Los 11 mejores coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables de 2018

El coche eléctrico sigue siendo una rara avis en el mercado español. En 2017 se vendieron un total de 9.671 vehículos 100 % eléctricos y 3.350 híbridos enchufables, según datos de Anfac. Y es una cifra que incluye a los turismos, camiones ligeros, motos, etc. Si les sumamos todos los híbridos convencionales, obtenemos una cuota de mercado del 5,1 % (según datos de Anfac). Aun así los fabricantes multiplican las novedades electrificadas. Repasamos los coches eléctricos, híbridos enchufables e híbridos que han marcado este 2018.

Muchas fueron las novedades presentadas o comercializadas en 2018 y la elección no ha sido fácil. Especialmente en el apartado de los coches híbridos en los que muchos fabricantes han presentado modelos mild hybrid o microhíbridos (la mayoría con sistemas de 48 V).

Finalmente, no hemos incluido los microhíbridos porque si bien se corresponden con la definición técnica de vehículo híbrido de la Unión Europea, para muchos usuarios no lo son. Y es que sus sistemas no pueden mover el coche exclusivamente con energía eléctrica ni unos pocos metros.

Por otra parte, también hemos dejado de lado los concept cars. Si bien algunos son prácticamente coches de serie, siempre nos quedará la duda de si la versión final de serie conserva el atractivo del concept car.

Coches eléctricos

Audi e-tron

Este SUV de 4,90 m de alrgo es un el primer coche eléctrico de Audi. Su diseño no es tan rompedor y atractivo como el del Audi e-tron GT Concept (basado en el futuro Porsche Taycan), pero sí es muy coherente con el resto de la gama de SUV de Audi.

El Audi e-tron cuenta con dos motores eléctricos para una potencia total de 300 kW (408 CV), tracción integral y ejecuta el 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Cuenta con una batería de 95 kWh que otorga una autonomía de hasta 400 km (ciclo WLTP). El conductor podrá disfrutar de la por ahora incipiente red de carga Ionity y sus cargadores rápidos con una potencia de hasta 150 kW para recargar la batería en menos de 30 minutos.

El e-tron destaca también por el uso de tecnologías innovadoras como los frenos by-wire y dos “cajas de cambios” de una sola marcha (que al final actúan como reductoras) y retrovisores digitales Audi Virtual Mirrors.

Jaguar i-Pace

El Jaguar i-Pace es el primer coche eléctrico de serie de la histórica marca inglesa. Este SUV de 4,68 metros destaca sobre todo por ser el primer eléctrico de serie, al menos en Europa, en ser realmente deportivo en su comportamiento dinámico.

Y no, un 0 a 100 km/h en menos de tres segundos no garantiza un comportamiento dinámico deportivo. En este caso, cuenta más cómo toma las curvas, cómo frena y acelera de nuevo saliendo de la curva, que lo rápido que es en línea recta. De hecho, es capaz de dar varias vueltas a un circuito sin que la batería se sobrecaliente y tiene verdaderas aptitudes off-road.

La pena es que en la práctica su batería de no otorgue los 480 km de autonomía anunciados por la marca y se quede en algo más de 300 km, como hemos podido comprobar en la primera prueba realizada. Aun así, demuestra que un coche eléctrico de serie puede ser realmente deportivo y por eso tiene su sitio en esta lista.

Hyundai Kona EV

El Hyundia Kona EV irrumpe en el mercado con unos datos que deberían colocarlo en lo alto de la lista de ventas de coches eléctricos. Se trata de un pequeño SUV -es la versión eléctrica del Hyundai Kona- que declara una autonomía de hasta 482 kilómetros en ciclo de homologación WLTP (aunque en realidad ese dato podría ser algo inferior) en su versión con batería de 64 kWh, aunque existe otra versión de 39,2 kWh que solo representará un 5% de ventas.

Con algo más de 400 km de autonomía real, cuatro plazas, un maletero decente y un motor de 204 CV por un precio de partida de 41.500 euros, el Hyundai Kona EV dispone de una relación precio-autonomía-equipamiento mucho mejor que en el Zoe y en el BMW i3, mientras que ofrece una autonoía superior a la del Nissan Leaf. Por precio no es todavía el coche eléctrico del pueblo, pero sí que lo acerca mucho y demuestra que el coche eléctrico, más allá de Tesla, puede ser una alternativa viable al coche de gasolina o diésel.

Nissan Leaf

En esta lista no podía faltar el Nissan Leaf 2018. La actual generación del coche eléctrico más vendido del mundo se desveló en 2017, peor no llegó a nuestro mercado hasta 2018. El cambio ha sido notable. Su aspecto es ahora el de un compacto como los demás y sobre todo tiene una batería de iones de litio de 40 kWh que le otorga hasta 285 km de autonomía (ciclo WLTP). No es de extrañar, por tanto, que el Nissan Leaf fuese el modelo más votado por el público para los premios Xataka 2018).

Rimac C_Two

Presentado en el pasado Salón de Ginebra, el Rimac C_Two es un superdeportivo eléctrico que equipa un chasis monocasco de fibra de carbono, una batería de 120 kWh y un motor eléctrico por rueda. El C_Two ofrece así una descomunal potencia de 1.940 CV y 2.300 Nm. Su nuevo modelo se puede recargar al 80 % en 30 minutos vía un cargador rápido de 250 kW.

Las prestaciones anunciadas son simplemente alucinantes. Hablamos de un 0 a 60 mph (96 km/h) 1,85 segundos (0,05 segundos más rápido que el Tesla Roadster de segunda generación) y llegando a 300 km/h en 11,8 segundos. La velocidad máxima sería de 412 km/h.

