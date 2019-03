Xiaomi Redmi Note 7, análisis: el candidato a superventas más sólido de lo que llevamos de 2019 también brilla por su diseño

Xiaomi lleva varios años utilizando la familia Redmi como referente para sus móviles más económicos, pero este año han decidido ir un paso más allá y convertirla en una marca propia independiente. Para acompañar este salto llega el Redmi Note 7, el primer integrante de este nuevo fabricante que llega con cámara trasera de 48 megapíxeles, batería de 4.000 mAh y el siempre ajustado precio de la compañía china.

Si el año pasado con el Redmi Note 5 tuvimos uno de los mejores móviles de gama media hasta la llegada del Mi A2, con este nuevo terminal tenemos la sensación que pueden repetir jugada.

Hemos estado probándolo desde la semana pasada y en nuestro análisis del Redmi Note 7 os detallamos qué tal ha sido la experiencia, cuáles son sus puntos fuertes y dónde tiene más margen de mejora. Atentos, porque aquí os dejamos con el análisis de posiblemente uno de los móviles que resultará más fácil recomendar durante la primera mitad de 2019.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pantalla 6,3 pulgadas 19,5:9

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 px)

LTPS Incell Procesador Snapdragon 660 RAM 3 / 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 32 / 64 + microSD Batería 4.000 mAh con carga rápida de 18W Cámara trasera 48 megapíxeles, f/1.8

5 megapíxeles Cámara frontal 13 megapíxeles, f/2.0 Software Android 9 Pie

MIUI 10 Global Dimensiones y peso 159.2 x 75.2 x 8.1 mm

186g Otros Lector de huellas trasero, BT 5.0, WiFi 801.11ac, jack 3.5mm, infrarrojos, radioFM, dualSIM híbrida Precio (3/32GB): 179 euros

(4/64GB): 199 euros



La evolución está en el diseño: un móvil que aparenta más de lo que cuesta

Uno de los materiales más utilizados para la cubierta trasera de los móviles es el cristal. Lo hemos visto en modelos como el Mi 8, pero tradicionalmente Xiaomi siempre había apostado por el metal para su gama media.

Con el Redmi Note 7 la estrategia cambia radicalmente y se apuesta por un cuerpo de cristal en la parte trasera protegido por Gorilla Glass 5. Con este cristal se consigue una protección superior a la que teníamos en el Mi 8, ya que este incorporaba la cuarta generación del cristal de Corning. Un pequeño ejemplo de cómo la tecnología se expande rápidamente de un año a otro.

El diseño del Redmi Note 7 sigue los patrones habituales que tenemos en 2019, con un frontal de marcos reducidos gracias al 'notch' en forma de agua introducido. No es el móvil con bordes más optimizados, pero en un tamaño similar a las anteriores generaciones la pantalla crece 0,3 pulgadas.

Manteniendo un tamaño muy similar al de anteriores móviles de Xiaomi, el Redmi Note 7 da un salto importante en ratio de pantalla gracias al 'notch' en forma de agua pero también en los acabados con su cubierta trasera de cristal.

En mano se siente equilibrado y cómodo, aunque no precisamente ligero. El Redmi Note 7 incorpora 4.000 mAh y eso al final se nota. En comparación con otros móviles como el Mi A2, este Redmi Note 7 se siente más contundente en mano aunque es un ligero incremento en grosor y peso que está bien compensado tanto a nivel de tacto como por la cantidad de batería que añade.

Si lo comparamos con otros móviles de su categoría, vemos que la mayoría se sitúa entorno a los 8 milímetros de grosor, salvo en aquellos móviles con menos batería. Aún así, Xiaomi sigue estando un paso por detrás de Huawei y Samsung en la optimización del espacio.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio Batería (mAh) Redmi Note 7 6,3" 159,2 75,2 8,1 186 81,4% 4.000 Xiaomi Mi A2 5,99" 158.7 75.4 7.3 166 77.4% 3.080 Honor 10 Lite 6,21" 154,8 73,64 7,95 162 83.1% 3.400 Huawei P Smart 2019 6,21" 155.2 73.4 8 160 83.1% 3.400 Samsung Galaxy M20 6,3" 156.6 74.5 8,8 186 83,6% 5.000

Xiaomi Mi 5X/A2 (izquierda) vs Redmi Note 7 (centro) vs Redmi Note 4X (derecha)

Los bordes son ligeramente redondeados con cristal 2.5D y al agarre es bastante cómodo. El cuerpo de cristal no refleja tanto la luz como hemos visto en terminales de Huawei o Honor, pero los degradados de colores son bastante acertados. Hay disponibles versiones en color negro, rojo-rosado y azul-violeta, siendo esta última la que nosotros hemos podido probar.

