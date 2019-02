Panasonic HD605N, análisis: estos auriculares con cancelación de ruido van directos al top de los mejores y su gran baza es el precio

La cancelación de ruido es mano de santo. Quizás sea por eso que los auriculares inalámbricos con esta función están ganando en popularidad. Actualmente creo que los modelos de Sony y Bose son las mejores opciones si quieres comprar uno de estos auriculares bluetooth, pero durante el último mes he estado probando el Panasonic HD605 y se ha colocado directamente en el top de mis preferidos.

Aquí os dejamos con el análisis del mejor auricular bluetooth con cancelación de ruido que tiene Panasonic en el mercado. El HD605N combina buen diseño, un gran sonido y un aislamiento sonoro que nos permitirá viajar en el metro, en el avión o trabajar en la cafetería con total tranquilidad. Un modelo muy equilibrado que además juega con la baza del precio.

Panasonic HD605N, especificaciones técnicas

HP OMEN X MINDFRAME Características DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA 40 mm MATERIAL DEL IMÁN Neodimio RESPUESTA EN FRECUENCIA 4 Hz a 40 kHz (con cable) IMPEDANCIA 38 ohmios SENSIBILIDAD 99 dB MICRÓFONO Patrón acústico unidireccional CONEXIONES USB 2.0 tipo A, jack 3.5mm LONGITUD DEL CABLE 1,2 metros (desmontable) BOTONES Volumen en el auricular derecho, cancelación de ruido, apagado/encendido/bluetooth. BATERÍA Aprox. 20 horas (con reducción de ruido activa) TIEMPO DE CARGA Aprox. 4 horas MATERIAL DE LAS ALMOHADILLAS Tejido transpirable PESO 268 g PERFILES Bluetooth 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SBC, AAC, Qualcomm aptX, aptX HD y LDAC PRECIO 269 €

Elegantes, compactos y muy cómodos

Me gustan los diseños sin estridencias, sin elementos que hagan llamar la atención y atraigan todas las miradas. Si por una cuestión de diseño fuera, preferiría los auriculares 'in-ear'. Pero la calidad de sonido y cancelación de ruido de estos auriculares 'over-the-ear' es mucho más avanzada. En el caso de los Panasonic HD605N, tenemos un estilo muy sobrio y elegante. Nuestra unidad de análisis es en color negro, pero también se vende en marrón oscuro.

Al colocárnoslos no sobresalen de la cabeza ni por la parte de la diadema, que queda bastante pegada, ni en la banda. La botonera queda orientada hacia atrás y por el borde exterior únicamente tenemos el logo de Panasonic inscrito.

A nivel de sujeción, los Panasonic HD605N también ofrecen un gran nivel. La diadema se ajusta un par de centímetros, no tanto como otros modelos pero para quienes tenemos la cabeza pequeña se ajustará a la perfección. Tampoco son los auriculares más ligeros, pero su peso se encuentra en un punto intermedio si lo comparamos con la competencia. Y es que precisamente estamos ante unos auriculares muy equilibrados, con un diseño que apuesta sobre seguro y nos transmite una buena sensación en todos los acabados.

Tenemos unos auriculares con un diseño compacto, sobrio y con muy buen agarre. No serán los más livianos, pero están entre los más cómodos.

Los Panasonic HD605N pueden plegarse desde los dos lados y el auricular puede girar sobre si mismo. En este sentido son bastante flexibles y el espacio que ocupan para guardarlos es bastante reducido, algo que para quienes llevamos mochila se agradece.

He tenido la oportunidad de probarlos durante más de un mes, con largas sesiones de uso continuo durante toda una jornada laboral o en viajes internacionales. Lo que puedo decir es que pese a notar su presencia, son muy cómodos y no tienes la tentación de quitártelos. Es cierto que los he probado durante el periodo invernal, pero una de las cosas que me han gustado es que las almohadillas no sudaban tanto como en otros auriculares.

El material gomoso de los auriculares se agarra muy bien, pero además gran parte del secreto para que estos cascos sienten tan bien se lo lleva la diadema que reparte la presión. Unido a unas almohadillas que no vibran, tenemos un resultado que se encuentra entre los más agradables que hemos probado, compitiendo con los Bose QC 35 II.

No sabríamos deciros una conclusión sobre la durabilidad de las almohadillas y los auriculares. Es cierto que llevamos con ellos muchas horas durante estas semanas, pero se necesitan quizás meses o incluso años para comprobar si efectivamente el material muestra degradación.

El sistema de botones es fácil de utilizar pero nos hubiera gustado encontrar un puerto USB tipo C.

La colocación de los botones nos ha parecido correcta. Todos ellos se encuentran en el auricular derecho y tenemos de arriba a abajo: el de volumen, el de cancelación de ruido, el apagado/encendido que también actúa como bluetooth y el puerto microUSB. En el lado izquierdo únicamente encontramos el puerto jack 3.5mm para conectar por cable.

Respecto a la botonera, comentar que son fáciles de pulsar sin mirar aunque requiere algo de adaptación aprenderse la posición. El control es bastante intuitivo y quizás el único punto que nos parece un paso atrás es la falta de puerto USB tipo C, un añadido que otros modelos como el Sony WH-1000M3 sí incorporan y aquí no tenemos.

Tres niveles de cancelación de ruido

Los auriculares bluetooth como el Panasonic HD605N se caracterizan por tener cancelación de ruido activa. En el caso de este auricular tenemos un sistema híbrido que combina métodos de prealimentación y retroalimentación con un procesamiento de señal dedicado.

