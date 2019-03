Cómo solicitar que no se te envíe propaganda electoral por correo postal o por internet

Tras la reforma del artículo 39.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se incluyó en la nueva Ley de Protección de Datos aprobada en noviembre del 2018, por primera vez vas a poder solicitar formalmente que los partidos políticos no te puedan enviar correo electoral al buzón de tu casa. Y desde el pasado 5 de marzo, ya puedes solicitar formalmente que los partidos políticos no lo hagan de cara a las próximas elecciones.

En este artículo vamos a explicarte cómo hacer esto, pero también cómo solicitar que tampoco se te envíe spam con propaganda electoral. Empezaremos explicando qué dice exactamente la Ley Electoral sobre la propaganda electoral por correo ordinario y cómo solicitar a través de Internet mediante la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística que no se te envíe. Luego, te explicaremos cómo hacerlo para la propaganda digital.

Qué dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es el que regula el censo en periodo electoral, estableciendo que este censo se cerrará "el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria" de elecciones. En ese tiempo, los ayuntamientos y consulados tendrán que mantener un servicio de consulta de las listas durante ocho días a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones.

Pero el punto que nos atañe hoy es el tercero de ese artículo 39, ya que es el que regula las reclamaciones sobre los datos censales, tanto para la rectificación de errores como las solicitudes para que no se entreguen tus datos a los partidos, de manera que estos no te puedan enviar propaganda electoral. El artículo 3 dice lo siguiente:

"Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior".

La clave de esta ley está en el fragmento que hemos puesto en negrita, ya que establece que vas a poder enviar una solicitud para que no se te incluya en las copias del censo electoral que se envían a los partidos políticos. Esto quiere decir que los partidos no te podrán enviar cartas con su propaganda electoral, por lo menos si

Cómo solicitar que no te envíen cartas con propaganda electoral

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la web del formulario de exclusión en las copias de censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas políticas. Una vez en ella, accede verificando tu identidad mediante el certificado digital o la Cl@ve. Si eliges la opción Cl@ve podrás iniciar sesión con ella o solicitar el correo con el que configurarla, mientras que el certificado digital lo obtienes desde la web de la Real Casa de la Moneda.

En nuestro caso, hemos optado por el certificado digital, el cuál obtienes en un archivo .pfx que puedes instalar en Windows. Lo más cómodo es hacer el proceso desde Microsoft Edge, ya que no tendrás que instalar manualmente en este navegador el certificado, y recibirás una solicitud automática para utilizarlo desde el propio Windows.

En cuanto a la Cl@ve PIN, primero tienes que registrarte con un código que recibirás por carta solicitándolo en esta web de la Agencia Tributaria, aunque también puedes registrarte con tu certificado electrónico o DNI electrónico, e incluso de forma presencial en cualquier Oficina de Registro cercana a tu casa.

Una vez identificado, entrarás en una página en la que se te informará de tus datos, y verás que por defecto estás incluido en las copias para partidos políticos. Para cambiar esto, pulsa en el enlace Para solicitar la inclusión/exclusión en las copias para partidos pulse aquí que verás justo debajo del todo.

Al pulsar el enlace, verás que en el campo Aparición en copias para partidos políticos ahora hay un cuadro que si pulsas sobre él te da dos opciones. Abre el cuadro, elige la opción EXCLUIDO y pulsa en el botón Enviar solicitud para pedirle al Instituto Nacional de Estadística que no comparta tus datos con los partidos, de manera que estos no te puedan enviar por correo postal su propaganda.

Y ya está. Cuando pulses en Enviar solicitud se confirmará tu petición, y verás cómo ahora apareces como excluído el envío de copias para partidos políticos. Una vez se ha confirmado el trámite, podrás obtener un justificante para imprimirlo y tenerlo en estado físico.

Si imprimes el justificante, verás que abajo del todo pone que "tendrá efecto permanente mientras no se manifieste en sentido contrario", lo que quiere decir que ya no tendrás que volver a repetir este trámite hasta que no quieras volver a cambiar tu estado.

Cómo solicitar que no te envíen spam con propaganda electoral

¿Y qué pasa con el famoso "spam electoral" y el envío de publicidad en formato digital que se aprobó a finales del 2018 con la nueva Ley de Protección de Datos? Hemos consultado con Sergio Carrasco, abogado experto en tecnología y derecho digital además de consultor en Fase Consulting, y nos ha explicado que es posible solicitar que no te lo envíen, aunque con un método algo más complicado.

Lo que tendrías que hacer, dado que al final lo que se produce es un tratamiento de datos, es ejercer el derecho de oposición para que no te enviaran propaganda digital. Esto evitaría que te manden deliberadamente a tí determinada publicidad, aunque seguirías estando sometido a las publicaciones patrocinadas genéricas que los partidos paguen en las redes sociales. Pero evitarías una mayor personalización de la publicidad, y que te llegue, por ejemplo, a tu correo electrónico.

Para ejercer tu derecho de oposición, tienes que escribir a los partidos políticos solicitando que se borren los datos que corresponda, y oponiéndote a que sean tratados en un futuro para ello. Existen algunos documentos estándar creados para que sólo tengas que rellenar tus datos sin preocuparte de la redacción, como por ejemplo el que puedes encontrar en la web de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta sería la parte sencilla del proceso.

La parte complicada es que ahora tendrás que buscar por tu cuenta las direcciones de los delegados de protección de datos de cada partido y enviarle a cada uno de ellos la carta una vez la hayas rellenado. La buena noticia es que se puede hacer por correo electrónico, y el de estos delegados suele aparecer en sus páginas sobre política de privacidad, como es el caso de PSOE, PP, Podemos o Ciudadanos.