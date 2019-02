Todos los coches eléctricos que se venden en España y su autonomía: de los más caros a los más baratos

Estamos viviendo el alba del coche eléctrico. Cada vez son más los fabricantes que proponen al menos un modelo eléctrico en su gama. Muchos de ellos ofrecen una autonomía superior a los 300 km, convirtiéndolos en una propuesta realista para la mayoría de automovilistas del mercado.

Muchos son los coches eléctricos anunciados por los fabricantes. Sin embargo, no todos están aún en venta. En esta guía repasamos todos los coches eléctricos que hay actualmente en el mercado español, ordenados del más caro al más barato.

Aunque hayamos organizado la guía en función del precio (al fin y al cabo es el aspecto más determinante para la elección) no nos hemos olvidado de los datos más importantes de este tipo de automóviles, como la potencia y la autonomía. En éste último caso, incluimos la autonomía media homologada según el ciclo WLTP (aunque algunos modelos se siguen anunciando con una optimista homologación NEDC) y la autonomía que se puede esperar en la vida real.

En todo caso, recuerda que al igual que con un coche gasolina o diésel, la autonomía variará en función del estilo de conducción de cada uno y de la orografía. Pero también ten en cuenta que la temperatura exterior influye (estos coches parecen funcionar mejor en torno a los 20º C).

La capacidad de la batería que indicamos en la tabla puede ser la total o bien la útil (algo inferior a la total, para evitar que la batería se cargue al 100% y se descargue hasta el 0% con el fin de prolongar su vida útil), no todos los fabricantes especifican claramente ambas cifras.

Para elaborar el listado de todos los coches eléctricos que están a la venta en España hemos considerado sólo los coches catalogados como turismos. No hemos tenido en cuenta los industriales ligeros (furgonetas), los cuadriciclos, como el Renault Twizy, ni los vehículos que se conducen sin carnet (tipo Aixam).

En el listado solo hemos incluido las diferentes versiones de un mismo modelo cuando la versión supone un cambio en la batería o motorización con respecto al modelo de base, es decir, no hemos tomado en cuenta los diferentes acabados. Así, los precios reflejados son los de tarifa -sin descuentos ni posibles ayudas locales o estatales- para el modelo con acabado básico y sin opciones. Algunas marcas, como Hyundai o Kia, suelen ofrecer descuentos importantes de forma casi permanente para sus eléctricos.

Por último, recuerda que la compra de un coche eléctrico tiene sentido si dispones de un punto de carga en el domicilio (o en el trabajo), ya sea en garaje privado o comunitario. El punto de carga y su instalación no están incluidos en el precio del coche. Lo suelen realizar empresas independientes y su precio, en función de la complejidad de la instalación y potencia, puede variar desde 500 a 2.000 euros. (Te contamos aquí cómo instalar un punto de carga en tu parking).

Tesla Model X P100D (159.180 euros)

El coche eléctrico más caro del mercado español es el Tesla Model X P 100D, la versión más prestacional del imponente SUV estadounidense. Su batería de 100 kWh alimenta dos motores con una potencia combinada de 500 kW, equivalente a 680 CV. Destaca, además de sus 7 plazas y puertas traseras tipo “alas de halcón”, por su 0 a 100 km/h en 3,1 segundos.

Tesla Model S P 100D (150.880 euros)

Le sigue en esta clasificación la berlina prestacional del fabricante californiano, el Tesla Model S P 100D. Equipa el mismo conjunto de batería y motores que el Model X P 100D -100 kWh para más de 760CV en modo Ludicrous- y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos. Es el más rápido de los eléctricos actualmente en el mercado.

Tesla Model X 100D (116.780 euros)

La versión menos potente del Model X, pero que conserva la tracción integral (dos motores) y batería de 100 kWh del Model X P 100D supera los 100.000 euros. Aun así, es un SUV de másd e 400 CV y de más de 500 km de autonomía.

Tesla Model S 100D (113.080 euros)

Desde que Telsa eliminó de su gama las versiones de 75 kWh, el modelo de acceso a la gama Model S no baja de los 110.000 euros. El Model S 100D equipa tracción integral (dos motores), más de 400 CV y una autonomía real de 540 km.

Audi e-tron (82.400 euros)

El Audi e-tron se queda a las puertas de los 100.000 euros (cuesta desde 82.400 euros). El SUV alemán dispone de dos motores con una potencia combinada de 300 kW (408 CV) asociados a una batería de 95 kWh. La autonomía real es de algo menos de 400 km.

Jaguar i-Pace (79.100 euros)

El Jaguar i-Pace (79.100 euros) es una de las propuestas más interesantes del mercado. Combina un diseño actual, un interior lujoso y repleto de tecnología con un comportamiento dinámico realmente deportivo y con verdaderas aptitudes off-road. Batería de 90 kWh, tracción integral y una potencia de 400 CV son algunas de sus bazas. Sin embargo, su autonomía real de 340 km que arrojó durante nuestra prueba se aleja demasiado de los 480 km que homologa según el ciclo WLTP.

Tesla Model 3 Performance (70.100 euros)

El Model 3 Performance (70.100 euros) anuncia una autonomía de hasta 530 km y goza de dos motores, tracción total y la batería Long Range de 75 kWh. Promete un reparto de pesos del 50:50, un modo específico Track, un 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y una velocidad punta de 250 km/h.

Hyundai Nexo (69.000 euros)

El Hyundai Nexo es el único modelo fuel cell o a pila de combustible (hidrógeno) disponible en el mercado español. Se trata de un SUV equipado de motor eléctrico de 120 kW (163 CV) y que hace gala de una autonomía de 750 km (ciclo NEDC), que vendrían a ser más de 600 km en condiciones reales de uso. Sería una propuesta muy interesante de no ser por la falta de hidrogeneras en España donde poder repostar. Es el buque insignia tecnológico de la marca.

Tesla Model 3 Long Range (59.100 euros)

El Tesla Model 3 más básico de la oferta en España goza de tracción a las cuatro ruedas y dos propulsores eléctricos con una potencia combinada de 350 CV, y su autonomía homologada en ciclo WLTP es de 544 kilómetros. Es actualmente el modelo más barato de la gama Tesla en España.

Nissan Leaf E+ 3.ZERO (46.050 euros)

Bajo el extraño nombre de Nissan Leaf E+ 3.ZERO se esconde la versión más prestacional y de mayor autonomía del Nissan Leaf. Equipa un motor de 218 CV, una puesta a punto un tanto más deportiva y sobre todo una batería de 62 kWh que le otorga más de 350 km de autonomía. Además, incorpora un nuevo sistema de carga rápida de 70 kW, que puede llegar hasta picos de 100 kW. Por cierto, se trata de una serie limitada a 5.000 unidades para Europa.

BMW i3S (43.650 euros)

El BMW i3 lleva en el mercado desde 2013 y no ha cesado de evolucionar. Cuando salió equipaba una batería de 22,6 kWh, pero en la actualidad dispone de una batería de 42 kWh que le otorga una autonomía de 260 km. El i3S goza de una puesta a punto más deportiva y 14 CV más de potencia (184 CV) con respecto al BMW i3.

Hyundai Kona EV 150 (40.500 euros)

El Hyundai Kona eléctrico es sin duda la propuesta más interesante actualmente en el mercado. Con un precio que ronda los 40.000 euros, el SUV coreano propone un motor de 204 CV (150 kW) -que le autoriza un 0 a 100 km/h en 7,6 s- con una batería de 64 kWh para una autonomía real de más de 410 km. Es actualmente el eléctrico con mejor relación precio-autonomía-calidad.

BMW i3 (39.900 euros)

La versión básica del BMW i3 no difiere mucho a nivel técnico del BMW i3S. Equipa la misma batería de 42,2 kWh que le otorga una autonomía real de 260 km, mientras que el motor de 170 CV ofrece prestaciones muy dignas (0 a 100 km/h en 7,1 s).

Kia e-Niro 150 (39.355 euros)

El Kia eNiro integra la nueva generación de propulsores y tecnología eléctrica del grupo Hyundai (del que forma parte Kia), materializada en un motor de 150 kW (204 CV) con un par de 395 Nm desde las cero vueltas. Este crossover comparte además con el Hyundai Kona EV la batería de 64 kWh. La autonomía real de más de 400 km en el Kia es ligeramente inferior a la del Hyundai.

Volkswagen e-Golf (38.580 euros)

El rey de los compactos en formato eléctrico. Dispone de una batería de 35,8 kWh y un motor eléctrico de 100 kW (136 CV). Su principal baza es la de, valga la redundancia, ser un Golf. Incluso “tiene un comportamiento dinámico con ciertas semejanzas”. Algo que también se aprecia en su habitabilidad y acabados. Su autonomía real de unos 230 km se está quedando corta para un coche de 38.500 euros en el mercado actual.

