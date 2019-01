Collection #1: Cómo saber si tu correo o contraseña es una de las afectadas en esta nueva megafiltración

Hoy ha salido a la luz la que posiblemente sea la mayor filtración de contraseñas desde la de Yahoo a finales del 2017. Tal y como ha dado a conocer el experto en seguridad Troy Hunt, han sido filtradas 772.904.991 direcciones de correo y más de 21 millones de contraseñas en una filtración que se ha denominado #Collection #1.

La pregunta en estos casos es siempre la misma, por lo que hoy te vamos a decir cómo saber si tu correo o contraseña se han visto expuestos en esta nueva megafiltración. Y en el caso de que haya sido vas a tener que cambiar de contraseña, por lo que aprovecharemos para recordarte algunos consejos sobre cómo crear una nueva que sea lo más fuerte posible.

En total, más de 12.000 archivos diferentes de texto y 2.700 millones de líneas que recopilan todas las direcciones de correo y contraseñas expuestas. Una información que pese a ser básicamente texto tiene un peso de 87GB. Troy Hunt, dueño de la popular web Have I Been Pwned, empezó a recibir avisos de que su cuenta había sido expuesta, y tras investigar se dio cuenta de que estaba ante una filtración de las grandes.

Time to first go fuck yourself (TTFGFY) - 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX