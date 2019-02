Este móvil tiene una batería de 18.000 mAh aunque no es apto para todos los bolsillos (de lo grande que es): lo hemos probado

Energizer se está poniendo las pilas (perdón por empezar con un chiste tan malo). La empresa ha llegado al Mobile World Congress con 26 móviles nuevos, entre los que tenemos varios terminales con notch de gota, algún que otro rugerizado y un prototipo de móvil plegable que pretenden lanzar al mercado en noviembre de este año por menos de 900 euros. Pero no es lo único.

La compañía también ha presentado el Energizer Power Max P18K Pop, un móvil que no es un rugerizado, tal y como nos tiene acostumbrados la empresa, sino que es un dispositivo al uso con ni más ni menos que 18.000 mAh de batería y un grosor de “tan solo” 18 milímetros. Nos hemos pasado por el stand de la compañía para echarle un ojo y, tras haber probado esta batería con teléfono incorporado, estas son nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica del Energizer Power Max P18K Pop

ENERGIZER POWER MAX P18K POP DIMENSIONES Y PESO 153 X 74,8 X 18 mm

450 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,2 pulgadas

Relación de aspecto 18:9

Resolución FullHD+ (2.280 x 1080 píxeles) PROCESADOR MediaTek P70 (8 x Cortex A73)

GPU Mali G72 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB ampliables con tarjetas microSD BATERÍA 18.000 mAh

Carga rápida CÁMARA TRASERA Triple cámara de 12+5+2 megapíxeles CÁMARA DELANTERA Cámara desplegable

Doble lente de 16+2 megapíxeles SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie OTROS USB tipo C, WiFi doble banda, lector de huellas lateral, GPS, Bluetooth 5.0 PRECIO 599 euros (junio 2019)

Un móvil de casi medio kilo

Por delante parece un móvil normal, pero si lo miras de lado...

Lo cierto es que, si dejamos de lado el hecho de que el terminal es, literalmente, un ladrillo, el P18K Pop de Energizer es un móvil bonito. Destaca por tener un frontal ocupado casi en su totalidad por la pantalla (ya que la cámara delantera se ha colocado en un módulo desplegable en el canto superior) y por tener una trasera hecha de plástico pero con acabado cristalizado. Eso se traduce en que las huellas se quedan bastante marcadas, pero es un denominador común en todos los móviles así.

Salvando el detalle del grosor y el peso, el terminal es bastante bonito

La parte trasera tiene un diseño limpio, encontrándonos solo la cámara trasera de triple lente y el flash LED, así como el nombre de la marca en la parte inferior, nada más. La trasera tiene una ligera curvatura que hace que el dispositivo se adapte mejor a la mano y se agarre más cómodamente, algo que se agradece pero que no compensa su peso: 450 gramos.

Es un teléfono grueso, y se aprecia mucho más cuando lo ponemos junto a otros dispositivos. En esta imagen, el terminal que hay arriba es un iPhone 8 Plus con funda.

Sí, pesa, y sí, usarlo durante mucho tiempo es bastante incómodo. No puedes usarlo con una sola mano no porque sea demasiado grande, sino porque cuando lo usas durante 20 minutos acabas cansado. Además, sus 18 milímetros de grosor, más del doble que lo que solemos ver en los terminales más recientes de otras firmas más conocidas, hacen un buen bulto en el bolsillo.

Los 18 milímetros de grosor se notan cuando lo guardamos en el bolsillo.

En cuanto a la pantalla, tenemos una IPS/LCD de 6,2 pulgadas de diagonal, relación de aspecto 18:9 y resolución FullHD+ (2.280 x 1.080 píxeles). Solo la hemos podido probar en el stand de Energizer, por lo que no podemos hablar de su rendimiento en exteriores, de noche o con luz directa, pero las primeras sensaciones son buenas. El panel está bien calibrado, los ángulos de visión son correctos y, en líneas generales, la sensación es positiva. Quizá habría estado bien subir un puntito la saturación.

Motor de gama media y batería para dar y regalar

Por dentro tenemos un procesador de gama media, aunque no se queda corto en almacenamiento y memoria RAM.

Bajo el capó del P18K Pop tenemos un motor de gama media, aunque no se queda corto de memoria RAM y almacenamiento interno. Por un lado, el procesador es un MediaTek Helio P70 de ocho núcleos Cortex A73 a una velocidad máxima de 2 GHz y viene acompañado de una GPU Mali G72. La memoria RAM es de 6 GB y el almacenamiento interno asciende hasta los 128 GB ampliables hasta los 256 GB con tarjetas microSD.

