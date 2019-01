Facebook prepara LOL: memes y GIFs en lugar de medios para intentar dejar de lucir anticuado

Facebook tiene un problema grave, su red social se hace vieja y los jóvenes empiezan a huir a otras opciones como Snapchat, Instagram, YouTube o TikTok. Pero parece que Zuckerberg no piensa rendirse y ya tiene lista su nueva apuesta: LOL, uno nuevo apartado en Facebook centrado en memes, GIFs y vídeos cómicos.

TechCrunch tuvo acceso a la beta privada de LOL, la cual está siendo probada por cerca de 100 adolescentes en Estados Unidos. De hecho, Facebook confirmó todo esto sin ofrecer una declaración formal, pero admitiendo que los detalles e información que tenía TC eran ciertos.

Un nuevo intento por capturar al público joven

Como IGTV y Lasso, el clon de TikTok, no han terminado de despegar, Facebook ya prepara su siguiente apuesta para tratar de captar la atención de los adolescentes, quienes siguen abandonando la plataforma de Zuckerberg. LOL es una nueva sección en Facebook que mostrará videos divertidos y GIFs, la cual estará dividida en categorías y con contenido extraído del feed de noticias de las principales páginas de memes en Facebook.

En esta beta privada, LOL sustituye a Watch, aunque aún no está claro si la versión final la reemplazará por completo o se tratará de una nueva aplicación independiente. Y el objetivo es claro, atraer nuevos usuarios jóvenes para mostrarles publicidad y crear una nueva base de usuarios que sólo buscan consumir vídeos cortos para entretenerse y pasar el tiempo, una mina de oro para Facebook.

Durante las primeras impresiones, en TC aseguran que el diseño se siente simple y hasta confuso, como si Facebook pretendiera parecer joven y moderno. El contenido mostrado muchas veces ya tiene semanas de haberse publicado, lo que ha provocado que muchos jóvenes, arduos consumidores de memes, se muestren escépticos ante esta nueva sección.

El formato de LOL no es nada del otro mundo, se trata de un diseño en carrusel que nos permite navegar por las diferentes secciones y que recuerda mucho a 'Discovery' de Snapchat, aseguran en TC. Conforme vemos contenido, en la parte de abajo hay una sección llamada 'Para ti', que se basa en los algoritmos de Facebook y muestra contenido relacionado.

Entre las categorias se encuentran "Wait For It", "Salvaje", "Clásicos", "Juegos", "Famosos", "Escuela" y "Stand-Up", y dentro de cada una hay sub categorías con temas más específicos. Al abrir un vídeo, éste muestra con fondo negro para centrar la atención del usuario, y el formato de navegación es muy similar a las Stories de Instagram, a través de toques, por lo que cada persona podría pasar varias horas ahí. Que al final es la idea de Facebook.

De hecho, debajo de cada contenido hay tres botones de reacciones, que sirven para "entrenar" al algoritmo, donde podremos calificarlo como "Divertido", "Bien", "No Divertido", así como la opción de compartir por medio del Feed de noticias o vía Messenger. Además, cada usuario podrá subir contenido propio o bien, compartir una URL para que LOL pueda sumarlo al catálogo.

Aún no hay una fecha tentativa para que veamos LOL, pero será interesante ver si termina por gustar a las jóvenes o éstos siguen rechazado cualquier cosa que tenga el sello Facebook, ya que muchos lo siguen viendo como una red social para sus padres.