La calculadora de Windows se convierte en Open Source: una gota en su enorme apuesta por el código abierto

La calculadora de Windows ya es Open Source. Microsoft ha publicado el código en GitHub, lo que permitirá a desarrolladores de todo el mundo analizar ese código y, si quieren, adaptarlo a sus necesidades.

El movimiento es casi simbólico: la apuesta de Microsoft por el Open Source lleva tiempo siendo muy fuerte, pero aún así podría ser una pequeña muestra de lo que nos espera en el futuro.

Microsoft <3 Open Source

El propio sitio web de Microsoft dedicado al Open Source muestra una larga lista con los (de momento) 899 proyectos cuyo código está disponible. La calculadora está entre los más populares en estos momentos -es lógico, acaban de anunciar esa apertura de código- pero hay otros elementos destacables como el código fuente de MS-DOS 1.25 y MS-DOS 2.0 o, cómo no, el de MSEdge basado en el código de Chromium.

El explorador de achivos WinFile que apareció con Windows 3.0 también es otro de esos proyectos llamativos cuyo código se liberó hace tiempo, pero esa liberación del código de aplicaciones de Windows 10 es mucho más rara.

Este anuncio por tanto es pequeño pero singular a nivel simbólico. La calculadora es una aplicación preinstalada de Windows que siempre hemos dado por descontada en este sistema operativo y que cuenta con modo estandar, científico y programable, además de la posibilidad de convertir unidades de medida o monedas.

Poder entender cómo funciona es sin duda interesante para programadores y estudiosos de este ámbito, pero en realidad esta es la última gota de un esfuerzo que ha tenido impulsos mucho más relevantes como el que hace unos meses llevó a Microsoft a liberar 60.000 patentes que dejaron de ser una amenaza para Linux y el Open Source.

¿Piensa mal y acertarás?

Uno se pasa por los comentarios de Hacker News tras el anuncio de Microsoft y ve sobre todo suspicacias. Hasta nosotros y seguro que parte de quienes nos leéis las compartís. Esto ciertamente podría no ser más que un movimiento para reforzar la imagen de la empresa, por ejemplo.

Tampoco ayuda el hecho de que hasta en la calculadora se recolecten datos de telemetría pero siempre podemos desactivar en las preferencias de privacidad al usar Windows, y además, muchos otros recolectan datos de telemetría que teóricamente ayudan a hacer mejor esas aplicaciones analizando cómo las usan los usuarios.

En general muchos de los comentarios a este movimiento de Microsoft parecen ser negativos, algo curioso para una empresa que lleva tiempo apostando por el Open Source y abriendo las puertas a este tipo de filosofía.

No lo hace gratuitamente, claro: con ello quiere atraer talento y a toda esa comunidad de desarrolladores, pero lo hace con movimientos muy interesantes. La compra de GitHub no parece haber afectado el funcionamiento del servicio -si acaso, las opciones han mejorado- y cosas como poder trabajar con distribuciones Linux de forma nativa dentro de Windows gracias al Windows Subsystem for Linux es realmente interesante.

Puede que esta última decisión de abrir el código de la calculadora no sea demasiado impactante, pero es otro paso interesante en la dirección adecuada: una en la que los desarrolladores pueden entender mejor cómo funcionan las aplicaciones de Windows para mejorarlas. Eso era impensable hace pocos años, y ahora solo queda esperar que Microsoft vaya liberando el código de otras partes de su sistema operativo. Quizás esto solo sea el principio, aunque es difícil pensar que algún día la empresa convierta Windows en un sistema Open Source.

Más información | Windows Blogs