algo que ha sucedido de vez en cuando. En este caso podemos optar por poner un límite virtual en el mapa y no arriesgarnos a encontrarnos el router por el suelo o el comedero en otra habitación.

En cuanto a otros elementos, con una limitación de altura de 1,6 centímetros (algo que detalla el fabricante), es capaz de subir a la báscula y aspirar por encima de ella del mismo modo que se "encarama" sobre la alfombra.

A juzgar por el mayor ruido que emite al subirse sobre la alfombra, la potencia de succión aumenta, pero es imposible constatar que la potencia sea el doble como especifica el fabricante.

Al mirar la aplicación, también comprobamos un fondo diferente que denota que ha detectado que estaba ante una alfombra. Aunque son buenos indicadores, tras aspirar sobre la alfombra todavía se aprecia algo de polvo y pelusas: la realidad es que desde un punto de vista cualitativo, sigue quedando más limpia cuando aspiro con un aspirador de trineo.

En cuanto la ECOVACS Deebot Ozmo 930 recorre nuestra casa por primera vez, ya podremos ver un mapa sencillo donde se mostrará nuestro hogar.

Cómo es el fregado

El sistema de fregado consta de un depósito conectado a una bomba de agua con control electrónico y un accesorio fregador con una mopa de microfibra que se va humedeciendo.

Si llenamos el depósito pero nos olvidamos de la mopa, el sistema de control electrónico no vierte agua y si está parado, atascado o en la base, tampoco. Esto nos permite poder programar el robot para que friegue con tranquilidad, algo que no es posible con otros modelos con este accesorio.

Una vez hemos añadido agua al depósito y fijado el accesorio para fregar, el robot lo detecta automáticamente y cambia la limpieza a modo fregado, que incluye la aspiración más el paso de la mopa húmeda.

La ECOVACS Deebot Ozmo 930 nos permite elegir la cantidad de agua empleada para fregar en un rango que va desde bajo hasta máximo, si bien en la práctica la optimización del agua es tal que apenas humedece la mopa, como consecuencia el suelo no queda mojado cuando pasa.

1. Fregado sin alfombra / 2. Fregado con alfombra /3. Aspiración con alfombra /4. Aspiración sin alfombra

Si situamos el accesorio para fregar observamos que, en cuanto detecta la alfombra, la evita para no mojarla, algo que hemos comprobado usando el salón como conejillo de indias.

Los mapas que vemos se corresponden a:

Limpieza del salón con el accesorio fregador sin alfombra. Limpieza del salón con el accesorio fregador con alfombra. Limpieza del salón con alfombra en modo solo aspiración. Limpieza del salón sin alfombra en modo solo aspiración.

El modo fregado sirve para retirar manchas pequeñas y frescas, pero en ningún caso sustituye a la fregona tradicional ni desincrusta manchas pegadas.

Limpieza por zonas y personalización

Con el mapa obtenido en la primera misión de limpieza, ya podremos establecer límites virtuales y personalizar la limpieza, seleccionando partes concretas de la casa seleccionándolos con un rectángulo y elegir entre una o dos pasadas. También podremos hacer limpiezas por las áreas que ha definido de forma automática o programada.

Como curiosidad, el modo auto limpia todo el espacio de una pasada, pero al elegir zonas personalizadas, podremos marcar todo (o una parte) para que sea limpiado con una o dos pasadas.

En la práctica y tras restablecer el mapa en varias ocasiones, el ECOVACS Deebot Ozmo 930 define varias áreas y las "bautiza" con las letras del abecedario, asignando teóricamente una letra a cada habitación... si es que las ha delimitado bien. Por ejemplo, la A que corresponde a mi estudio, la B que incluye mi salón, el baño y el pasillo, la C que corresponde a la cocina y finalmente la D, el salón.

Desgraciadamente no es posible renombrar o redistribuir esas áreas, de modo que por ejemplo pueda dividir el área B que ocupa tres habitaciones en tres secciones diferentes. De esta forma, podría por ejemplo programarlo para que limpiase únicamente la cocina y el baño. Lo único que podemos hacer en este sentido es poner límites virtuales y borrar el mapa.

Aunque a la hora de personalizar las zonas de limpieza podemos delimitar las áreas a limpiar trazando rectángulos, es complicado ajustarlos al espacio concreto de una habitación, ya que ni las habitaciones forman rectángulos perfectos ni el trazado es regular, a no ser que vivamos en un espacio abierto y sin muebles. Sería más rápido y sencillo poder dividir las áreas (A, B, C, D) anteriormente mencionadas.