En total tenemos tres niveles de cancelación que podemos ir cambiando a través del botón específico. El más bajo de ellos únicamente elimina los sonidos de fondo más lejanos, el segundo es también bastante liviano aunque ya permite abstraerse en espacios cerrados y el tercero es la cancelación de ruido activa más efectiva, eliminando voces de nuestro alrededor y capaz de bloquear ruidos bastante elevados como en un bus o el metro.

En comparación con otros auriculares, la cancelación de Panasonic es bastante efectiva. Sin llegar a sumergirnos en un silencio absoluto, la cancelación es potente y cumple con creces las expectativas. Hemos podido probar otros auriculares con cancelación pero muchos de ellos no alcanzaban un nivel satisfactorio, en el caso de Panasonic tenemos un auricular muy equilibrado que tiene una cancelación potente y como veremos luego también cumple muy bien en calidad de sonido y autonomía.

Una de cal y otra de arena en este apartado es a la hora de controlar esta cancelación. Por un lado nos gusta su sistema de control táctil, donde podemos pasar la mano por el auricular derecho y escuchar lo que tenemos alrededor. Es un gesto que nos ha funcionado muy bien y no requiere tampoco ser muy preciso para que funcione bien.

El sistema híbrido de cancelación de ruido de los Panasonic HD605N ofrece un nivel excelente. Una experiencia muy satisfactoria donde nos faltaría una aplicación para poder gestionarla mejor.

Por otro lado, echamos en falta la conectividad. Pese a tener compatibilidad con asistentes de voz como Siri, no tenemos aplicación para móvil dedicada. No es algo que vayamos a utilizar diariamente pero creemos que unos auriculares de este nivel sí tendrían que haber cuidado mejor ese apartado para por ejemplo gestionar la cancelación de ruido en función de nuestros gustos. Un pequeño punto negativo que empaña una experiencia que de otra forma es muy buena.

Suenan muy bien y su autonomía es correcta

Los Panasonic HD605N disponen de una estructura compuesta por varias capas. Tenemos doble carcasa con una unidad de control de 40mm, una estructura antivibraciones para eliminar resonancias y un diafragma de MLF metalizado.

El resultado es un sonido con un amplio rango dinámico donde las canciones se escuchan con una alta calidad. Después de probarlo con todo tipo de canciones y archivos durante este tiempo, el punto fuerte de estos auriculares es sobre todo unos matices claros y limpios. El sonido es bastante limpio y no hay distorsiones evidentes ni siquiera al volumen máximo. Si bien no diría que son los auriculares bluetooth con mejor sonido sí se encuentran entre los primeros.

Los graves son rotundos y contundentes mientras que los agudos están muy conseguidos. Ninguna de las notas te sorprende ni sería capaz de distinguir dónde flojea especialmente. En general me ha parecido un sonido bastante equilibrado, con una calidad pareja independientemente del estilo y los tonos que escuche.

A nivel de estabilidad, el bluetooth se conecta bastante rápido y no hemos tenido prácticamente cortes. Y por supuesto, como en la mayoría de auriculares de su categoría tenemos compatibilidad con audio Hi Res, LDAC y aptX HD de Qualcomm.

Para la autonomía, otro de los puntos clave cuando tratamos con auriculares bluetooth, tenemos un total teórico de 20 horas utilizando la cancelación activa. ¿Nuestra experiencia? Posiblemente sean más. Siguiendo un cálculo en base a que lo utilizamos durante tres o cuatro días ininterrumpidamente, podríamos estar entorno a las 25 horas de autonomía.

Durante este tiempo, creo recordar que no lo he llegado a cargar más de dos veces en la misma semana. Un resultado bastante bueno que de nuevo coloca a estos auriculares de Panasonic entre el top de los auriculares bluetooth con más autonomía. Casi nunca el mejor (otros llegan hasta las 30 horas), pero siempre en la parte alta dentro de todos los apartados.

A la hora de cargarlo, el hecho de no contar con USB tipo C hace que el tiempo de carga completo sean de casi cuatro horas. Una cantidad de tiempo bastante elevada y que nos llevó a cargarlo junto al móvil por la noche.

Panasonic HD605N: la valoración de Xataka

Después de haber probado bastantes auriculares bluetooth con cancelación de ruido, me he encontrado bastante cómodo con estos Panasonic HD605N. Es el clásico producto que sabes que funciona bien, que puedes recomendar a la mayoría de usuarios. Son unos auriculares equilibrados sin prácticamente fallos importantes.

Echamos en falta algunos detalles como una aplicación para móvil o un diseño más liviano. Tampoco tenemos una cancelación de ruido o sonido sorprendente, pero sí obtenemos unos resultados en todos estos apartados de lo más convincentes. Tenemos unos auriculares con muy buen agarre, cómodos, con una cancelación de ruido que se encuentra entre las mejores y un sonido digno de su categoría.

Los Panasonic HD605N son unos auriculares bluetooth muy equilibrados y con un resultado muy bueno para su precio. En calidad de sonido y cancelación de ruido no está muy lejos de los modelos top y convencen por su ergonomía y agarre.

Panasonic nos ofrece unos auriculares bluetooth con cancelación de ruido muy dignos y que van directamente al top de los mejores. No alcanza el diseño ni la cancelación de ruido de los Sony WH-1000XM3, pero sí son un producto tan equilibrado y completo como los Bose QuietComfort 35 II.

Su gran baza es ofrecer un producto top a un precio que parte de un escalafón más bajo que sus competidores. Con un precio de 269 euros oficial, ya es posible encontrarlos por poco más de doscientos. Una diferencia de precio relativamente considerable y donde a la práctica no está tan lejos de los más top.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Panasonic. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas

