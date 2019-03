Noruega ha pasado de un 80% de coches diésel a que un 60% sean coches eléctricos o híbridos en nuevas compras

Noruega es el país europeo que lidera el ranking de coches eléctricos, según los datos de EV Volumes. El país nórdico rivaliza con Alemania pese a contar con una población considerablemente inferior y se calcula que aproximadamente 84.000 coches enchufables fueron vendidos en Noruega durante el año pasado.

Modelos como el Hyundai Kona, el Volkswagen eGolf el Tesla Model 3 o el Nissan Leaf son muy populares y han conseguido colocarse entre los modelos más demandados. Tal es así, que la situación ha cambiado totalmente y se ha pasado de un mercado donde el diésel era imperante en las altas nuevas a un mercado donde el 60,1% de las altas nuevas son coches eléctricos o híbridos enchufables.

Según refleja InsideEV, en septiembre de 2018 Noruega experimentó un incremento de las ventas de coches eléctricos e híbridos como nunca lo había hecho. Pese a que las ventas de coches habían disminuido un 2,1% en comparación con el año anterior, los coches eléctricos destacaban entre las nuevas altas.

Tesla entregó en septiembre un total de 2.016 vehículos, el 19% de todas las ventas nuevas durante ese mes. Mientras tanto, el Nissan Leaf y su gran autonomía fue el coche más vendido.

Electric and hybrid cars now make up more than 60% of new passenger car sales in Norway. pic.twitter.com/7VLqvu65rZ