Rimac no es ninguna start-up al uso, se trata de un pequeño fabricante croata famoso por su estudio de ingeniería. Rimac trabaja para Koenigsegg, diseñó el sistema híbrido del Aston Martin Valkyrie y, al parecer, habría trabajado con Apple de cara al coche autónomo. Y Porsche le ha echado el ojo a su sistema de gestión de la energía. De hecho, ha comprado el 10 % de Rimac.

Híbridos

Honda CR-V Hybrid

A finales de 2018 pudimos probar el Honda CR-V Hybrid dejándonos una impresión positiva, aunque al mercado español llegará en 2019. No es el primer modelo híbrido que Honda comercializa en España, pero sí el primero en formato SUV. El Honda CR-V Hybrid combina un un propulsor gasolina i-VTEC de 2.0 litros que se combina con un motor eléctrico: juntos, ofrecen una potencia total de 184 CV. Este tren motriz va gestionado por la tecnología i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive o tracción de modo múltiple inteligente).

Lexus ES 300h

Pro primera vez, el Lexus ES está disponible en Europa, sustituyendo en nuestro mercado a la berlina GS. La versión híbrida del nuevo Lexus ES (está disponible con un 4 cilindros y un V6 gasolina convencionales en otros mercados) estará disponible en Europa con un motor 2.5 litros de cuatro cilindros y ciclo Atkinson (totalmente nuevo según la marca) con un motor eléctrico y una batería de níquel-metal hidruro ubicada bajo la banqueta trasera que no roba espacio al maletero.

El conjunto desarrolla 218 CV y homologa un consumo medio de 4,7 l7100 km. El Lexus ES es también el primer coche en equipar de serie retrovisores exteriores digitales. Sin embargo, la legislación europea todavía no los permite por lo que solo los clientes japoneses podrán lucirlo en su Lexus. El Lexus Es 300h destaca también por ser el coche más seguro de su categoría según el organismo independiente EuroNCAP.

Toyota Prius AWD-e

Aunque fue desvelado en primicia en el Salón de Los Angeles a finales de 2018, llegará a Europa en 2019. El renovado Toyota Prius estrena una versión con tracción integral denominada Hybrid AWD-i. Consiste en un motor eléctrico adicional en el eje trasero, que apoya al principal en aceleración (por debajo de 10 km/h) o cuando se detecta una baja adherencia (lluvia, nieve, etc...), entre 10 y 70 km/h. Toyota asegura que el motor es compacto y apenas reduce la capacidad del maletero. A destacar que la batería del Prius AWD-e es de níquel-metal-hidruro (Ni-MH)

Híbridos enchufables

DS 7 Crossback E-Tense

El DS 7 Crossback E-Tense es la versión híbrida enchufable del DS 7. Se presentó a finales de 2018, aunque su comercialziación se hará a lo largo de 2019. Destaca por disponer de tres motores: uno térmico y dos eléctricos, uno por cada eje, de esta forma dispone de la tracción integral.

El motor térmico es un 4 cilindros gasolina de 1.6 litros y 200 CV. En cuanto a los propulsores eléctricos ofrecen 110 CV. La potencia total combinada de este DS 7 es de 300 CV (0 a 100 km/h en 6,5 segundos), lo que le convertiría en el coche francés más potente del mercado.

La batería de iones de litio cuenta con una capacidad de 13,2 kWh y está ubicada sobre el fondo plano del maletero. DS anuncia un tiempo máximo de dos horas para recargarla si va conectada a un Wallbox u ocho si se conecta a una toma de corriente convencional.

Mercedes Clase E 300 DE

La inmensa mayoría de coches híbridos del mercado combinan un motor gasolina con un motor eléctrico. Hace unos años, Peugeot y DS lanzaron modelos híbridos que asociaban el motor eléctrico a una mecánica diésel, el 508 RXH y el DS 5 Hybrid4, respectivamente. No tuvieron mucho éxito, principalmente por su elevado precio. Hoy, Mercedes propone un híbrido enchufable con motor diésel, se trata del Mercedes-Benz Clase E 300 DE.

Equipa un 4 cilindros turbo diésel de 194 CV y 400 Nm de par motor, combinado con un propulsor eléctrico de 122 CV (90 kW) que otorga 440 Nm de par. En total, el Clase E 300 DE dispone de una potencia máxima de 306 CV y 700 Nm de par máximo. Dispone de una autonomía de 56 km en modo eléctrico y necesita únicamente 1,5 horas para cargarse del 10 al 100% si se conecta a una Wallbox (enchufado a una toma de corriente doméstica tarda en recargarse unas cinco horas).

Sobre el papel, la propuesta de Mercedes-Benz es interesante pues combina las bajas emisiones de CO2 de un diésel moderno para circular en carretera y la propulsión eléctrica para la ciudad. Y no, no toda la culpa de los NOx es del diésel, los coches de gasolina con inyección directa tiene mucho que ver también. Y es que aunque cueste creerlo, los diésel modernos son infinitamente más limpios que los de antes.

Subaru XV PHEV

En el pasado Salón de Los Angeles, Subaru desveló el Crosstek Hybrid, un híbrido enchufable. El Subaru Crosstek no es otro que nuestro Subaru XV. A lo largo de 2019 deberíamos ver la versión europea. Equipa un 4 cilindros boxer de 2.0 litros de 140 CV asociado a dos motores eléctricos, uno por eje, y una batería de 8,8 kWh. En Norteamérica, el Crosstek Hybrid homologa una autonomía en modo eléctrico de 27 km.