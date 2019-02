La nueva aplicación de Office para Windows 10 nos recuerda que Office online se puede usar gratis

Microsoft anunciaba hace unas horas la disponibilidad de la aplicación de Office para Windows 10. Esta herramienta es la evolución de la antigua "Mi Office", y permite centralizar el flujo de trabajo con documentos ofimáticos, pero además nos recuerda algo importante.

Lo hace porque desde esta aplicación podremos crear y editar documentos de Office de forma gratuita ya que los enlazará con el servicio gratuito de Office.com, la alternativa sin coste a Office 365. Y si tenemos instalada la suite, podremos trabajar directamente con esas aplicaciones que este cliente detectará de forma automática.

Un nombre algo confuso

¿Cómo que Office para Windows 10? ¿No tenemos ya Office 2019 u Office 365? ¿Qué es esto entonces? La confusión es lógica, porque por un lado tenemos Office 2019 (y sus ediciones anteriores, 2016, 2013 o 2007) en versión instalable y local y por otro Office 365, que nos da acceso a todas estas herramientas tanto en local como en online pero a través del pago de una suscripción mensual.

Lo que Microsoft anuncia con esta aplicación llamada "Office" (y antes conocida como "Mi Office") es una herramienta para poder centralizar el acceso tanto a los documentos ofimáticos como a todas esas aplicaciones, ya estén instaladas en local o se usen desde la nube.

La herramienta ya lleva tiempo en desarrollo y los miembros del programa Windows Insiders pudieron probarla en diciembre de 2018. Los comentarios han servido para corregir errores y ahora es posible instalarla de forma gratuita desde la tienda de Windows.

Sí, hay una versión gratuita de Office online

Lo interesante de esta herramienta es que nos recuerda que para trabajar con documentos ofimáticos no es necesario pagar un licencia de Office 2019 o una suscripción a Office 365: hay una modalidad gratuita para trabajar en Office.com sin pagar nada.

¿Cuál es el truco? Bueno, con Office 365 tendremos mucho más espacio de almacenamiento en OneDrive, pero además tendremos las aplicaciones instaladas en local y no solo podremos acceder a ellas online. Con la cuenta gratuita podremos acceder únicamente a las aplicaciones de Office online, a través de un navegador: si no tenemos conexión no podremos crear o editar documentos.

Por lo demás el servicio gratuito es una excelente alternativa con sus 5 GB de almacenamiento en OneDrive, y aunque hay plataformas como Google Docs que desde hace tiempo plantea esa misma función, trabajar con las herramientas de Microsoft y sus formatos de documento de forma nativa siempre parece garantizar que no aparecerán conflictos ni incompatibilidades en dichos documentos.

Este es un ejemplo del uso de Word de forma gratuita en su versión online.

La aplicación Office se puede instalar de forma gratuita a través de la Tienda de Microsoft, pero en nuestras pruebas esa última versión todavía no estaba disponible: en Microsoft han indicado que la herramienta "Mi Office" que sigue mostrándose en la tienda se actualizará automáticamente a lo largo de los próximos días.