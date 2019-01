El configurador del Tesla Model 3 ya está abierto a todo el público para España y Europa (pero ni rastro del 'Mid Range')

Hace un mes aproximadamente os dábamos a conocer los precios del Tesla Model 3 para el mercado español, y hoy la marca pone a disponibilidad para éste y el resto de mercados europeos el configurador del Tesla Model 3 abierto a público. De este modo, cualquier interesado en adquirirlo ya puede elegir entre las dos variedades disponibles de este modelo.

Porque no, de momento aún no son tres y entre los disponibles no vemos ese modelo básico "Mid Range" que la marca prometió como opción más básica y económica. Podemos elegir entre el "Long Range Dual Motor" y el "Performance", así como una serie de extras entre los que está el Autopilot, el color o los interiores.

Dos modelos y tres tipos de extras

Así, partiendo del modelo "Long Range" el Model 3 tiene un precio de 59.100 para la configuración más básica, siendo de 70.100 euros para el modelo "Performance". El configurador nos sitúa en este punto de partida, dándonos a elegir entre uno de estos dos modelos que se diferencian en aspectos como la velocidad máxima (233 kilómetros/hora para el "Long Range" y 250 km/h para el "Performance") o la autonomía media (560 y 530 kilómetros respectivamente) para posteriormente pasar a configurar el resto de extras.

Una vez tenemos el modelo seleccionado podremos pasar a elegir exteriores, interiores y si queremos piloto automático. De serie todos incluyen asientos calefactables, los cuatro puertos USB, la consola central de almacenamiento y el ajuste eléctrico de los asientos delanteros, pero extras como las llantas sport, ciertos colores (plata, rojo, azul y blanco) o el Autopilot suponen un coste adicional que veremos añadido en el precio a medida que lo seleccionemos.

Al final se muestra un precio final y una estimación del ahorro que la marca calcula según el ahorro que supone el repostaje de vehículos eléctricos frente al de los de gasolina. Suponen un consumo de combustible de 10,1 kilómetros por litro en un vehículo a gasolina de características similares y un precio medio de 0,22 euros por kilovatio/hora y 1,34 euros por litro de gasolina súper durante los siguientes cinco años, y acorde a eso restan el ahorro estimado.

Así, cualquier persona interesada ya puede configurar su Tesla Model 3, cuyos envíos se esperan para marzo de 2019 (mientras que los titulares de reservas que configuraron sus coches en diciembre los recibirán a partir de febrero). Hay opciones de financiación y modelos en exposición en las tiendas Tesla de Barcelona (Carrer del Rosselló, 257) y la ubicada en la planta baja de El Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Por ahora el configurador se ha abierto para los países de Europa con conducción a la izquierda. Y, como decíamos al inicio, de momento no se conocen los precios del modelo básico "Mid Range", pero se rumorea que podría rondar los 44.000 euros según algunas estimaciones.

Toda la información | Tesla