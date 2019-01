Nokia 7.1, análisis: apariencia y acabado de gama alta para quienes la ficha técnica no lo es todo

Sin muchas oportunidades en la gama alta ni de entrada, Nokia insiste con el Nokia 7.1 en el margen de precios alrededor de los 350 euros, horquilla donde encontramos la mayor competencia del mercado en forma de una excelente y tentadora gama de smartphones muy capaces.

El Nokia 7.1 hace gala de serios argumentos, especialmente a nivel de diseño y pantalla, sin olvidar que estamos ante un terminal Android One. Lo hemos puesto a prueba para ver qué tal compite con los Huawei y Xiaomi de turno.

Ficha técnica del Nokia 7.1

Situado justo debajo del Nokia 7 Plus y el Nokia 8, el nuevo terminal de gama media de HMD Global (marca que se ha hecho con los derechos para usar Nokia en sus terminales, diseñados en Finlandia) resulta en muchos aspectos un terminal más interesante que los superiores. Al menos si lo valoramos desde el punto de vista de la relación calidad/precio y la competencia en cada gama.

Nokia 7.1 Pantalla 5,84" IPS PureDisplay FullHD+ (2.280 x 1.080 px) / Corning Gorilla Glass 3 Procesador Qualcomm Snapdragon 636 RAM 3/4 GB Memoria 32/64 GB + microSD (hasta 400 GB) Sistema operativo Android 9 Pie Conectividad LTE Cat. 6, 2CA, 300 Mbps DL/50 Mbps UL, WiFi 802.11 a/b/g/n/acBluetooth® 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC Batería 3060 mAh con carga rápida Cámara trasera Dual: 12 megapíxeles (f1.8) y ópticas ZEISS + 5 megapíxeles (f2.4) y ópticas ZEISS, flash bitono Cámara frontal 8 megapíxeles f2.0 Otros Sensor de huellas trasero, audio Nokia OZO, USB tipo-C, jack 3,5 milímetros Dimensiones y peso 149,7 x 71,18 x 9,14 milímetros160 gramos Precio Desde 347 euros

Si nos fijamos en su ficha técnica, el Nokia 7.1 no saca ventaja ni destaca por las prestaciones en memoria interna, procesador o cantidad de memoria RAM. Tampoco en batería. En esos puntos queda claramente por detrás de propuestas de Huawei o Xiaomi, los dominadores de la gama de los 300 euros en relación calidad/precio.

El Nokia 7.1 debe mostrar su diferenciación en otros elementos menos visibles en una ficha técnica, como el diseño/acabado, la cámara o sobre todo, la pantalla. Esos son en teoría sus puntos fuertes, aquellos por lo que elegiríamos a este Nokia 7.1 por encima de otras soluciones de más empaque en prestaciones puras por el mismo o incluso menor precio.

Elegancia y ligereza para ofrecer algo más en diseño

Como acabamos de repasar en la ficha técnica, en una pelea de fuerza bruta a nivel de prestaciones, como otros muchos en el mercado, el Nokia 7.1 está condenado a quedar maltratado por terminales chinos de Huawei o Xiaomi. Su argumentos de venta van por otros derroteros.

Uno de ellos es el diseño y acabado. Basta echar un vistazo pero sobre todo coger y manejar el Nokia 7.1 para darse cuenta del gran nivel de detalle de este terminal y su excelente factura, acorde con lo que siempre hemos visto en esta gama de la vieja Nokia.

El Nokia 7.1 tiene un cuerpo de cristal, perfectamente rematado por un marco de aluminio en el mismo tono que la trasera, y con bordes muy ligeramente curvados que lo hacen muy agradable al tacto. Peca algo de deslizante, así que hay que llevar cuidado.

El nivel de detalle y acabado de la parte trasera y el marco de aluminio encajarían perfectamente en un terminal de gama alta del más alto nivel

Sorprende del Nokia 7.1 su poco peso, 160 gramos, pese a sus casi 6 pulgadas de diagonal. Junto con un diseño de poco grosor y bastante compacto, es un teléfono bastante manejable con una sola mano pese a que no haya una reducción total de los marcos. Tenemos el inferior con el logo de Nokia y donde podrían haber integrado los controles físicos de Android.

No lo han hecho sino que han recurrido a botones virtuales que nos hubiera gustado que pudieran ser sustituidos por gestos en la pantalla para así tener el mayor aprovechamiento de pantalla posible.

En la parte trasera se repite el logo de Nokia, justo debajo del sensor de huellas, el cual a su vez tiene por encima (y en línea) el módulo de la cámara, doble y con algo de protuberancia respecto al cuerpo.

El sensor de huellas funciona correctamente y es un añadido que no podemos obviar en esta gama de precio. Lo que no hay es reconocimiento facial como método de identificación biométrica.

En cuanto a los puertos, pese al poco grosor del terminal, el Nokia 7.1 aguanta el puerto de auriculares, adopta el USB-C para carga y cuenta además con un altavoz en la parte inferior.

