Mytaxi se convierte en Free Now: la mejor aplicación para taxis se abre al coche compartido con la nueva alianza entre Daimler y BMW

Daimler, accionista mayoritario de mytaxi, se ha aliado con BMW para crear una nueva compañía de movilidad urbana. Esto afectará al servicio de taxis que renovará su imagen y pasará a llamarse Free Now, una compañía bajo la cual también operarán otros servicios relacionados como car2go o DriveNow.

En los próximos meses, mytaxi cambiará su nombre y desde la misma aplicación los usuarios podrán realizar más acciones que no solo solicitar un taxi, también encontrar puntos de carga o pedir un coche compartido. Desde la compañía, prometen que con esta nueva alianza los usuarios podrán solicitar trayectos en más ciudades europeas y tener más opciones de movilidad.

A través de una rueda de prensa conjunta, los fabricantes alemanes Daimler AG y BMW Group han anunciado el lanzamiento de su nueva compañía de movilidad que tendrá como nombre Free Now.

Dieter Zetsche, presidente de Daimler, ha prometido una inversión superior a los 1.000 millones de euros y la creación de mil puestos de trabajo. Un potente despliegue de medios para un mercado que consideran englobará a sus más de 60 millones de usuarios.

The secret is out. The #BMWGroup & @Daimler welcome you to the future of mobility. We are pooling our #mobility services, providing sustainable #urbanmobility for customers through 5 joint ventures: REACH NOW, CHARGE NOW, FREE NOW, PARK NOW, and SHARE NOW. #FutureNow pic.twitter.com/XQyXfJNc1o