LG ThinQ WK7, análisis: este altavoz inteligente con Assistant prueba que las marcas «tradicionales» también tienen algo que decir

La competencia en el mercado de los altavoces inteligentes no se limita solo a las propuestas de Amazon, Google y Apple. Probablemente son las que más ruido están haciendo, pero, afortunadamente, los usuarios tenemos alternativas a los altavoces de estas marcas que, eso sí, suelen recurrir a los asistentes inteligentes de las dos primeras.

La solución de LG a la que vamos a dedicar este análisis apuesta por Google Assistant, pero aquí termina lo que tiene en común con los altavoces inteligentes de la familia Home de Google porque su diseño, su arquitectura desde un punto de vista acústico y su interfaz de usuario son muy diferentes. De hecho, la baza con la que la marca surcoreana intenta diferenciarse no es otra que la calidad de sonido de su propuesta.

Todos sabemos que LG, aunque tiene productos de audio de muy buen nivel, no está estrictamente especializada en sonido, por lo que es comprensible que los responsables de este altavoz inteligente hayan decidido pedir ayuda a Meridian, una compañía inglesa con una reputación destacada en el mundo de la alta fidelidad. Veamos si juntas han logrado que este altavoz realmente consiga destacar por su sonido.

LG se ha asociado con la compañía inglesa Meridian, que está especializada en el diseño y la fabricación de componentes de alta fidelidad, para optimizar el rendimiento sonoro de este altavoz inteligente

LG ThinQ WK7: especificaciones técnicas

Ante todo este producto es una caja acústica, por lo que me parece una buena idea que comencemos echando un vistazo a su arquitectura. De la reproducción de las frecuencias altas se encarga un tweeter de cúpula blanda de 0,8 pulgadas, y de la restitución de los medios y los graves se responsabiliza un woofer con un cono de 3,5 pulgadas. Ambos altavoces están atacados por un amplificador con una entrega de potencia de 30 vatios que trabaja en clase D, que es la habitual en los productos de sonido compactos.

Las especificaciones que ha hecho públicas LG son muy escuetas y no reflejan algunos datos que me habría gustado conocer, como son la respuesta en frecuencia de esta caja acústica, los materiales utilizados en la fabricación de los diafragmas del tweeter y el woofer, y también su distorsión armónica total, así que me temo que en este terreno la curiosidad de los aficionados al sonido no quedará completamente satisfecha.

Otro dato interesante es que la topología de este altavoz es más tradicional que la utilizada por Apple en su HomePod, un altavoz inteligente con el que este ThinQ WK7 rivaliza, como comprobaremos más adelante. Y es que el tweeter y el woofer están alojados en el bafle frontal y proyectan el sonido hacia delante, a diferencia del patrón de emisión de 360 grados utilizado por el altavoz de Apple.

Aunque no es un producto con un acabado lujoso, la construcción de este altavoz está bastante cuidada. Su base y la parte superior en la que reside la interfaz táctil son de plástico, pero es un policarbonato de bastante calidad que no desentona en un dispositivo que pretende transmitirnos la sensación de estar disfrutando algo bien hecho. Por otro lado, la rejilla que lo envuelve es metálica y da al recinto una rigidez notable, aunque personalmente prefiero las mallas de tela porque me parecen más neutras desde un punto de vista acústico.

Un apunte importante: en la fotografía de detalle que tenéis encima de estas líneas podéis ver un botón que está alojado en la parte posterior de la caja acústica. Sirve para deshabilitar el micrófono y, así, evitar que recoja nuestras conversaciones en aquellas circunstancias en las que, por la razón que sea, queremos cerciorarnos de que el altavoz inteligente no nos está escuchando. No cabe duda de que la incorporación de este botón es una buena idea, sobre todo si tenemos presentes los casos de gestión inadecuada de nuestras grabaciones de voz que han visto la luz.

