Volkswagen usará baterías de Tesla para sus estaciones de recarga en Estados Unidos

Mientras que en Europa Volkswagen se unió a Ford, BMW y Daimler para crear la red de estaciones de carga Ionity, en Estados Unidos Volkswagen va solo con Electrify America, una red de cargadores que busca abrirse a los coches eléctricos de cualquier compañía.

Pues Volkswagen acaba de anunciar que comprará baterías Powepack a Tesla, las cuales se instalarán en más de 100 de sus cargadores Electrify America, en Estados Unidos, por lo que la compañía de Elon Musk empieza a tener mayor presencia en este mercado ahora como parte de proyectos de la competencia.

VW quiere impulsar y ser un jugador importante en el terreno de los cargadores para coches eléctricos, por ello se están apoyando en Tesla, que a día de hoy es el fabricante más importante de baterías, tanto domésticas como industriales, en el mundo. Y aquí la compañía alemana lo tiene claro, si quieren triunfar con sus cargadores, deben poder ofrecer energía en todo momento sin que esto represente que los costes se disparen.

Volkswagen instalará durante este 2019 baterías Powerpack de Tesla, las cuales tendrán una capacidad de 350kWh y podrán ofrecer carga rápida de hasta 210kW. La ventaja de esto es que se tratará de un sistema modular, por lo que VW podrá ampliar la capacidad en caso de que alguna estación así lo requiera, algo similar a lo que ocurre con los Supechargers de Tesla.

La idea es instalar las baterías de Tesla en aquellas regiones donde haya una mayor concentración de coches eléctricos, para así poder proporcionar el servicio incluso durante horas punta. Las Powerpack almacenarán energía de la red eléctrica durante las horas de menor consumo y menor coste, para así poder ofrecer energía a los coches eléctricos en las horas de mayor demanda.

Our true competition is not the small trickle of non-Tesla electric cars being produced, but rather the enormous flood of gasoline cars pouring out of the world’s factories every day