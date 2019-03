Esta es la experiencia que nos propone HP para convencernos de que merece la pena que volvamos a imprimir en casa

El tándem formado por los dispositivos con pantallas de tamaño respetable y el almacenamiento en la Nube ha puesto las cosas difíciles a las impresoras. Para algunos usuarios dejó de ser atractivo hace ya mucho tiempo imprimir en su casa porque los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día nos permiten acceder fácilmente al contenido de nuestros documentos digitales, que, además, podemos almacenar cómodamente en Internet. Asimismo, el elevado precio de los consumibles es un hándicap que las impresoras y los multifuncionales nunca han conseguido superar del todo.

Ante esta perspectiva parece razonable aceptar que muchos usuarios hayan dejado de imprimir en casa. O, al menos, que hayan reducido esta actividad al mínimo imprescindible. El mercado global de los dispositivos de impresión goza de buena salud, sobre todo, gracias al consumo de las empresas, como nos permite intuir este informe de la consultora P&S Intelligence, pero es evidente que HP no ha tirado la toalla con el mercado doméstico. Si lo hubiese hecho no nos propondría dos productos como los que vamos a analizar en este artículo, cuyo propósito es derribar las barreras de las que he hablado en el párrafo anterior para convencernos de que vale la pena que imprimamos en casa. Veamos si su oferta es o no atractiva.

El primer ingrediente: HP Tango X, una impresora más bonita y minimalista de lo habitual

Antes de seguir adelante me parece importante que pongamos sobre la mesa las reglas del juego. La impresora de la que os voy a hablar puede utilizarse de la manera tradicional, comprando sus consumibles en una tienda, pero si queremos sacar todo el partido a su potencial lo ideal es permitir que conviva con el servicio Instant Ink, del que vamos a hablar con detalle en la siguiente sección del artículo. Por el momento lo que nos interesa saber es que se trata de un servicio de suscripción que lleva en marcha varios años, del que ya os hemos hablado, y que pretende que nos olvidemos para siempre del dinero que gastamos en tinta ofreciéndonos una tarifa plana que, a priori, pinta bien. Pero en todo esto indagaremos un poco más adelante.

La impresora Tango X de HP es un dispositivo de inyección de tinta inalámbrico, compacto y con un diseño muy cuidado. Además, viene acompañada de una funda muy elegante fabricada con un tejido que tiene un tacto muy agradable. Podéis ver esta funda desplegada bajo la impresora en las fotografías que ilustran este artículo, pero en vivo es bastante más bonita. Y es que esta es una impresora que entra por los ojos gracias a su diseño minimalista, a lo poco que ocupa, y también gracias a la funda de la que acabo de hablaros.

Su instalación es «pan comido». Mi experiencia con las primeras impresoras inalámbricas que tuve la ocasión de analizar hace ya muchos años fue bastante desastrosa porque su configuración era compleja, y, además, la conexión fallaba con frecuencia. Probé las soluciones de varios fabricantes y mi experiencia casi siempre dejó mucho que desear. Afortunadamente, esa época ha quedado atrás. La configuración de esta impresora Tango X y su conexión a nuestra red WiFi son muy sencillas.

Para conectar esta impresora a nuestra red WiFi lo único que tenemos que hacer es instalar en nuestro ordenador, smartphone o tablet la aplicación HP Smart. Ella se encargará de todo de forma prácticamente automática

Lo único que tenemos que hacer es instalar en nuestro ordenador, smartphone o tablet la aplicación HP Smart que podemos descargar desde las tiendas de aplicaciones de Microsoft, Google y Apple, y seguir los pasos que nos indicará el asistente. La impresora heredará la configuración de red del dispositivo desde el que la estamos configurando, como cualquier otra solución inalámbrica, y en unos minutos estará lista de forma prácticamente automática.

Una característica de esta impresora que nos interesa tener en cuenta es que es completamente inalámbrica; no tiene un puerto USB ni de ningún otro tipo que nos permita conectarla a nuestro ordenador con un cable. Eso sí, podemos enviarle documentos e imprimir de una forma muy sencilla desde cualquier dispositivo conectado a nuestra red inalámbrica en el que previamente hayamos instalado la aplicación HP Smart.

Las especificaciones que anuncia HP (las detallamos en la tabla que tenéis debajo de estas líneas) reflejan con bastante precisión el rendimiento real de esta impresora. Durante mis pruebas alcanzó una velocidad de impresión que osciló entre 9 y 11 páginas por minuto en blanco y negro, y entre 5 y 8 páginas por minuto en color, en ambos escenarios utilizando papel A4 y con calidad óptima (en modo borrador la velocidad que alcanza es, lógicamente, mayor).

