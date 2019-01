La huelga indefinida del taxi colapsa Madrid y Barcelona: estas son las medidas que enfrentan de nuevo a taxistas y VTC

El sector del taxi está en huelga indefinida. La protesta se inició el viernes pasado y ya dura cuatro días. ¿El motivo? Un nuevo capítulo entre la guerra del taxi y los servicios VTC. Los taxistas han decidido salir a las calles de Barcelona y Madrid para reivindicar su posición frente a las última regulación presentada por la Generalitat respecto al tiempo necesario para reservar un Uber o un Cabify.

La medida estrella del decreto ley presentado por el gobierno catalán exigía a las VTC establecer un periodo de precontratación. Esto es, un tiempo previo para que cuando se solicite un Cabify o un Uber, se deba hacer con ese tiempo de antelación. Pero mientras este tiempo ha sido fijado en 15 minutos por la Generalitat, los taxistas lo consideran insuficiente para diferenciarse de los servicios VTC.

Los taxistas cifran el seguimiento de esta huelga en un 100%. Desde primera hora de la mañana, miles de taxistas han colapsado las calles de la Ciudad Condal. La Gran Via ha sido cortada y se han trasladado hasta el Parlament para intentar rodearlo. Por parte de la asociación profesional Élite Taxi, se ha emitido un comunicado donde se indica que "a partir de mañana el Taxi va a poner una marcha más, porque el sector ha sido muy paciente hasta ahora."

Por su parte, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), ha anunciado que junto a 500 taxistas van a interponer una querella criminal y una demanda civil, ya que bajo su punta de vista "existen pruebas que las VTC han montado una trama con gente detrás para pulsar contra la destrucción de este sector".

De aquí no nos movemos hasta que nos den una solución.

No admitimos promesas. Sólo realidades.

No pueden dar la espalda a miles de familias que vivimos del taxi en Catalunya.

No vamos a permitir el intrusismo y la suplantación de nuestra profesión por buitres#EnElTaxiVamosTodxs pic.twitter.com/VcC3loEIrB