Sin embargo, donde destaca sobremanera el nuevo móvil de Energizer es en la batería. Después de todo, es la razón por la que tiene semejante grosor. Estamos hablando de una batería de 18.000 mAh, casi cuatro veces la de los nuevos Samsung Galaxy Fold y Huawei Mate X. Esto, nos dicen desde Energizer, es suficiente para que el móvil aguante reproduciendo vídeos en YouTube durante cuatro días seguidos.

Cuando estuvimos probándolo, el P18K Pop estaba al 34% de batería y hacía seis días de su última carga.

También podrías mantener una conversación durante 90 horas seguidas, escuchar 100 horas de música o mantenerlo 50 días encendido en stand-by. Si a esto le sumamos las optimizaciones de Android 9 Pie, sobre el papel deberíamos tener un rendimiento, como poco, superior a la media. Y tranquilidad, que también tiene carga rápida.

Tiene lector de huellas dactilares lateral, pero su ubicación no es la más cómoda

El rendimiento del terminal es bastante bueno. No pudimos someterlo a las pruebas que hacemos en los análisis, pero la navegación por la interfaz es fluida en términos generales, aunque no deja de ser verdad que, de vez en cuando, nos hemos encontrado con un algún que otro tirón al bajar la cortina de notificaciones o abrir la app de ajustes. Destacar también que tiene lector de huellas en el lateral derecho y que funciona rápido, aunque dado el grosor del móvil su acceso no es demasiado cómodo.

En cuanto a conectividad, no le falta de nada, salvo NFC por… motivos evidentes. Tenemos WiFi de doble banda, compatibilidad con VoLTE, 4G, Dual SIM, GPS y radio FM. Sin embargo, no tenemos jack de auriculares, y en este caso no vale la excusa de que es por reducir el grosor. Lo que sí tenemos es USB tipo C, por lo que siempre podrás usar unos auriculares compatibles.

Cinco cámaras en total, dos de ellas ocultas

El dispositivo cuenta con triple cámara trasera y, aunque no pudimos probarla a fondo, las pocas fotos que pudimos hacer no adelantaban resultados demasiado prometedores.

Pasando al apartado fotográfico, el P18K Pop de Energizer apuesta por montar una triple lente en la parte trasera de 12+5+2 megapíxeles, siendo el tercero un soporte para mejorar el modo retrato. Juzgar su rendimiento por un par de fotos hechas en una zona de pruebas es algo demasiado arriesgado, por lo que preferimos reservarnos la sentencia para después del análisis. Aun así, las pocas fotos que hemos podido hacer no arrojan unos resultados demasiado prometedores.

La cámara delantera se encuentra en un módulo que aparece automáticamente al activar la opción para selfies.

La cámara trasera, como si de un Vivo Nex que se ha comido unos donuts de más se tratase, se esconde en un pequeño módulo situado en el canto superior. En total tenemos dos sensores de 16+2 megapíxeles, aunque la unidad de pruebas tenía una de las lentes fracturada y no pudimos probarla. Sea como fuere, hablando del mecanismo, se despliega automáticamente al activar la cámara delantera desde la app de cámara. Es curioso ver un detalle tan pequeñín y sutil en un móvil tan grande.

Energizer Power Max P18K Pop, la opinión de Xataka

18 mm de grosor, 2,5 veces el grosor de un Samsung Galaxy S10.

El P18K Pop se lanzará en junio de 2019 a un precio de 599 euros, un precio bastante interesante si tenemos en cuenta que hablamos de 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM y batería más que suficiente para aguantar varios días sin pasar por el cargador. También tiene Android 9 Pie y, aunque el procesador sea de gama media, el rendimiento global es positivo, o al menos esa es la sensación que nos llevamos.

Es un terminal, como decíamos al principio, bonito. Sorprende su grosor y su peso, sobre todo viendo hacia dónde se mueve el mercado, pero la pantalla ocupa casi la totalidad de frontal y la parte trasera tiene un colorido llamativo. Puede que no sea demasiado fotogénico, pero el terminal gana cuando lo ves en persona. Eso no quita que sea incómodo de usar, las cosas como son. Pesa y es grueso, y eso se nota en mano y en el bolsillo.

El Energizer Power Max P18K Pop parece más una prueba de fuerza que un móvil pensado para el consumidor final

En cierto modo, si bien Energizer pretende comercializarlo en verano de este mismo, el P18K Pop parece una demostración de fuerza, una forma de mostrar al sector hasta dónde es capaz de llegar la empresa, más que un móvil pensado para el usuario medio. Aun así, no deja de ser un móvil curioso que, posiblemente, guste a las personas que prioricen la batería por encima de todas las cosas. Esperaremos a que pase por nuestras manos para sacar conclusiones más exhaustivas.