Una gran pantalla con modo HDR10

Siguiendo el hilo del que estamos tirando para desgranar los puntos destacados del Nokia 7.1, toca mantener las expectativas altas en el ámbito de la pantalla. Estamos ante un panel IPS con tecnología PureDisplay de Nokia y cuya diagonal alcanza las 5,84 pulgadas.

La resolución de la pantalla del Nokia 7.1 es de 2280x1080 píxeles, por lo que la nitidez es uno de sus aspectos destacados. También hemos apreciado un buen nivel de brillo (450 nits) que esperábamos mayor principalmente para sacar partido del HDR. También resulta la pantalla destacable en cómo muestra los colores, aunque en contraste también hay margen de mejora.

Contando con Android One, la pantalla del Nokia 7.1 no admite apenas personalización de la experiencia con ella, aunque le salva el hecho de que realmente tal y como viene por defecto es equilibrada y muy satisfactoria en todos los apartados principales, siempre pensando en esta gama de precio. También en exteriores, sin destacar especialmente, es correcta su visibilidad. Así como el funcionamiento del sensor de luminosidad.

De las opciones de personalización tenemos un modo de pantalla ambiente limitada, así como modo nocturno que pone calidez al tono de la pantalla.

Lo realmente destacado de esta pantalla del Nokia 7.1 es el modo HDR10 que incluye por defecto y que sirve tanto para contenidos nativos como para los estándar, los cuales podemos forzar a que pasen a ser HDR. Es una opción que podemos desactivar si así lo preferimos, aunque nosotros lo hemos dejado activado sin problema alguno.

La experiencia multimedia se completa con el sonido. El externo depende exclusivamente de un altavoz mono que es fácil de tapar y que nos da un sonido potente pero justo de calidad. En cuanto al sonido con auriculares, no hay nada de personalización ni configuración.

¿Y del notch qué? Pues lo justo. Es una pestaña que con el tiempo apenas molesta y que no admite disimulo por parte del sistema operativo. Hay que dejar en manos de cada aplicación el añadir una banda negra para eliminarla.

Android One y potencia, buena combinación

No podemos pedir mucho donde no hay. Podría ser un buen resumen del apartado de rendimiento de este Nokia 7.1. Su base está conformada por el discreto Snapdragon 636, procesador que queda bastante en evidencia frente a los elegidos por Xiaomi o Huawei en esta gama de precio. Tampoco en memoria RAM (3 y 4 GB como opciones) este Nokia 7.1 saca ventaja alguna a sus rivales directos asiáticos.

El modelo que nosotros hemos probado es la versión más asequible, con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Contamos eso sí con ranura para tarjetas microSD de hasta 400 GB, algo que en este terminal tiene bastante sentido. El precio de esta combinación es de 347 euros.

Nokia 7.1 Huawei P20 Lite Xiaomi Mi A2 ASUS ZenFone 5 ANTUTU 116982 80986 127610 125353 GeekBench 1341/4943 935/3581 1626/4286 1334/4884 PCMark 6090 4775 6332 5637

En el día a día el comportamiento a nivel de rendimiento del Nokia 7.1 se mantiene dentro del margen de lo correcto. Es el adjetivo que domina claramente la mayoría de apartados de este nuevo teléfono de Nokia. En tareas comunes el Nokia 7.1 responde de manera inmediata, pero no encuentras en su funcionamiento que todo ocurra de manera inmediata, como ya nos hemos acostumbrado incluso en terminales alrededor de los 400 euros.

Incluso en terminales de gama media nos habíamos acostumbrado a soltar un ¡vaya velocidad! en todas las tareas. Eso no ocurre con el Nokia 7.1

Cuando tenemos aplicaciones exigentes o juegos, por ejemplo, así como en la multitarea, el Nokia 7.1 sufre.

Pese a ese procesador y memoria RAM, en el buen comportamiento en la mayoría de tareas del día a día tiene mucho que ver con la acertada elección de HMD Global a nivel de sistema operativo.

Aquí ha optado por lo sensato y como otros Nokia, viene con Android de serie. En este caso estamos ante un terminal Android One (Android 9 Pie) con el que nos aseguramos limpieza, nada de bloatware y actualizaciones frecuentes.

Batería justa para el día a día

Salvo casos muy concretos, ofrecer un grosor y peso reducido en un teléfono móvil suele llevar asociado una capacidad de batería justa. La de este Nokia 7.1 es de 3060 mAh. Ha sido uno de los compromisos del fabricante en este terminal.

En nuestras pruebas, similares a las que realizamos en todos los terminales que probamos, hemos mediado unas 15 horas de uso efectivo del terminal, contabilizando una media de 4 horas de pantalla en ese periodo de tiempo.

No son grandes cifras, ni mucho menos por las que uno escogería este teléfono antes que otros, pero nos daría para un día de uso aunque sin estirar demasiado la jornada o tendríamos que recurrir a un cargador casi seguro. Será el caso de los usuarios intensivos.

Sin capa de por medio, las opciones de ahorro de energía y gestión del uso de batería son bastante básicas. Tenemos una vigilancia de un uso anormal de la batería por parte de las aplicaciones, las cuales podemos restringir de manera individual, así como un modo de ahorro sencillo que podemos determinar con qué porcentaje de batería restante entraría en funcionamiento.

