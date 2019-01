Bose lleva su tecnología de cancelación de ruido QuietComfort de los auriculares al coche

QuietComfort es uno de los sistemas de cancelación de ruido más populares, utilizado por Bose en sus auriculares, permite neutralizar el ruido externo. Aprovechando el CES 2019, la marca ha presentado QuietComfort Road Noise Control, el sistema de cancelación de ruido pasa de estar en unos auriculares a estar en coches para limitar el ruido que se pueda producir por el asfalto o los otros coches.

La cancelación de ruido que normalmente encontramos en los coches se basa en aislar la cabina del exterior mediante gruesas paredes de goma que amortigüen las vibraciones y reduzcan las ondas provenientes del exterior. Bose propone usar la tecnología de cancelación de ruido que se utiliza en los auriculares, es decir, grabar el ruido y emitir el sonido opuesto para neutralizar las ondas.

Coches equipados con acelerómetros y muchos micrófonos

Solucionarlo en el coche sería tan fácil como que los conductores y pasajeros lleven auriculares con cancelación de ruido. La propuesta de Bose sin embargo no es así, en su lugar extrapolan la tecnología de los auriculares al coche entero. QuietComfort Road Noise Control es un sistema que equipa a los coches de numerosos acelerómetros cerca de las ruedas, el motor y otros puntos clave del coche. Estos acelerómetros se encargan de registrar todas las vibraciones que produce el motor o el contacto con el asfalto para comprender cómo esas vibraciones se expresan en forma de ruido dentro de la cabina del coche.

Una vez el sistema reconoce las vibraciones (cuestión de milisegundos) se encarga de emitir las ondas opuestas a través de los altavoces del coche para neutralizar el ruido que pueda llegar a producirse. Dentro de la cabina se dispone además de varios micrófonos para registrar el resultado y poder ajustar las ondas de cancelación de ruido según convenga.

El resultado, indica Bose, son áreas de silencio en los asientos donde están el piloto, el copiloto y el resto de pasajeros. Según Bose clientes podrán así disponer de una cabina más silenciosa para escuchar música con más claridad, poder hacer llamadas o simplemente conversar.

Los acelerómetros estarían equipados en las ruedas, las suspensiones y cerca del motor para detectar las vibraciones.

Los primeros coches con QuietComfort llegarán en 2021

QuietComfort Road Noise Control es un sistema que aún no se ha hecho realidad en ningún coche. Si bien la idea suena (o no en este caso) realmente bien, tendremos que esperar a finales de 2021 para ver el primer coche con este sistema ha indicado la compañía. No se sabe ni qué fabricante lo incorporará ni ningún otro detalle de momento.

Con coches híbridos y eléctricos parte del ruido en un coche se ha eliminado al no disponer de un motor que produzca tantas vibraciones, el sonido de fuera sin embargo de momento sigue presente y lo seguirá estando durante muchos años. Ahora bien, será interesante ver cómo actúa la regulación de cada país ante este tipo de tecnologías, es a fin de cuentas algo que te aisla del resto de coches de la carretera. En España por ejemplo la DGT no permite utilizar auriculares o cascos reproductores de ruido porque implica no recibir todas las señales de alerta que provengan del exterior. ¿Será QuietComfort Road Noise Control tan bueno como para que no escuchemos si alguien nos pita mientras conduciomos?

Más información | Bose