El comportamiento de esta impresora es robusto; durante mis pruebas no tuve ni un solo problema de conexión

Por otro lado, su calidad de impresión es la que cabe esperar de un dispositivo de inyección de tinta hoy en día: muy alta gracias al mínimo tamaño de punto y a la precisión con que restituye el color. En negro su resolución es 1.200 x 1.200 ppp, y en color alcanza una definición máxima de 4.800 x 1.200 ppp, lo que refleja que se siente cómoda con la impresión de fotografías. Eso sí, el gramaje del papel que utilizamos tiene un impacto muy grande en la calidad de impresión, por lo que si queremos que la impresora rinda el máximo, sobre todo si vamos a utilizarla para imprimir fotografías, es esencial que utilicemos un papel de alto gramaje (hasta 300 g/m²) o soporte fotográfico.

Un último apunte interesante: la tinta se distribuye en dos cartuchos. Uno de ellos contiene la tinta negra y el otro tres pequeños depósitos que albergan la tinta de color cian, magenta y amarillo. El precio de los cartuchos de tinta originales, si decidimos comprarlos en una tienda y no nos suscribimos al plan Instant Ink del que os voy a hablar a continuación, es 18,98 euros el de tinta negra (39,99 euros el modelo de alta capacidad), y 23,99 euros el cartucho tricolor (44,99 euros si optamos por el de alta capacidad). Como veis, no son ninguna ganga, pero se mueven en la misma órbita que los cartuchos de tinta de otras marcas.

Durante mis pruebas, que se han prolongado durante dos meses, mi experiencia como usuario ha sido positiva, sobre todo, debido a que no me ha dado ningún problema de conexión. He enviado trabajos a la cola de impresión desde varios ordenadores y varios smartphones, y todo fue como cabía esperar. El único pequeño percance que tuve se produjo al colocar sobre la bandeja de carga varias páginas de papel fotográfico simultáneamente.

La impresora nos permite cargar hasta veinte hojas de papel de este tipo, y yo coloqué diez, pero cometí el error de no «airearlas» previamente para que el rodillo de tracción de la impresora pueda recogerlas una a una. Las hojas se quedaron adheridas y la impresora se atascó, pero para resolverlo lo único que tuve que hacer fue permitir que el aire penetre brevemente entre una y otra antes de colocarlas en la bandeja para que el rodillo de tracción pueda recogerlas correctamente. Como veis, no fue nada dramático.

HP TANGO X Características TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN Inyección de tinta CABEZALES DE IMPRESIÓN 2: 1 negro + 1 tricolor (cian, magenta y amarillo) NÚMERO DE CARTUCHOS 2 (1 negro y 1 tricolor) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN NEGRO Hasta 1.200 x 1.200 ppp RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN COLOR Hasta 4.800 x 1.200 ppp VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO (ISO) Hasta 11 ppm VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (ISO) Hasta 8 ppm CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (HOJAS) Hasta 50 hojas CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (FOTOS DE 4 X 6 CM) Hasta 20 hojas CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (FOTOS DE 10 X 15 CM) Hasta 20 hojas CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) Hasta 20 hojas CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (PAPEL FOTOGRÁFICO) Hasta 15 hojas TAMAÑOS DE PAPEL ADMITIDOS A4, B5, A6 y tamaños personalizados (de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm) GRAMAJE DE PAPEL COMPATIBLE De 60 a 300 g/m² VELOCIDAD DEL MICROPROCESADOR 360 MHz MEMORIA 256 MB DDR3 CONECTIVIDAD WiFi 802.11n y BLE SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Windows 10, 8.1, 8 y 7, y macOS 10.11 o versiones posteriores DIMENSIONES 389 × 246 × 91 mm PESO 3,4 kg PRECIO 175 euros

El auténtico protagonista: el servicio Instant Ink pretende que nos despreocupemos de la tinta

Unos párrafos más arriba os anticipé que si queremos que nuestra experiencia como usuarios sea óptima es interesante valorar la posibilidad de apostar por una suscripción al servicio Instant Ink de HP, aunque, como veremos más adelante, en mi opinión no encaja con las necesidades de todos los usuarios. Este producto pone a nuestra disposición cuatro planes de impresión de distinto precio que aspiran a conseguir que nos olvidemos completamente de la tinta. Funciona de una forma similar a una tarifa plana: pagamos una cuota mensual fija que nos da derecho a imprimir una cantidad máxima de páginas. Da igual si son en color o en blanco y negro.

Las fotos que imprimimos desde nuestro móvil o tablet no consumen páginas del plan de impresión que hayamos elegido

El plan para impresión ocasional cuesta 2,99 euros al mes y nos da derecho a imprimir un máximo de 50 páginas al mes. Y el plan más ambicioso, el de impresión profesional, contempla que imprimamos un máximo de 700 páginas al mes por 19,99 euros. Entre uno y otro hay otros dos plantes intermedios. ¿Qué sucede si un mes no imprimimos el número máximo de páginas estipulado? Pues que las páginas sobrantes se acumulan para el mes siguiente, por lo que no las perdemos. Y si sucede lo contrario, si nos pasamos del máximo estipulado en el plan que hemos contratado, HP nos facturará un pago adicional que oscila entre un euro por cada 10 páginas excedentes del plan de impresión ocasional y un euro por cada 20 páginas en el plan profesional.

