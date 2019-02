Vamos a explicarte cómo usar la función de spoilers en Discord. Se trata de una plataforma social que no ha dejado de crecer en importancia en los últimos tiempos, y en las que se están construyendo todo tipo de comunidades de temas variados. Con tantas comunidades, canales y conversaciones, nunca viene de más ser capaz de ocultar por defecto algunos textos.

Se hace mediante la función de spoilers, que evitará que le destripes una trama de series, películas o videojuegos a otros usuarios, o que se muestren datos que otros podrían poder no ver. Cuando ocultas un texto con esta función, verlo es tan fácil como pulsar sobre él. Pero por lo menos ha sido decisión tuya y no de otras personas.

Oculta textos como spoilers en Discord

Lo primero que tienes que hacer es escribir el texto completo que quieras enviar. Después de hacerlo, selecciona la parte del texto que quieras ocultar con el formato de spoiler para que no se vea a no ser que se haga click sobre él.

Cuando hayas seleccionado el texto que quieres ocultar, haz click derecho sobre él. Al hacerlo aparecerá un menú emergente en el que vas a ver varias opciones, y en él debes pulsar sobre la opción Mark as spoiler que te aparece en primer lugar.

Cuando lo hagas, verás que a ambos lados del texto seleccionado se han puesto dos rayas verticales. Eso quiere decir que es un código textual, por lo que también puedes decidir a mano qué texto quieres ocultar como spoiler poniendo las mismas rayas || al principio y al final. Estas rayas las podrás escribir pulsando Alt Gr + 1 en tu teclado de Windows.

Cuando pulses Enter, enviarás el texto a tu canal de Discord. Como ves en la captura, la parte que dejaste señalada como spoiler aparecerá oculta, pero de manera que todos sepan que hay algo escrito y cuán largo es ese texto que se ha ocultado.

Si quieres ver un texto marcado como spoiler sólo tienes que hacer click sobre él. Pero ten cuidado, porque si por ejemplo se está hablando de una serie que aún no has terminado de ver quizá se te chafe alguna sorpresa. Además, también puede utilizarse para ocultar otros textos que creas conveniente que otros no puedan ver a no ser que quieran hacerlo.