LG THINQ WK7 Características ALTAVOCES Altavoz de agudos de 0,8 pulgadas

Altavoz de medios y graves de 3,5 pulgadas AMPLIFICADOR 30 vatios CALIDAD MÁXIMA DE AUDIO Resolución de 24 bits y frecuencia de muestreo de 96 kHz FORMATOS SOPORTADOS MP3, ALAC, FLAC, WAV y Ogg Vorbis DISEÑO Y ECUALIZACIÓN Meridian ASISTENTE INTELIGENTE Google Assistant COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS IoT Sí WiFi Sí BLUETOOTH A2DP, AVRCP y BLE CONEXIONES 1 x micro-USB DIMENSIONES 135 x 210,7 x 135 mm PESO 1,9 Kg PRECIO 199 euros

Otra característica interesante de esta caja acústica es su capacidad de manejar sonido de alta resolución con una frecuencia de muestreo máxima de 96 kHz y una resolución de 24 bits. Para sacar partido a esta capacidad es compatible no solo con archivos MP3 y WAV, sino también con los formatos de empaquetado y codificación ALAC, FLAC y Ogg Vorbis (este último a diferencia de los dos anteriores es un códec de audio digital perceptivo con pérdida de calidad).

En lo que concierne a la conectividad inalámbrica tiene, como cabe esperar, WiFi y Bluetooth, este último compatible con los perfiles A2DP y AVRCP, así como con BLE (Bluetooth Low Energy). Esta última es una modalidad de conexión inalámbrica derivada del Bluetooth que todos conocemos, pero con un consumo energético inferior y un alcance similar. Los dos únicos conectores físicos de esta caja acústica residen en la base. Uno es el necesario conector de alimentación eléctrica, y el otro un puerto micro-USB junto al que está el botón ‘Reset’ al que podemos recurrir para eliminar los ajustes de conexión existentes.

La IA de Google también se siente cómoda en un altavoz de LG

La experiencia que nos propone Google Assistant en esta caja acústica es esencialmente idéntica a la que nos ofrece en la familia de altavoces Google Home. De hecho, para conectarla a nuestra red inalámbrica lo primero que tenemos que hacer es instalar en nuestro smartphone la app Home. Este proceso es muy sencillo porque el altavoz heredará la configuración inalámbrica de nuestro teléfono móvil, por lo que la conexión es prácticamente automática.

Este altavoz puede convivir con otras cajas acústicas con Google Assistant en una misma instalación de sonido multihabitación

Un paso importante al que nos interesa prestar atención, sobre todo si vamos a instalar varios altavoces inteligentes, consiste en indicar a la app cuál es la ubicación física de cada unidad (dormitorio, cocina, salón, etc.). De esta forma podremos instalar en nuestra casa un sistema de sonido multihabitación en toda regla e identificar cada caja acústica por el nombre de la habitación en la que la hemos colocado.

Otra característica interesante de este altavoz es que integra Chromecast Audio, lo que nos permite enviarle música vía streaming desde nuestro smartphone utilizando la conexión WiFi y sin necesidad de recurrir al Bluetooth. Además, puede convivir en una misma red con otros altavoces con Google Assistant aunque sean de distintas marcas. Eso sí, para habilitar la reproducción de música mediante streaming además de la app Home de Google tenemos que instalar en nuestro teléfono móvil la app LG Wi-Fi Speaker (la veremos con más detalle un poco más adelante).

Una vez que tengamos el altavoz conectado a nuestra red WiFi y la app Home instalada en nuestro teléfono móvil podemos empezar a interactuar con el asistente inteligente de Google utilizando nuestra voz. El abanico de opciones que tenemos a nuestro alcance es amplísimo. Podemos pedirle que reproduzca música utilizando el servicio que hayamos habilitado por defecto (las opciones son YouTube Music, Google Play Música, Spotify y Deezer), definir temporizadores y alarmas, consultar el parte meteorológico, escuchar las noticias o la radio, hacer conversiones de unidades, administrar nuestra agenda, crear listas, encontrar lugares cercanos y un larguísimo etcétera. También podemos usarlo para controlar luces, termostatos, enchufes inteligentes, cámaras de videovigilancia o cualquier otro dispositivo compatible con Google Assistant.