Un detalle interesante: las fotografías que imprimimos desde nuestro smartphone o tablet no computan como páginas gastadas del plan de impresión que hayamos elegido, por lo que podemos imprimir todas las que queramos sin preocuparnos por la tinta que requieren. Además, HP no impone un compromiso de permanencia ni ningún tipo de cuota anual, por lo que podemos cancelar nuestra suscripción al plan que hayamos elegido inicialmente en cualquier momento.

Hasta aquí, como podéis ver, el funcionamiento de este servicio es bastante sencillo, pero hay un detalle importante en el que aún no hemos indagado. Como la impresora está conectada a Internet a través de nuestra red WiFi puede comunicarse de forma autónoma con los servidores de HP, por lo que ella se encargará solita de pedir la tinta un poco antes de que se agote. Esta prestación está muy bien porque nos permite imprimir sin vernos obligados a estar pendientes de la tinta que nos queda.

Antes de que los cartuchos se agoten recibiremos en nuestro domicilio un paquete que incorpora dos nuevos cartuchos (uno de tinta negra y otro tricolor) y una pequeña bolsa de plástico en la que podemos introducir los cartuchos que se han gastado para enviarlos por correo ordinario a HP con el propósito de que puedan ser reciclados. El coste del envío está contemplado en la suscripción, por lo que no tenemos que pagar nada más por este trámite. Una nota importante: al suscribirnos a Instant Ink recibiremos dos cartuchos de tinta de regalo, por lo que siempre tendremos dos cartuchos de «superávit» que evitarán que nos quedemos sin tinta aunque imprimamos mucho.

La impresora Tango X aprovecha que está conectada a Internet para pedir de forma automática a HP nuevos cartuchos de tinta un poco antes de que los que estamos utilizando se acaben del todo

Aún nos queda una pregunta en el aire: ¿cuánto tardan en llegar los cartuchos a nuestro domicilio desde el momento en el que la impresora lleva a cabo el pedido? El paquete que yo recibí en mi casa, en Madrid, llegó desde Alemania y tardó siete días naturales en llegar, un plazo de tiempo razonable que no debería representar un problema si tenemos en cuenta que disponemos de ese excedente de dos cartuchos de tinta del que acabo de hablaros, y que forma parte del pack de bienvenida al servicio.

La siguiente tabla refleja el precio y las condiciones de cada plan. Además, ya contempla las modificaciones que HP introducirá a partir del próximo 1 de abril, que tienen como objetivo incrementar el número de páginas acumulables para el mes siguiente, aunque también encarecen el precio de las páginas adicionales que podemos comprar si superamos el límite máximo de páginas estipulado en el plan que hemos elegido.

PLANES DE IMPRESIÓN PÁGINAS ACUMULABLES PARA EL MES SIGUIENTE COMPRA DE PÁGINAS ADICIONALES 50 páginas al mes por 2,99 euros Hasta 100 1 euro por 10 páginas 100 páginas al mes por 4,99 euros Hasta 200 1 euro por 15 páginas 300 páginas al mes por 9,99 euros Hasta 600 1 euro por 20 páginas 700 páginas al mes por 19,99 euros Hasta 1.400 1 euro por 20 páginas

Esta ha sido nuestra experiencia

Lo que hace realmente atractiva a la impresora Tango X, en mi opinión, es el tándem que forma junto al plan Instant Ink. Sin él solo sería una impresora más. Estilizada y con un diseño cuidado, pero no muy diferente a otros modelos que podemos encontrar en el mercado. Definitivamente es esta alianza la que puede resultar interesante a un abanico amplio de usuarios, pero no a todos.

Y es que a aquellos que imprimen muy poco y habitualmente se quedan muy por debajo de las 50 páginas al mes estipuladas en el plan de impresión básico no creo que les interese suscribirse a Instant Ink. Para ellos probablemente será preferible optar por el modelo tradicional porque es posible que dos cartuchos de tinta les duren muchos, muchos meses, aunque lo ideal es que echen cuentas y comparen el precio de los cartuchos en las tiendas con el coste del plan de impresión más económico. A todos los demás, a los que imprimen con cierta frecuencia, y, sobre todo, a los que imprimen mucho, posiblemente las condiciones de Instant Ink les encajarán. En cualquier caso, no hay nada como coger lápiz y papel, y echar cuentas. Esto no falla nunca.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de HP. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | HP