Hoy te vamos a explicar cómo limitar quién te puede dejar comentarios en Instagram. Por defecto, cualquier usuario va a poder dejarte siempre comentarios en tus publicaciones, lo que te expone a que haya spam o que gente que no conoces o a la que has dejado de seguir te deje comentarios que no quieras en tu cuenta.

Instagram tiene una configuración que te permite cambiar esto y elegir si quieres que te comente sólo las personas a las que sigues, los que te siguen, o sólo los que sigues y a los que te siguen, pero no a los demás. De esta manera podrás limitar los comentarios a tu gusto según de qué personas te fíes más, y evitar que los desconocidos puedan hacerlo.

Limita quién te puede dejar comentarios

Para limitar quién te puede dejar comentarios en Instagram, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación. Cuando lo hagas entra en tu perfil, y allí pulsa sobre el botón de menú que tienes en la esquina superior derecha de la pantalla. Es el que tiene el icono de las tres rayas en horizontal.

Se abrirá una ventana en la parte derecha de la pantalla en la que vas a poder ver varias opciones diferentes. En ella, donde tienes que pulsar es en el botón de Configuración que te aparece abajo del todo de esta ventana emergente, completamente separado del resto de opciones que hay en ella.

Una vez entres en la configuración de Instagram vas a ver una enorme cantidd de opciones. Sin embargo, la que estamos buscando aparece enseguida, justo después del primer separador. Es la opción de Controles de comentarios, que está justo después del de historias, y donde tienes que pulsar.

Accederás a los Controles de comentarios, el mismo sitio donde ya te dijimos en su día cómo bloquear comentarios ofensivos con la sección de Filtros. Lo que vamos a hacer hoy es gestionar los controles. Para ello, pulsa sobre Permitir comentarios de, que es la primera opción que te aparece y debería tener seleccionado Todos por defecto.

Irás a la ventana de Permitir comentarios de, donde vas a poder elegir tres opciones. A continuación te decimos cuáles son y qué significa cada una, y lo único que tienes que hacer es seleccionarla y volver al menú anterior.

Personas que sigues : Sólo te podrán dejar comentarios aquellas personas a las que tú sigues.

: Sólo te podrán dejar comentarios aquellas personas a las que tú sigues. Tus seguidores : Cualquier persona que le haga follow a tu cuenta podrá escribirte comentarios.

: Cualquier persona que le haga follow a tu cuenta podrá escribirte comentarios. Personas que sigues y tus seguidores: Esta es la primera opción del menú, y es una combinación de las dos anteriores. Podrán dejarte comentarios tanto la gente que te siga como todos aquellos a los que sigas tú.

Una vez hayas cambiado esto a tu gusto, de vuelta en la pantalla de controles de comentarios ahora pulsa sobre la opción Bloquear comentarios de. En ella, podrás seleccionar usuarios que no quieras que puedan dejarte comentarios en tu perfil aunque cumplan los requisitos que has configurado antes.

Una vez entres en la opción, utiliza el buscador para encontrar al usuario que quieras bloquear para que no pueda dejarte comentarios, y cuando lo veas aparecer en la lista pulsa el botón Bloquear. Estos usuarios podrán ver tus publicaciones con normalidad, pero no podrán dejarte más comentarios.