Una de las prestaciones más atractivas de este altavoz inteligente con Google Assistant son las rutinas, que no son más que secuencias de órdenes que podemos activar pronunciando un único comando de voz. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de decir OK Google, buenos días y desencadenar que el asistente nos informe consecutivamente acerca del tiempo, del estado de las carreteras que solemos utilizar, de la agenda que tenemos planificada a lo largo del día y de las noticias más relevantes. Esta secuencia de órdenes es personalizable, por lo que para adecuarla a nuestras necesidades solo tenemos que recurrir a la sección Rutinas de la app Home.

Como mencioné unos párrafos más arriba, la app LG Wi-Fi Speaker nos permite enviar música al altavoz inteligente de una forma bastante intuitiva. La fuente puede ser tanto nuestro smartphone como un servidor de música, y la transmisión la podemos llevar a cabo mediante una conexión Chromecast o Bluetooth. También nos permite crear listas de reproducción y clasifica nuestros temas musicales utilizando los campos habituales (álbumes, artistas, canciones, géneros y carpetas).

Esta app está diseñada para permitirnos identificar de una forma sencilla los altavoces con conectividad inalámbrica de LG que tenemos instalados en casa y enviarles nuestra música con bastante flexibilidad. Podemos conseguir que un mismo tema suene en todos ellos a la vez, únicamente en algunos, e incluso podemos transmitir a varios altavoces diferentes varios temas distintos simultáneamente.

La combinación de las apps Home, de Google, y Wi-Fi Speaker, de LG, nos permite sacar el máximo partido tanto a Google Assistant como a las prestaciones sonoras de este altavoz inteligente

Es una lástima que esta app no incorpore un ecualizador que nos permita adecuar el rendimiento de la caja acústica a nuestras preferencias. Las únicas opciones que contempla en este terreno son la posibilidad de reforzar la respuesta del altavoz al reproducir el extremo grave y dar un poco más de peso y detalle a la gama media, y, por tanto, a las voces. Esta ecualización predefinida ha sido ajustada por los ingenieros de Meridian, la compañía con una trayectoria larga en el mercado de la alta fidelidad con la que se ha asociado LG para mejorar el rendimiento sonoro de algunos de sus productos. En la siguiente sección del análisis veremos qué impacto tiene esta alianza en el sonido de este altavoz inteligente.

Calidad de sonido: se nota la mano de Meridian

Las alianzas entre los fabricantes de electrónica de consumo y las marcas de componentes de alta fidelidad están a la orden del día. HP ha delegado en Bang & Olufsen la puesta a punto del sonido de algunos de sus ordenadores portátiles. Lenovo ha hecho lo mismo, pero con Harman Kardon. Y LG ha elegido a Meridian para afinar la ecualización de sus altavoces y barras de sonido. Estas no son ni mucho menos las únicas marcas que han apostado por esta estrategia, pero nos sirven para ilustrar una tendencia que no es en absoluto reciente.

Desafortunadamente, estas alianzas no garantizan que el sonido esté realmente a un gran nivel, por lo que me parece honesto reconocer que comencé las pruebas de audio de este altavoz inteligente con cierto escepticismo, pero mis titubeos iniciales no tardaron en disiparse. Y es que este altavoz inteligente suena realmente bien. De hecho, en cierto modo su rendimiento me recuerda al del HomePod de Apple, sobre todo por la envergadura de su extremo grave.

Sigo la pista a Meridian desde hace dos décadas y siempre ha sido una marca que ha destacado por su habilidad a la hora de lidiar con el ajuste fino del audio digital. Algunos de sus productos más apreciados por los melómanos y los audiófilos son los reproductores de CD y los preamplificadores con sección digital. Tanto es así que, a pesar de la incertidumbre que se cierne sobre el futuro del formato CD, en su catálogo todavía podemos encontrar su reproductor de referencia, el modelo 808V6, un aparato que gracias a su DSP (procesado digital de señal) y su capacidad de reproducir audio MQA (Master Quality Authenticated) parece gozar de buena salud.