Al contrario de lo que ocurre por ejemplo en el Mi 9, al tacto ofrece una sensación más clásica y parecida al cristal, sin intentar imitar un acabado más suave y gomoso. Para las huellas, la cubierta trasera se impregna fácilmente de ellas aunque al tener el modelo con degradado azulado no se notan tanto.

La cámara trasera sobresale ligeramente pese a que el cuerpo del móvil no es tampoco muy delgado. Colocado en la mesa baila un poco, aunque no tanto como en el Mi 9.

En general el nivel de diseño y el acabado es muy bueno, aunque hay que remarcar que los bordes son de plástico y los botones de apagado/encendido y volumen no disponen de un acabado rugoso diferente. En este aspecto, mientras que a primera vista y en mano el resultado convence, si nos fijamos de cerca se nota que se ha tenido que recortar en algún lado.

En ciertos detalles como los bordes de plástico o los botones se nota que no estamos ante un gama alta, pero las sensaciones en mano y el diseño le permiten competir de tú a tú con otros terminales mucho más caros como el Xiaomi Mi 9.

No hay ningún elemento fuera de lo habitual. El lector de huellas se encuentra atrás, el conector USB tipo C abajo, rodeado de los altavoces. En la parte superior también se añade un micrófono de cancelación de ruido, jack de audio y puerto infrarrojos, justo encima de la muesca en la pantalla. Los botones están en el lado derecho y la ranura híbrida en la izquierda. Aquí se agradece contar con microSD para poder ampliar el almacenamiento.

Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5mm situado en la parte superior, justo al lado del puerto infrarrojos. Un diseño tradicional que gracias a la mejoría de las pantallas y la apuesta por el cristal, nos ofrece un resultado muy convincente y que hasta ahora no encontrábamos de manera habitual en este rango de precio.

Pantalla: con este brillo quién echa de menos el contraste

El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas en formato 19,5:9 con una resolución FullHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de 409 ppp. A nivel de nitidez, nos encontramos en un nivel bastante habitual dentro de la gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento.

No son las características técnicas de resolución lo que más nos debería importar. El panel utilizado viene con tecnología LTPS Incell y ofrece una cobertura de color NTSC del 84% con un contraste 1.500:1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para ser un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen.

Acostumbrado a las pantallas AMOLED, se nota la falta de contraste. Los colores de esta pantalla no son tan vivos, pero aún así estamos ante un panel de gran calidad y con un resultado muy acertado.

Según los datos oficiales, tenemos un pico de brillo de 450 nits. En nuestra experiencia hemos notado que la pantalla goza de un muy buen nivel de brillo pero lo que más nos ha gustado es el buen funcionamiento del brillo automático. Al contrario que en otros terminales que siempre tienes que estar esperando a que se ponga bien, en el Redmi Note 7 va bastante bien.

El brillo mínimo nos ha gustado también, alcanzando un punto muy bajo lo que es muy agradable para leer por la noche con la habitación a oscuras. Además, en nuestra unidad por el momento no hemos detectado fugas de luz de ningún tipo.

El brillo de la pantalla del Redmi Note 7 es su punto fuerte, no solo el pico de nits (450 teóricos), también el sensor para ajustarlo automáticamente o el nivel mínimo para leer por la noche.

La sensibilidad táctil es buena y los ángulos de visión son correctos. Hemos notado que a partir de cierto ángulo el brillo baja considerablemente, pero no es algo que interfiera en el uso. Sí nos hubiera gustado encontrar una mejor capa oleofóbica, ya que la pantalla principal se mancha de huellas igual que la trasera. Algo que unido a los reflejos del cristal hace que en exteriores no se consigue un resultado a la altura de la sensación general que transmite el terminal.

Con un ratio de pantalla del 81,4%, el Redmi Note 7 supone un claro adelante respecto al Mi A2 y su 77,4%, aunque estamos en la misma línea que el Redmi Note 6 Pro y su 81.1%. Respecto a este último, la pantalla es similar en tamaño y resolución.

A través de las opciones de pantalla, MIUI nos permite elegir entre varias configuraciones de pantalla, según queramos mantener un contraste natural o mejorado. Por defecto viene en el primero aunque si activamos el segundo tampoco notaremos un cambio muy grande.

Otras opciones de software relacionadas con la pantalla es la activación del modo lectura o la activación por doble toque para despertar. No tenemos pantalla siempre activa al no disponer de un panel AMOLED.

Rendimiento: aflojando el acelerador para mantener la misma velocidad

Como está marcado en la parte trasera, 'Redmi by Xiaomi' es la nueva marca de este terminal. Dejando pasar las futuras diferencias entre las dos compañías, estamos ante el mismo fabricante que nos ofreció a finales del año pasado el Pocophone F1, un móvil con el Snapdragon 845 que ya se puede conseguir por menos de 300 euros. ¿Por qué decimos esto? En el caso del Redmi Note 7 se mantiene el procesador Snapdragon 660 y los 4GB que ya teníamos a finales del año pasado. El modelo Pro con el Snapdragon 675 no llega por el momento a España y hemos notado que Redmi ha aflojado el acelerador.

La versión que llega a España mantiene el Snapdragon 660 que tenemos en el Mi A2. Pero como en aquel, el rendimiento es muy bueno y no se echa en falta más potencia salvo en algunos juegos.

Junto al procesador de Qualcomm se añaden 4GB de memoria RAM LPDDR4X. El rendimiento es muy bueno, todas las aplicaciones se abren rápido, moverse entre los menús es agradable y podemos jugar con soltura. No tenemos la fluidez de un gama alta, pero con este chipset ya alcanzamos un punto bastante agradable para el día a día.

Hemos probado el Redmi Note 7 con juegos como Asphalt 9 y PUBG Mobile y la fluidez ha sido bastante buena, aunque los gráficos no hemos podido colocarlos al máximo. Por el contrario, no nos ha convencido suficiente la refrigeración. No diríamos que se calienta, pero en este punto todavía hay margen de mejoría para la gama media.

El Redmi Note 7 ofrece un excelente rendimiento, pero no es el dispositivo ideal para disfrutar de juegos como Fortnite.

Lamentablemente para los aficionados al Fortnite, según hemos comprobado la GPU Adreno 512 no es compatible con el juego de Epic Games. Para los usuarios más gamers, el producto más idóneo dentro de la marca sería el Pocophone F1.

Aquí os dejamos con la tabla de benchmarks del Redmi Note 7, con unos resultados que como vemos no nos cuentan una historia muy distinta de la que ya teníamos.

Redmi Note 7 Xiaomi Mi A2 Huawei P Smart 2019 Motorola Moto G7 Plus GALAXY A5 2017 IPHONE 7 PLUS Procesador Snapdragon 660 Snapdragon 660 Kirin 710 Snapdragon 636 Exynos 7887 Apple A10 RAM 4 GB 4 GB 3 GB 4 GB 3 GB 3 GB AnTuTu 147.046 127.610 130.026 116.035 61.108 172.644 GEEKBENCH 4.0 (SINGLE/MULTI) 1.627 / 5.823 1.626 / 4.286 1.531 / 5.149 1.317 / 4.723 769 / 4097 3.457 / 5.608 PCMARK WORK 6.335 6.332 5.853 6.230 4.892 --

Durante estos días que lo hemos estado probando, no hemos tenido problemas de conectividad y en todo momento se ha conectado rápido. Tanto a nivel del WiFi como con datos y también utilizando el GPS. Por el contrario, no contamos con NFC, un añadido que Xiaomi sí ha ido añadiendo en algunos terminales y esperábamos encontrar también aquí.

La versión que hemos probado dispone de 64GB, de los cuales quedan libres 50GB. Afortunadamente para aquellos que quieran ampliar el espacio, el Redmi Note 7 es compatible con tarjetas microSD hasta 256GB. Pese a ello, creemos que la versión de 32GB podría quedarse algo corta.

Software: MIUI 10 vuela, aunque sigue teniendo algunos percances

MIUI 10 tal como viene de fábrica.

Pese a llegar con una nueva marca, seguimos teniendo la misma capa de personalización de Xiaomi. En el Redmi Note 7 encontramos MIUI 10 Global actualizado a Android 9 Pie con el parche de seguridad de febrero.

Tanto el rendimiento como el diseño de MIUI 10 han mejorado mucho, pero lo que tenemos es muy diferente a lo que ofrece Android puro. MIUI es una capa con multitud de opciones y aplicaciones preinstaladas y de hecho hemos notado que se añaden algunas que no recordábamos.

Nada más configurar el Redmi Note 7, tendremos a nuestro alcance aplicaciones para tomar notas, calendario, gestor de archivos, música, navegador propia... pero también aplicaciones muy específicas de la marca como la tienda Xiaomi, una tienda de aplicaciones propia y las apps de Mi Community o Foro MIUI. Por si no era suficiente, en la versión global también tenemos las aplicaciones de Amazon, Aliexpress, Facebook, Netflix y Joom.

MIUI 10 es una capa de personalización muy fluida y su diseño ha ido mejorando, pero tenemos una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y hemos tenido algún fallo puntual que nos ha obligado a reiniciar el terminal.

El software del Redmi Note 7 va bien, pero como decimos se nota que no estamos ante una capa ligera. En determinamos momentos hemos notado algún tirón inesperado y hace unos días tuvimos que reiniciar el dispositivo porque nos habían desaparecido del escritorio todos los iconos de aplicaciones salvo las de la pantalla principal.

La mayoría de fabricantes con una capa de personalización potente están apostando también por su propia tienda de apps.

Es de esperar que Xiaomi actualice el software durante estas semanas para asegurarse que la mayoría de bugs están corregidos, pero esa sensación que MIUI sigue sin alcanzar la estabilidad de Android puro no se nos ha ido.

Los tonos blancos y los iconos grandes predominan en MIUI 10, aunque lo que más extraño se nos hace es posiblemente la pestaña de multitarea. Aquí tenemos tarjetas en vertical en un diseño bastante diferente a lo que tenemos en otros dispositivos.

Otro añadido que nos brinda el software es la posibilidad de cambiar la navegación del sistema por gestos, para eliminar los botones tradicionales y movernos sin las pulsaciones habituales. No van mal, pero les falta mejorar la sensibilidad para convertirse en una opción interesante. Por mi parte, no los dejé activos.

Desde la aplicación 'Tienda Xiaomi' podemos acceder a su web oficial y a servicios de asistencia técnica.

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención es la activación por defecto de anuncios en varias aplicaciones preinstaladas. Xiaomi ofrece desde los ajustes la posibilidad de eliminar esta publicidad, pero nos sorprendió ver anuncios en sitios que no esperábamos, como por ejemplo a la hora de instalar nuevas aplicaciones o incluso recibir recomendaciones en las carpetas del escritorio.

Encontrarse anuncios en el instalador de Android o recomendaciones en la carpeta de apps preinstaladas sorprende la primera vez.

Encontrarse de repente anuncios no es extraño. Por ejemplo los tenemos activados por defecto en la instalación de aplicaciones. Y es que al final mantener esta calidad/precio tiene un coste.

El software de Xiaomi es un elemento muy característico del Redmi Note 7. Tenemos radioFM, soporte WideLine L1 y añadidos como las aplicaciones duales. La cantidad de opciones es muy elevada y el rendimiento ha ido mejorando mucho. MIUI ya no es aquella capa que penalizaba, pero al igual que ocurre con EMUI en Huawei, sigue siendo una capa de personalización que para ciertos usuarios no sea la ideal.

Biometría

La seguridad de los terminales es un apartado que ha ido cobrando relevancia con el paso del tiempo. Pero en el Redmi Note 7 todos estos avances que hemos visto como los lectores integrados en pantalla o el Face ID todavía no han llegado. El gama media de Redmi nos ofrece un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la situación más cómoda, es rápido y muy fiable. Nada que objetar en ese elemento.

No ocurre lo mismo con el desbloqueo facial. O mejor dicho, la falta de reconocimiento facial. Como ya hemos visto en otros terminales de Xiaomi, el desbloqueo facial no viene activado por defecto. Es posible activarlo cambiando la región, pero no es algo que recomendemos ni que todos los usuarios quieran hacerlo.

El lector de huellas trasero es muy fiable y rápido. Sin embargo el reconocimiento facial no está activo por defecto, misma situación que ya hemos visto en varios modelos.

Desde Xiaomi en otras ocasiones han anunciado que este desbloqueo facial llegaría vía OTA y es muy posible que aquí se repita, pero por lo pronto nos quedamos sin este añadido.

Fotografía: los 48 megapíxeles permiten captar más luz, aunque no es un golpe en la mesa

La cámara es un apartado clave en cualquier móvil, sea de gama baja o el buque insignia. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de cinco megapíxeles. Al contrario que en la versión Pro, en este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung ISOCELL Bright GM1 con una lente de apertura f/1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura f/2.0.

La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación de vídeo FullHD a 60fps. Extrañamente, por el momento no se ha activado la grabación de vídeo 4K. Vamos a ver cómo se comporta el apartado fotográfico del Redmi Note 7.

App de cámara

La aplicación de cámara de MIUI es una vieja conocida y cambia bastante respecto a la tradicional de Google. No hay novedades respecto a la que vimos el año pasado. Tenemos una navegación con pestañas a las que podremos acceder deslizando lateralmente mientras que en la parte superior se encuentra el botón de HDR y la IA, que se activa de manera manual.

Es una aplicación bastante intuitiva y aquí no hemos tenido fallos. El modo retrato nos indicará la distancia a la que queremos estar del sujeto, se ha añadido un modo nocturno y el modo Pro permite captar en 48 megapíxeles, ajustar la ISO, velocidad de obturación, balance de blancos, exposición y enfoque. Lamentablemente no tenemos opción para guardar en RAW desde la aplicación oficial.

Nos gusta que la aplicación nos permita seleccionar si queremos o no activar la IA pero sigue sin convencernos la estrategia de las marcas de colocar su marca de agua por defecto en todas las fotografías. Se puede quitar fácilmente desde los ajustes, pero habrá usuarios que por pereza o desconocimiento la dejen.

Cámaras traseras

Pese a tener un sensor de 48 megapíxeles, la cámara del Redmi Note 7 realiza sus imágenes de calidad alta e 12 megapíxeles utilizando la técnica 'pixel binning' que combina cuatro píxeles adyacentes de 0,8µm para crear un píxel más grande y luminoso de en este caso 1,6µm.

El sensor de Samsung utiliza esta técnica para intentar crear fotos con menos ruido de las que tendríamos con un sensor tradicional de 12 megapíxeles. ¿Cómo es el resultado a la hora de la verdad? Realmente convincente si tenemos en cuenta el precio del dispositivo.

De día, las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizás es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas claroscuras no termina de iluminar suficiente.

Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario. Las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficiente llamativas.

Modo estándar (izquierda) vs modo IA (derecha)

En caso de optar por el modo manual y los 48 megapíxeles, lo que tenemos es que podremos aumentar el detalle bastante más pero en general conseguimos fotos muy similares. Al final donde más cómodos nos hemos sentido es con la cámara estándar y no creemos que la fotografía a 48 megapíxeles (8000 x 6000 píxeles) sea algo que ofrezca un plus especial.

Recorte de detalle de fotografía normal vs modo Pro a 48 megapíxeles (derecha). Se nota la mejoría, pero la imagen pasa de 5,4MB a 13,8MB.

Lo sorprendente de la cámara del Redmi Note 7 es que de noche se comporta más o menos parecido. Normalmente en estas situaciones la cámara baja mucho, pero la del Redmi Note 7 cumple con bastante nota. El nivel de detalle es menor y hay algo de ruido, pero es muy aceptable y las luces están bien tratadas.

Xiaomi incorpora además un modo nocturno que consigue iluminar la escena sin ofrecer resultados totalmente artificiales. No siempre es recomendable utilizarlo, pero es un añadido que por ejemplo no tenemos en el Mi A2 y se nota. En comparación con este último, el Redmi Note 7 trabaja peor los colores pero consigue captar bastante más luz y detalle. Lo que al final nos permite conseguir mejores tomas.

Fotografía estándar sin IA (izquierda) vs modo nocturno (derecha)

Con el modo nocturno (derecha) no se consigue mejor detalle, pero las luces y los tonos están mejor conseguidos.

El modo retrato del Redmi Note 7 es bueno, no tanto en el recorte del bokeh sino en la impresión general. El nivel de detalle es muy alto y refuerza el rostro, además el fondo no queda muy difuminado. Para este rango de precio, hemos terminado bastante contentos con el modo retrato.

Aquí os dejamos con la galería de imágenes a resolución original para que podáis apreciar el detalle.

Cámara frontal

La cámara frontal del Redmi Note 7 es de 13 megapíxeles y apertura f/2.0. Tenemos modo HDR, inteligencia artificial, modo retrato y el clásico modo belleza.

Los selfies nos han parecido correctos, aunque no es su gran punto fuerte. El nivel de detalle es correcto y el modo retrato funciona relativamente bien pese a no tener un segundo sensor, pero no nos ha convencido el rango dinámico. Los cielos detrás nuestro aparecen casi siempre quemados y los colores no son suficiente intensos.

El rango dinámico no es el mejor, pero los selfies del Redmi Note 7 son correctos e incluso de noche el ruido se mantiene en buenos niveles.

Para ser un modo retrato por IA, el bokeh está bastante bien delimitado.

El enfoque funciona bien aunque no tenemos autoenfoque. Mientras que el modo belleza nos permite ajustar en múltiples niveles el tamaño de los ojos, el tono de la piel, suavizarla o estilizarla. Así como un modo belleza más genérico con cinco niveles distintos.

Vídeo

Pese a que su procesador Snapdragon 660 sí puede grabar en 4K/30fps, extrañamente no viene activado por defecto en el Redmi Note 7. Como ocurre con el desbloqueo facial, mediante una actualización de software es posible corregirlo pero es una lástima que una opción tan sencilla tenga que retrasarse.

Sí tenemos grabación de vídeo 1080p a 60fps con estabilización electrónica de imagen. El resultado es correcto a nivel de estabilización teniendo en cuenta su gama, aunque de nuevo el rango dinámico no es el mejor y nos hubiera gustado un tratamiento mejor de la luz. También le cuesta a veces enfocar y la grabación de sonido es mejorable.

Sonido: con este grosor mantener el jack de 3.5mm es una buena decisión

Con un grosor de 8,1 milímetros, eliminar el jack de audio habría sido casi un delito. Afortunadamente el Redmi Note 7 lo mantiene en la zona superior y no solo agradecemos su incorporación, también destacamos el buen resultado que obtenemos a través de los auriculares.

Con el altavoz nos ocurre que nos gusta como suena la música, aunque nos falta algo de volumen y potencia. En las mediciones obtenemos unos 90 decibelios.

Xiaomi incorpora varias tecnologías en el Redmi Note 7 para complementar el sonido, desde un micrófono adicional para cancelación de ruido hasta un modo donde podemos presionar el botón de volumen durante las llamadas y permitirá aumentar el volumen por encima de lo habitual.

Batería sobresaliente y carga rápida: lo que siempre pedimos

La batería del Redmi Note 4X ya estaba en unos 4.000 mAh, unos números que repitieron al año siguiente y que en este Redmi Note 7 también tenemos. Conseguir una gran autonomía no es algo nuevo, ya que desde hace años tenemos smartphones capaces de aguantar casi dos días de uso.

De hecho, la batería de los Redmi Note se ha mantenido pese a que el tamaño de pantalla no ha dejado de crecer. ¿Cómo se compensa esto? Ya que la eficiencia de los procesadores no es suficiente. La gestión de MIUI es muy buena y es una capa de personalización que no tiene reparos en bloquear procesos en segundo plano con tal de mejorar este punto. Pero no creemos que en este Redmi Note 7 se haya mejorado la autonomía.

En la prueba de PC Work 2.0 con el brillo fijo al 50%, hemos conseguido unas 14 horas.

En el día a día obtenemos alrededor de las ocho horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4.000 mAh. Habría que esperar varios ciclos más para concretar mejor cómo se comporta la batería, pero en esta semana de uso el resultado ha sido más o menos el mismo en base a jugar durante media hora, escuchar Spotify, mirar redes sociales, algún vídeo y hacer fotos, todo ello con el brillo en automático.