Hyundai Kona EV 100 (36.100 euros)

La versión de acceso a la gama del Hyundai Kona eléctrico equipa un motor de 100 kW (136 CV) con una batería de 39,2 kWh. La batería de menor capacidad tiene obviamente un impacto directo y marcado en la autonomía real del coche y se establece en 270 km. Es 4.400 euros más barata que la versión de 150 kW, pero la marcada pérdida en autonomía es tal que en esta configuración el coche pierda interés.

Kia e-Niro 100 (35.855 euros)

El Kia e-Niro comparte con el Hyundai Kona EV baterías y motor, de ahí que el crossover de Kia también este disponible en una versión de acceso con batería de 39,2 kWh y motor de 136 CV (100 kW). Aunque a diferencia de lo que ocurre con su primo de Hyundai, la diferencia de precio con respecto al e-Niro de 150 kW se reduce a 3.500 euros.

Hyundai Ioniq Electric (35.175 euros)

El Hyundai Ioniq es la respuesta de la firma coreana al Volskwagen e-Golf y al Nissan Leaf. Es decir, un compacto (con una habitabilidad correcta y un amplio maletero) en versión eléctrica (existe también en versión híbrida e híbrida enchufable). Su batería de 28 kWh le otorga una autonomía real de casi 200 km. Su precio de tarifa es un tanto elevado (35.175 euros), pero Hyundai suele ofrecer grandes descuentos en sus modelos eléctricos en una suerte de promoción permanente.

Nissan Leaf (34.450 euros)

Dentro del segmento de los eléctricos es un superventas. El Nissan Leaf es el eléctrico más vendido del mundo. Esta nueva generación equipa una batería de 40 kWh y un motor de 110 kW (150 CV) para una autonomía real de unos 240 km. En términos absolutos no es un coche especialmente asequible (desde 34.450 euros), pero en su acabado N-Connecta (35.900 euros), incluye de serie sistema el sistema ProPilot de conducción semiautonóma (no tan avanzado como el AutoPilot de Tesla, pero muy eficaz).

Renault ZOE Z.E. 40 R110 (32.930 euros)

El Renault Zoe es el coche eléctrico más vendido de España. Se trata de un utilitario con batería de 41 kWh. Existen dos versiones, una con motor de 68 kWh (92 CV) y otra de corte más deportivo, el R110, con motor de 80 kW (109 CV). Con el motor R110, el ZOE no se transforma en un Renault Sport, pero sí que se aprecia una mejora por encima de los 70 km/h, velocidad a la cual el Renault ZOE de base pierde mucho fuelle. El 0 a 100 km/h es también más rápido en el R110 (11,4 s vs 13,2 s). La autonomía real se mantiene en unos 270 km, pero es un ZOE más adaptado que el ZOE 40 para quien tenga que circular a menudo por vías rápidas.

Mitsubishi i-MiEV (30.500 euros)

El Mitsubishi i-MiEV es uno de los pioneros de la movilidad eléctrica en España (se comercializa desde 2009). Fue desarrollado siguiendo la norma nipona de los kei-cars (coches en los que no es necesario acreditar una plaza de parking para poder matricularlos), en cuanto a dimensiones se refiere. Así, el i-MIEV se limitará a un uso urbano, tanto por dimensiones como por autonomía, de unos 100 km en condiciones reales de uso.

Renault ZOE Z.E. 40 (28.130 euros)

Estéticamente es prácticamente igual al anterior ZOE, pero la nueva batería de 40 kWh del Renault ZOE Z.E. 40 lo cambia todo. Y es que ahora puede contar con unos 270 km de autonomía real, mientras que el motor es el R90 de 92 CV (el motor Q90 de 88 CV ya no está disponible en España).

smart EQ fortwo cabrio (27.050 euros)

Con respecto al smart EQ fortwo, el cabrio no varía salvo por la posibilidad de abrir su techo. Equipa la misma batería de 17,6 kWh que le ortoga una autonomía real de unos 100 km. Si no vas a salir de la ciudad, no hay coche más urbanita que este smart eléctrico. También destaca por ser uno de los dos descapotables eléctricos disponibles en el mercado español.

Peugeot iOn (26.450 euros)

El Peugeot iOn es un clon del Mitsubishi i-Miev (y del Citroën C-Zéro), de hecho, se encarga Mitsubishi de su fabricación. Los cambios estéticos son mínimos, al mismo tiempo que no hay cambios técnicos. Mismo motor de 67 CV, misma batería de 15,2 kWh y misma autonomía limitada de unos 100 km.