En este sentido, la posibilidad de limpiar la cocina y el baño pasaba por: dejar la ECOVACS Deebot Ozmo 930 en el baño confinada y ponerle el límite virtual, que volviera a la base tras concluir la limpieza y posteriormente moverla yo misma hasta la cocina y configurar de nuevo el límite virtual. Vamos, que a efectos prácticos sería lo mismo que dejarla encerrada con la puerta y trasladarla. En mi opinión, la limpieza personalizada y la limpieza por áreas no es todo lo práctica que debería y la culpa es de la aplicación, como profundizaremos más adelante.

Limpieza a fondo: dos pasadas

Aunque mi rutina habitual incluye una limpieza en modo "AUTO", he querido probar cómo sería realizar una limpieza a fondo de todo mi piso. Para ello he configurado una limpieza de toda la superficie (trazando un rectángulo que cubra todo) con el accesorio para fregar puesto y activando dos pasadas, de modo que el robot aspirador recorra el piso aspirando y fregando donde proceda.

Esta programación es la más extensa, incluye varias formas de limpieza como el fregado y el aspirado normal y profundo en la alfombra, por lo comprobaremos si la autonomía cumple.

Y lo hace: la ECOVACS Deebot Ozmo 930 vuelve a la base sin atascos y lo hace con menos de la mitad de batería, por lo que en este sentido, cumple: es más que suficiente para una limpieza profunda un piso de unos 70 metros cuadrados con alfombras y obstáculos. No obstante, en caso de no ser posible, dispone de una opción denominada "limpieza continua" que le permitiría retornar a la base para recuperarse y concluirlo, retomando en el mismo punto en el que lo dejó.

Mantenimiento

El mantenimiento y cuidado de la ECOVACS Deebot Ozmo 930 viene detallado tanto en la aplicación como en los manuales que adjunta.

Para estas operaciones es de agradecer que piezas como los depósitos, filtro, los cepillos y la mopa se extraigan con facilidad, lo que permite una fácil y rápida limpieza y sustitución.

Según ECOVACS, estas son las frecuencias de limpieza y renovación recomendadas:

Pieza Mantenimiento Sustitución Paño de fregar Después de cada uso Tras 50 lavados Depósito para polvo/ depósito y bandeja para paño Después de cada uso Cepillo lateral Cada 2 semanas Cada 3- 6 meses Cepillo principal Cada semana Cada 6-12 meses Filtro Limpieza una vez por semana (dos si tienes mascota). Ojo, no es lavable Cada 4-6 meses Rueda pivotante, sensores, parachoques, contactos de carga Limpieza cada semana -

No obstante, desde la aplicación podremos ver de forma aproximada cómo es el uso de consumibles como los cepillos o el filtro en base a nuestro historial de limpiezas.

Cuando el filtro se encuentra lleno, el aspirador lanza un aviso de voz "ayúdame", un mensaje que nos hace acudir "al rescate" pero que podría ser más concreto.

Cómo es la aplicación

Como ya habíamos mencionado previamente, aunque se puede accionar desde el botón "AUTO" de la zona superior del robot, la aplicación ECOVACS (disponible para iOS y Android) es la que nos permite aprovechar todo su potencial.

En cuanto la abrimos, lo primero que vemos es si la ECOVACS Deebot Ozmo 930 está en línea, o lo que es lo mismo, si está conectada al router para que podamos comunicarnos con ella.

Además de usarla en casa, con esta aplicación podemos controlar el ECOVACS Deebot Ozmo 930 también desde fuera de casa, ya que no requiere que ambos estén bajo el mismo Wi-Fi. ¿Qué podemos hacer con ella?

Entre sus funciones más interesantes encontramos:

Lanzar el robot en modo "AUTO", es decir, limpiando todo el espacio con una sola pasada.

Seleccionar áreas concretas de las delimitadas por el robot aspirador para que las limpie.

Personalizar la limpieza configurando áreas que marcaremos nosotros y el número de pasadas.

Programación del robot , tanto para la limpieza en modo AUTO como por áreas. Su interfaz es clara, pero sería más rápido poder modificar todo en la misma pantalla en lugar de tener un menú por pantallas. Limitaciones: no deja establecer programas de forma puntual ni personalizadas ni el número de pasadas.

Gestión de mapas , desde donde podremos establecer límites virtuales y borrar el mapa.

Seleccionar la cantidad de agua empleada para el fregado.

Activar o desactivar el modo continuo de limpieza , una función que permite retomar la limpieza en caso de quedarse sin batería.

Elegir el idioma en el que nos habla el robot y la posibilidad de activar o desactivar el informe de voz en el modo no molestar .

Registro de limpieza donde se listan todos las acciones llevadas a cabo por el robot, ofreciendo información sobre la fecha y hora, el tiempo empleado y área limpiada.

Uso de consumibles , donde se nos informa del estado de los cepillos y el filtro.