Si a una autonomía que supera el final del día con facilidad le sumamos Quick Charge 4+, nos queda un resultado en este apartado que cumple con creces.

El pequeño LED de notificaciones se ilumina cuando el móvil está cargando.

Pero la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga. Y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4+ a través de su puerto USB tipo C.

Nuestro terminal de pruebas vino sin cable alguno, aunque el cargador que suele incluir Xiaomi es de 5V/2A. Aún así, tenemos un cargador compatible con carga rápida y hemos extraído el potencial del Redmi Note 7 para lograr cargarlo al completo en poco más de una hora y media.

Los resultados en batería son muy buenos y uno de los grandes puntos fuertes de este Redmi Note 7. No tenemos carga inalámbrica y el dispositivo es algo grueso, pero esta autonomía es un importante punto a su favor.

Redmi Note 7, la opinión de Xataka

Con el Redmi Note 7 estamos seguramente ante uno de los mejores móviles de gama media / entrada para la primera mitad de 2019. Cada fabricante tiene sus argumentos, pero el nuevo Xiaomi es probablemente uno de los que destaca en la mayoría de apartados. No tenemos el diseño de Huawei, la pantalla de Samsung ni la estabilidad que ofrecen los Nokia o Motorola, pero este Redmi Note 7 es un claro salto adelante respecto a lo que ya teníamos.

La serie Redmi Note se caracteriza por su batería y buen rendimiento, pero este año además tenemos un paso adelante en diseño y cámara. La apuesta por el cristal, salvo en los bordes, ofrece una apariencia muy llamativa y buenas sensaciones en mano. El panel elegido cumple muy bien y salvo por algunos reflejos algo elevados, ofrece tonos bastante acertados.

A nivel de potencia se apuesta por una combinación de procesador y RAM que funciona muy bien y junto a los 4.000 mAh tenemos un móvil que no nos dejará tirados. El Redmi Note 7 incorpora además USB tipo C y carga rápida, dos pequeños detalles que el año pasado no teníamos y por fin llegan al nuevo Redmi.

Otro año más seguimos sin tener NFC y MIUI puede ser una capa de personalización no suficiente atractiva. Pero la gestión de notificaciones ha mejorado y tenemos un móvil actualizado a Android 9 Pie. Nos parece más fácil recomendar la serie Mi con Android One, pero este Redmi Note 7 funciona suficiente bien como para que el software no eclipse todo lo demás.

El nuevo Redmi Note 7 es un móvil que mantiene el listón muy alto. Es bonito, no es muy grande, la batería es excelente y la cámara es difícil de igualar en este precio. Un dispositivo sin puntos flacos importantes que podrá seguir alargando el momento dulce que vive Xiaomi.

Con la cámara doble de hasta 48 megapíxeles, el Redmi Note 7 quiere además sorprender en fotografía móvil. Los resultados no son tan convincentes como el número podría indicar, pero sí es cierto que tenemos un nivel de detalle y un procesado difícil de encontrar hoy en día en este rango de precio, suponiendo en algunas ocasiones un paso más allá de lo que tenemos en el Mi A2, sobre todo gracias al nuevo modo nocturno.

El Redmi Note 7 es una gran opción para quienes quieran un diseño atractivo, una gran autonomía y también valoren aspectos como el rendimiento y la cámara. A la espera de conocer mejor los Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A40 y demás opciones, el Redmi Note 7 toma la delantera con un precio imbatible. Otro año más, otro serio candidato a convertirse en la opción más sólida para quienes busquen un móvil por unos doscientos euros.

8.4 Diseño8,75 Pantalla8,25 Rendimiento8,25 Cámaras8,25 Software8 Autonomía9 A favor El diseño y la estética dan un paso adelante.

Una autonomía excelente acompañado de carga rápida.

El brillo automático de la pantalla funciona como debe.

La cámara rinde muy bien para el rango de precio donde se sitúa. En contra No tenemos NFC.

Ni el desbloqueo facial ni la grabación de vídeo 4K vienen activadas por defecto.

Hemos notado algún calentamiento.

MIUI 10 sigue sin ser una capa totalmente estable.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.