Citroën e-Méhari (23.706 euros)

El Citroën e-Méhari fue ideado por Citroën para el mercado de los hoteles, resorts y alquileres de coches en zonas de playa. Su tamaño y autonomía (120 km) lo destinan a un uso recreacional. Aunque ahora, gracias a una versión de techo duro, también puede ser un original coche urbano.

smart EQ forfour (24.295 euros)

El smart forfour electric drive también cambia de nombre y se llama ahora smart EQ forfour. Se trata un cuatro plazas muy compacto (comparte plataforma con el Renault Twingo) con un motor de 81 CV y una autonomía real apenas superior a los 100 km. Es un segundo coche perfecto para ir a trabajar o un primer coche para alguien que no suela salir demasiado de la ciudad. Destaca también por su uso del internet de las cosas, que se aplica a toda la gama smart, con unos nuevos servicios de car sharing privado y paquetería curiosos y muy útiles.

smart EQ fortwo (23.585 euros)

El smart fortwo electric drive ha cambiado de nombre, pasó a llamarse smart EQ fortwo, en consonancia con el resto del grupo Daimler y su apuesta por la movilidad eléctrica. Con respecto al smart EQ fortwo cabrio, equipa la misma batería de 17,6 kWh para una autonomía real de unos 100 km. Es sin duda el urbanita perfecto y por excelencia.

Citroën C-Zéro (21.770 euros)

El Citroën C-Zero es el gemelo del Peugeot iOn y del Mitsubishi i-Miev. Dicho de otro modo, se trata de un Mitsubishi i-Miev comercializado por Citroën. Es estrecho, pequeño y con un maletero diminuto. Es de un uso estrictamente urbano, tanto por dimensiones como por autonomía, de unos 100 km en condiciones reales de uso. Pero donde destaca el Citroén C-Zéro es por su precio, mucho más asequible que el de sus dos hermanos. Tanto que es actualmente el eléctrico más barato del mercado español.

Potencia motores Batería Autonomía WLTP/real Precio tarifa (desde) Tesla Model X P100D 500 kW (680 CV) 100 kWh 542 km** / 475 km 159.180 euros Tesla Model S P100 D 530 kW (760 CV) 100 kWh 613 km** / 480 km 150.880 euros Tesla Model X 100D 311 kW (423 CV) 100 kWh 565 km** / 520 km 116.780 euros Tesla Model S 100D 311 kW (423 CV) 100 kWh 632 km** / 540 km 113.080 euros Audi e-tron 300 kW (408 CV) 95 kWh 400 km / 370 km 82.400 euros Jaguar i-Pace 294 kW (400 CV) 90 kWh 480 km / 340 km 79.100 euros Tesla Model 3 Performance 340 kW (462 CV) 75 kWh 530 km / 500 km 70.100 euros Hyundai Nexo 120 kW (163 CV) pila de combustible 750 km** 69.000 euros Tesla Model 3 LR 258 kW (351 CV) 75 kWh 544 km / 500 km 59.100 euros Nssan Leaf E+3.Zero 160 kW (218 CV) 62 kWh 385 km* / 350 km 46.050 euros BMW i3S 135 kW (184 CV) 42,2 kWh 270 km / 260 km 43.650 euros Hyundai Kona 150 150 kW (204 CV) 64 kWh 482 km / 412 km 40.500 euros BMW i3 125 kW (170CV) 42,2 kWh 285 km / 260 km 39.900 euros Kia e-NIRO 150 150 kW (204 CV) 64 kWh 450 km / 410 km 39.355 euros Volkswagen e-Golf 100 kW (136 CV) 35,8 kWh 300 km / 230 km 38.580 euros Hyundai Kona 100 100 kW (136 CV) 39,2 kWh 300 km / 270 km 36.100 euros Kia e-NIRO 100 100 kW (136 CV) 39,2 kWh 300 km / 270 km 35.855 euros Hyundai Ioniq Electric 88 kW (120 CV) 28 kWh 204 km / 180 km 35.175 euros Nissan Leaf 2018 110 kW (150 CV) 40 kWh 270 km / 240 km 34.450 euros Renault ZOE Z.E. 40 R110 80 kW (109 CV) 41 kWh 300 km / 270 km 32.930 euros Mitsubishi i-MiEV 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 150** / 100 km 30.500 euros Renault ZOE Z.E. 40 68 kW (92 CV) 41 kWh 300 km / 270 km 28.130 euros smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 27.050 euros Peugeot iOn 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 150** / 100 km 26.450 euros Citroën e-Méhari 50 kW (68 CV) 30 kWh 195 km** / 120 km 23.706 euros smart EQ forfour 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 24.295 euros smart EQ fortwo 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 23.585 euros Citroën C-Zéro 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 150** / 100 km 21.7780 euros

*Estimación del fabricante

**Ciclo NEDC