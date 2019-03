Cinco extensiones para Chrome y Firefox si lo que te interesa es leer artículos sin distracciones

Una de las grandes luchas que los usuarios de tecnología tenemos hoy en día es, sin duda, por mantener la atención, justo la misma que tiene Netflix. Existen buenas intenciones para centrarnos en leer y estudiar el contenido de páginas webs, pero existen demasiadas distracciones que impiden que el texto sea el centro de la experiencia.

Firefox integra "Vista de lectura", un modo de lectura como el de Safari o Microsoft Edge, que dejará visible el texto con sus enlaces y algunas imágenes, pero aun así existen buenas alternativas. Con Chrome la historia es distinta, porque Google no se decide a activar un modo así por defecto. Repasamos algunas de las mejores extensiones para disfrutar de una web más limpia y que distraiga menos.

Reader View (Google Chrome)

Esta es una extensión añade un modo lectura a Google Chrome con un icono que se añade a la barra junto al resto de extensiones. Reader View nos "limpiará" las webs, permite elegir tres colores para el fondo, cambiar el tamaño y el tipo de Fuente (Serif y Sans-serif), el interlineado, etc.

Además, ofrece la posibilidad de que el navegador lea por nosotros los artículos, algo que no se ve en todas las extensiones de este tipo, permitiendo avanzar y retroceder en párrafos consecutivos y anteriores. En su barra lateral izquierda vemos, asimismo, un botón para llevar el navegador a modo de pantalla, con la pantalla del texto solo, sin barra de navegación, junto a otro para guardar el artículo en HTML.

Just Read (Google Chrome)

Just Read también entra dentro de la consideración clásica de extensión de modo lectura, pero lo hace de forma mucho más enfocada a usuarios avanzados que alternativas como Reader View. La clave es la personalización tan avanzada que permite sobre los artículos, con funciones que le permiten modificar el estilo CSS, los colores de la interfaz, eliminar elementos no deseados, etc.

Por los 9,99 dólares anuales de su suscripción premium, ofrece también compartir las webs con el formato elegido para Just Read, con la interesante función de poder resaltar y anotar contenido. Más allá de eso, hay funcionalidad de scroll automático, barras de scroll personalizadas, etc.

AutoMute (Google Chrome y Firefox)

Con AutoMute (también disponible para Firefox salimos de la tónica de las aplicaciones para leer de forma más clara, pero también ayudará a eliminar distracciones. En concreto, la sonoras, porque con ella instalada, se silenciarán de forma automática y por defecto todas las nuevas ventanas.

Afortunadamente, tiene una lista blanca, lo que permite que sitios recurrentes con audio como Spotify o YouTube no vean sus sonidos desactivados pese a que hayas decidido instalar esto. Algo interesante que también ofrece es que haciendo click sobre su botón en forma de rayo, se ofrece la posibilidad de silenciar todas las pestañas o el resto de las que tengas abierta respecto a la actual.

Better FF Reader (Firefox)

Como hemos hemos mencionado, Firefox incluye su modo lectura (Vista de lectura), pero hace algo que no siempre viene bien, por ejemplo si no netemos conexión: para cambiar entre el modo normal y el modo normal, recarga la web sobre la que estemos actuando. Better FF Reader es una extensión que trae un modo lectura al que podemos cambiar sin recargar la página web.

No ofrece cambiar variables como tamaño o fuente, pero sólo por el hecho de no recargar ya es muy válida para mí. De hecho, es en lo que destaca el modo lector integrado de Safari.

Automatic Reader View (Firefox)

Para el final de la lista dejamos una extensión para Firefox, Automatic Reader View, que además es la más sencilla que hemos probado, porque su cometido es tan sencillo como activar de forma automática el modo "Vista de lectura" de Firefox en todos los dominios que le indiquemos, sin más.

Adicionalmente, podemos indicarle que se active en todos las webs donde sea posible, de forma que leeremos todas las webs de noticias con un contenido muy limpio.