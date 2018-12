Cómo configurar una tarjeta bancaria en Instagram para hacer compras desde la aplicación

¡

Instagram lleva tiempo implementando un sistema de compras en su red social, y para poder utilizarlo necesitas tener la información de tu tarjeta de crédito o débito configurada. Por eso, hoy te vamos a explicar cómo configurar tu tarjeta bancaria en Instagram y cómo proteger las compras después con un PIN de seguridad.

La mala noticia es que vas a tener que darle a Facebook la información de tu tarjeta, ya que no admite vincular otro tipo de pagos como Paypal. Por lo tanto, sé consciente de que le vas a estar dando esta información a Facebook a través de Instagram, y hazlo sólo si estás convencido de ello. Lo recomendable, en mi opinión, es que sólo configures la tarjeta si de verdad vas a hacer pagos o sólo cuando vayas a necesitarla.

Vincula tu tarjeta a Instagram

Lo primero que tienes que hacer es abrir Instagram y entrar dentro de tu perfil. Luego, pulsa el botón de las tres rayas que tienes arriba a la derecha para abrir el menú lateral con opciones, y dentro de este menú pulsa sobre la opción Configuración que tendrás abajo del todo. Al hacerlo entrarás en los ajustes de Instagram.

A continuación, dentro de la configuración de la aplicación tienes que pulsar sobre la opción Pagos que vas a tener en la sección de Cuenta. Con esta opción podrás configurar todo lo necesario para poder hacer pagos a través de Instagram, así como para proteger estos pagos.

En la sección de pagos no hay muchas posibilidades de que te pierdas, ya que verás pocas opciones. Lo que tienes que hacer en primer lugar es pulsar en la opción Métodos de pago, que es con la que podrás añadir una tarjeta a la aplicación.

En la siguiente pantalla, tienes que pulsar en la opción Nueva tarjeta de crédito o débito. Es la única que hay de momento disponible, y sirve para vincular cualquiera de estos dos tipos de tarjeta.

Accederás a una pantalla como ves en la captura. En ella, tienes que escribir el número de la tarjeta que quieras vincular, así como el mes y el año en el que caduca. Por último, escribe el código de seguridad de tres dígitos que viene en su reverso. Toda esta información estará en la propia tarjeta. Por último, escribe tu código postal y pulsa en el botón de aceptar que hay arriba a la derecha. Habrás configurado la tarjeta.

Protege los pagos con un PIN de seguridad

Ahora que tienes la tarjeta configurada dentro de tu aplicación, lo mejor es protegerla para que no pueda utilizarla cualquiera que acceda a tu móvil. Para ello, vuelve de nuevo a la sección de Pagos, y en esta ocasión pulsa sobre la opción PIN de seguridad que verás justo debajo de Métodos de pago.

Irás a una pantalla en la que se te informa que esto sirve para evitar compras no utilizadas desde tu compra. Aquí, pulsa en la opción Desactivada que hay a la derecha de PIN para pasar a activarlo escribiendo un código.

Y por último, ahora tienes que escribir un PIN de cuatro números que luego tendrás que utilizar cada vez que vayas a hacer una compra para verificar tu identidad. Te pedirán que metas el PIN dos veces para verificar que es el número que quieres. Como pasa con las contraseñas, lo mejor es que utilices un PIN único que no uses en otros sitios, y que no sea ninguna fecha fácil de adivinar por alguien que te conozca y quiera suplantar tu identidad.