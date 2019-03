Los fabricantes de neumáticos ya piensan en coches voladores: así es la rueda diseñada para conducir en tierra y actuar a la vez como hélice

En el Salon Internacional del Automóvil de Ginebra 2019 se están presentando nuevos coches pero también se debate sobre cómo será el futuro de la movilidad. En esto no solo están los fabricantes clásicos de automóviles, también marcas como Goodyear, conocidos por el desarrollo de neumáticos.

Y precisamente un nuevo tipo de rueda han dado a conocer este año. Se trata de un prototipo de neumático dos en uno, uno que funciona como una rueda tradicional para conducir en la carretera pero que también actuaría como una "hélice" para volar por el cielo. ¿Para qué? Para los posibles coches voladores autónomos del futuro.

Goodyear Aero, un prototipo de neumático para coches voladores autónomos

El Goodyear Aero es un neumático con un diseño muy especial. No obstante es un prototipo y de momento no hay planes anunciados para su desarrollo.

El neumático funcionaría como una rueda tradicional en carretera pero dispondría de un diseño multimodal capaz de inclinarse y actuar también como una especie de hélice para adaptarse a los coches voladores.

Este diseño multimodal incluiría un rotor de inclinación que actuaría como un tren motriz para transferir y absorber fuerzas hacia y desde la carretera en la orientación habitual pero también como un sistema de propulsión de avión, para proporcionar elevación. Por si sola la rueda no serviría para elevar el vehículo, pero con coches adaptados supuestamente sí.

El Goodyear Aero no utilizaría una estructura neumática, ya que no tendría aire. Estamos ante un neumático sin aire ya que no sea suficiente flexible como para amortiguar los golpes cuando se conduce y lo suficiente fuerte como para girar a las altas velocidades necesarias por los rotores.

¿Cómo se impulsaría entonces? Según el prototipo sería con una fuerza magnética para proporcionar propulsión sin fricción. Esto permitiría las altas velocidades de rotación cuando la rueda esté inclinada.

No terminan aquí los planes de futuro de Goodyear. De nuevo recordando que se trata de un diseño puramente conceptual, este neumático también incluiría sensores de fibra óptica para monitorizar las condiciones de la carretera, el desgaste de los neumáticos y la integridad estructural del mismo.

La inteligencia artificial también hace acto de presencia en este Goodyear Aero, ya que tendría un procesador para gestionar la información de los sensores e identificar posibles problemas relacionados en función del modo de vuelo o conducción.

Goodyear está investigando y desarrollando las tecnologías que harían posible este neumático y aprovecha este concepto para explorar los desafíos a los que podría enfrentarse en un futuro.