Mapa de cobertura del Wi-Fi y versión del firmware.

Configuración de la cuenta y acceso al soporte oficial.

Localizador del robot y envío a la base.

Aunque el sistema de navegación laser me parece en general muy bueno, la aplicación no me gustó tanto porque considero que no permite exprimir adecuadamente las opciones de este robot. Los hogares están llenos de trastos y es muy difícil dar con un espacio despejado y con una forma rectangular y sin tabiques, por lo que usar rectángulos para delimitar áreas no es lo más eficaz.

Considero que un mapeo de calidad como el del ECOVACS Deebot Ozmo 930 debería venir acompañado por la posibilidad de poder establecer nosotros mismos las habitaciones (lo que el robot llama A, B, C, etc.), lo que nos permitiría marcar de forma sencilla que queremos que nos limpie la cocina y el baño.

Con un ejemplo se ve más claro: si ahora mismo quiero fijar una programación para que limpie con dos pasadas la cocina y el baño los lunes a las 15h, no puedo hacerlo porque en el mapa elaborado por el robot considera que mi habitación y el baño son la misma habitación.

Hemos consultado a ECOVACS y nos han confirmado que, aunque estas áreas no pueden cambiarse, quizás en el futuro salga una actualización para modificarlas.

Como vemos en los pantallazos, no es posible. Asimismo, tampoco es posible programar para limpiar por áreas ni elegir el número de pasadas.

Desde la aplicación podremos ver en todo momento el estado del robot y si surgen incidencias, sin embargo no queda constancia de estas en el registro ni podemos ver lo que ha limpiado una vez concluido el programa. En caso de problemas, el robot lo comunica mediante un mensaje de voz que no resulta muy útil si no estamos en casa.

Globalmente considero que es una aplicación con un diseño visual y despejado, pero podría ser más simple y reducir el número de pantallas para su manipulación.

ECOVACS Deebot Ozmo 930, la opinión de Xataka

En mi casa tengo dos aspiradores: un robot aspirador y un aspirador de trineo. Mientras que el robot aspirador lo uso a diario, al de trineo recurro muy de vez en cuando para aspirar sofás, colchones, la alfombra y esquinas.

Como trabajo en casa, paso mucho tiempo en mi piso. Si a eso le añadimos que me gusta ir descalza y que tengo una perra que mancha muchísimo (pero es muy mona), a veces acabo pasando el robot aspirador hasta dos veces: una general y otra por habitaciones concretas.

Estas semanas he sustituído mi viejo robot aspirador programable (pero sin app) por la ECOVACS Deebot Ozmo 930 y he notado la comodidad de poder activarla incluso sin estar en casa y de poder lanzarlo a limpiar algunas partes de esta. En este sentido, resulta muy cómoda.

No obstante, por el tema de las áreas no modificables, he terminado haciéndolo manualmente, es decir, llevando con el asa el aspirador a las habitaciones concretas y cerrando la puerta. En este sentido, una actualización sería fundamental para poder aprovechar el potencial de navegación de la ECOVACS Deebot Ozmo 930.

Por otro lado, el sistema de navegación de este modelo es muy efectivo, recorriendo de forma rápida y metódica toda la superficie. Si dejamos el espacio despejado, estamos ante uno de los robots aspiradores más eficientes que he probado en este aspecto.

También me ha gustado mucho su versatilidad tanto en el fregado como en la aspiración, logrando unos resultados moderadamente buenos retirando restos, polvo y pelos. Considero que el nivel de limpieza está lejos de la succión manual de un aspirador de trineo o de una fregona, pero es muy útil, cómoda y efectiva para la limpieza diaria, manteniendo la casa limpia sin esfuerzo.

A nivel global estoy contenta con el rendimiento de la ECOVACS Deebot Ozmo 930 pero tengo la sensación de que por este precio se puede esperar una aplicación mejor y la posibilidad de poder controlarla con un asistente de voz.

La versatilidad y eficiencia de la ECOVACS Deebot Ozmo 930 se ve empañada por las limitaciones de su aplicación

Porque aunque la ECOVACS Deebot Ozmo 930 destaque por su versatilidad y eficiencia de navegación, su PVP supera los 500 euros. Esta cifra lo sitúa por encima de otras alternativas asiáticas con mapeo inteligente y control mediante aplicación y luchando codo con codo con las gamas medias de firmas de renombre con navegación inteligente, sistema de limpieza eficaz y aplicaciones más pulidas.

No obstante, si no nos importa demasiado estas complicaciones de la limpieza por zonas o nuestro piso tiene una distribución sencilla, el ECOVACS Deebot Ozmo 930 es un robot aspirador muy interesante para la limpieza diaria.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de ECOVACS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.