Como ocurre a veces, la autonomía solo correcta se puede maquillar con un buen y efectivo sistema de carga rápida. Con el cargador de serie que trae el Nokia 7.1, que es de 18 W, hemos medido tiempos de carga completa de poco más de 105 minutos.

Pero lo mejor está en la carga rápida en los primeros 30 minutos. En ese escenario, en tan solo 26 minutos hemos alcanzado el 50% de carga partiendo de un 5% y manteniendo la conectividad activada.

Una pequeña decepción la hemos encontrado en la carga inalámbrica, pues pese a la trasera de cristal, no es una opción disponible.

Doble cámara con la firma Zeiss

HMD Global tiene un enorme reto por delante: devolver a sus teléfonos el prestigio con el que Nokia se hizo su gran sitio en el mundo de los smartphones con cámara ... cuando la cámara no bastaba con colocarla en la parte trasera sino que había diferencias sustanciales entre terminales y gama. Y poco a poco va sumando para conseguirlo.

En este Nokia 7.1 la combinación de dos sensores de 12 MP (f1.8) y 5 MP (f2.4) puede presumir de buenos resultados a nivel global cuando mantenemos cierta distancia con la imagen.

Son muy aceptables para compartir en redes y mantener en formato digital almacenadas, especialmente en colorido, pero a poco que queramos profundizar en los detalles nos encontramos con deficiencias en forma de inconsistencia en la nitidez en algunas escenas, así como un rango dinámico que queda lejos de lo que conseguimos con cámaras de modelos de gama alta.

Algo parecido ocurre con las fotos nocturnas. Sin fijarnos en los detalles, parece que las imágenes son muy correctas, pero luego es fácil apreciar que hay un exceso de ruido no controlado que nos fastidia el resultado global final.

En cuanto a la interfaz de cámara, nos ha gustado. No tiene una velocidad de funcionamiento de impresión pero no notaremos apenas retrasos. Es limpia, sencilla y con opciones de personalización a mano, aunque no está entre ellas la del modo HDR.

Algo que no nos gusta esa que la interfaz se quede en el modo y opciones que hemos usado la última vez. Si por ejemplo nos hemos hecho un selfie, cerramos y volvemos a abrir la cámara para hacer una foto normal, tendremos que buscar el modo concreto desde el anterior.

Tenemos modo Pro pero sin posibilidad almacenar en RAW, así como el modo retrato que Nokia llama bokeh en directo.

Sus resultados, si logramos afinar bien, son bastante correctos, pudiendo modificar el efecto en tiempo real con un deslizador, o, si lo preferimos, a posteriori. El margen no es mucho pero es una buena opción en esta gama de precio.

El modo retrato con deslizador también funciona con la cámara frontal, de 8 MP y f2.0, y los resultados son interesantes incluso en condiciones de luz complejas. Lo que no podemos hacer aquí es modificar a posteriori el efecto. Pero sí que tenemos modo Pro para poder afinar más en las fotos.

La cámara del Nokia 7.1 admite grabación de vídeo con calidad 4K, así como 1080p (no 60 fps). En estos modos lo más relevante es la grabación de sonido envolvente, pero hay margen de mejora en la calidad global.

Para los que gustan de publicar contenido en directo, hay una opción directa que enlaza nuestras cuentas de Facebook y Youtube.

Nokia 7.1, la opinión y nota de Xataka

Sin atisbo claro de que la gama alta esté a su alcance por ahora, el retorno de Nokia al mercado se va consolidando. Primero fueron equipos de gama de entrada con buen diseño y Android puro como canto de sirena, y ahora tenemos modelos como el nuevo Nokia 7.1 que aspira a competir de tú a tú en la gama más complicada: la de los 300 a 400 euros.

El Nokia 7.1 fija su ataque en dos puntos que suelen ser secundarios en esta gama de precios: diseño y pantallaa. Alrededor de los 300 euros, contar con más RAM, memoria interna y un procesador de gama alta aunque sea de generación anterior puntúa mucho entre los consumidores, así que el papel de este Nokia 7.1 es extraño.

En nuestro análisis ha confirmado que en pantalla, diseño y hasta cámara, los compadores quedarán bastante satisfechos. Pero solo siempre que no pongan precio y ficha técnica frente a frente con la competencia tan feroz que supone Huawei o Xiaomi, ésta última incluso con modelos con Android One.

8.3 Diseño9,25 Pantalla8,5 Rendimiento8 Cámara7,5 Software8,75 Autonomía8 A favor Diseño y acabado dignos de la gama alta

Pantalla de gran nivel y con el extra del modo HDR10

Para la mayoría de usos de la cámara, cumple su cometido con solvencia En contra Pese a tener puerto de auriculares, no hay preocupación por el sonido

El rendimiento y ficha técnica está por debajo de la competencia

Carece de algunas mejoras y opciones que aportan las capas de los fabricantes



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Nokia. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.