Si la calidad de la toma de sonido de la música que le enviamos está a la altura, este altavoz suena muy bien. Sus agudos son bastante detallados, pero no resultan fríos, ni siquiera en las grabaciones con una compresión muy fuerte, un punto débil de muchos otros altavoces de este tipo que no está presente en esta propuesta de LG. Por otro lado, reproduce la gama media, que es la zona del espectro de frecuencias en la que se encuentra la voz humana, con bastante detalle y calidez, una cualidad que es fácil apreciar con cualquier tema bien grabado de jazz vocal, soul o música pop.

Este altavoz va bien por arriba, pero su baza más contundente es su impactante y detallado grave

En cualquier caso, su baza más contundente es la forma en la que reproduce el extremo grave. Y es que entrega unos graves con mucha pegada y bastante resolución, sobre todo si activamos el parámetro Enhanced Bass alojado en la app LG Wi-Fi Speaker del que hemos hablado en la sección anterior. Aquí es donde se nota con más claridad la mano de Meridian porque conseguir un grave de este nivel utilizando un altavoz con un diafragma de solo 3,5 pulgadas no es en absoluto sencillo.

La única pega que puedo ponerle en este terreno es la misma que puse al HomePod de Apple dada la dificultad que tienen ambos altavoces inteligentes para controlar las microvibraciones del recinto provocadas por el desplazamiento del diafragma del woofer cuando se ve obligado a realizar un movimiento de excursión amplio. Y es que este movimiento mecánico somete al recinto a una vibración que puede llegar a ser intensa, sobre todo cuando el nivel de presión sonora es importante, provocando que emita sonido y enmascare una parte de la información musical que deberíamos ser capaces de escuchar.

Una manera bastante eficaz de resolver esta deficiencia consiste en colocar el altavoz inteligente sobre una base de un material con mucha masa, como el granito o el mármol, de manera que su peso evite la propagación de las microvibraciones. No es necesario que esta base sea mucho mayor que la superficie de contacto de la caja acústica, pero es una buena idea que tenga al menos un par de centímetros de grosor para que su masa consiga absorber estas vibraciones con eficacia y evite su propagación a la superficie sobre la que colocamos el altavoz.

LG ThinQ WK7: la opinión de Xataka

Este altavoz inteligente tiene a su favor varias bazas que lo colocan como un producto interesante. Aunque no tiene un acabado lujoso está bien construido, tiene un diseño estilizado y nos ofrece toda la funcionalidad derivada de la integración de Google Assistant con la que cuentan los altavoces Home de Google. Pero su baza más importante, y la que le permite aventajar a otras cajas acústicas similares, es su calidad de sonido global, que, como hemos visto, es realmente convincente.

La calidad de sonido de este altavoz inteligente lo dota de una relación coste/prestaciones muy apetecible

Aun así, tiene margen de mejora. La pega más importante que puedo ponerle es que cuando estamos escuchando música con un nivel de presión sonora relativamente alto o hay ruido ambiental al altavoz la cuesta interpretar correctamente las palabras clave OK Google, por lo que, en ocasiones, en estas circunstancias no lleva a cabo nuestras órdenes y nos obliga a acercarnos a él o elevar la voz. No es nada dramático, pero refleja que no consigue cancelar el ruido y filtrar nuestra voz con la precisión con la que llevan a cabo esta tarea los altavoces inteligentes de Amazon y Apple que he tenido la oportunidad de analizar hasta ahora, y que me sorprendieron por su estupendo rendimiento en este escenario de uso.

La otra desventaja es la extrema sencillez de la app Wi-Fi Speaker de LG de la que hemos hablado unos párrafos más arriba. Cumple su papel, que no es otro que permitirnos transmitir nuestra música desde nuestro móvil o un servidor al altavoz, pero carece de prestaciones avanzadas, como un ecualizador que nos permita adecuar su respuesta en frecuencia a nuestro gusto. Aun así, su estupenda calidad de sonido ha provocado que me deje un sabor de boca muy agradable. Sin duda, merece la pena tenerlo en cuenta si estamos buscando un altavoz inteligente y no estamos dispuestos a realizar concesiones en lo que a su rendimiento acústico se refiere.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | LG