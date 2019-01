Cómo ver los últimos inicios de sesión en tu cuenta de Instagram para saber si otro ha entrado en ella

Hoy te vamos a explicar cómo ver los últimos inicios de sesión en tu cuenta de Instagram, un método con el que sabrás los datos de desde dónde se ha ido accediendo a tu cuenta para que puedas saber si alguien más está accediendo a ella sin tu permiso. Con esta información, podrás saber si tu contraseña ha sido vulnerada y tomar las medidas oportunas.

Si estás notando un comportamiento raro en tu cuenta de Instagram, como pueden ser follows o likes que no has hecho o incluso que se hayan publicado fotografías sin tu permiso, una de las cosas que debes comprobar es si otra persona está utilizando tu cuenta. Con este método de ver los inicios de sesión podrás saber cuándo y desde dónde se está accediendo a tu cuenta, además del teléfono desde el que se ha hecho cada vez.

Últimos inicios de sesión en tu cuenta de Instagram

Lo primero que tienes que hacer es abrir Instagram, y una vez dentro entrar en tu perfil. Esto lo harás pulsando en el menú inferior sobre la opción que tienes más a la derecha. Ahora que estás en tu perfil, abre el menú de opciones pulsando sobre el icono de las tres rayas que tienes en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez se abra el menú lateral, ahora tienes que pulsar sobre la opción Configuración. Es la que te va a aparecer abajo del todo en el menú lateral, con el icono de una rueda dentada.

Una vez hayas entrado en el menú de Configuración, verás que hay muchas opciones organizadas en diferentes categorías. Tienes que bajar hasta la categoría de Privacidad y seguridad, y una vez en ella pulsar en la opción Actividad de inicio de sesión. Es en esta opción donde vas a poder controlar los inicios de sesión de tu cuenta.

En la parte de arriba vas a ver un mapa con los últimos inicios de sesión, y podrás decir si has sido tu o no. Debajo tendrás la lista completa de inicios de sesión, y podrás decir si has sido tu o no pulsando el icono de los tres puntos para mostrar el menú.

Ten en cuenta, que dependiendo de la configuración del GPS de tu móvil u ordenador puede que las direcciones de geolocalización no sean precisas, y se te vaya incluso a otra provincia a través de los datos de la WiFi. Es por eso que debes fijarte también en los dispositivos desde los que se ha iniciado sesión o las fechas cuando se ha hecho. Quizá no sea muy preciso para detectar inicios no autorizados desde tu país, pero sí cuando se hace desde el extranjero.

Si pulsas sobre el icono de los tres puntos que hay a la derecha de cada inicio de sesión, también se te abrirá un mapa con toda la información. En esta ventana podrás decir si has sido tu o no quien ha iniciado sesión en tu cuenta desde esa localización, fecha o dispositivo. Si dices que sí no pasará nada.

Pero si dices que no has sido tú, Instagram te invitará a cambiar la contraseña. Esta medida es importante, ya que si otra persona ha accedido a tu cuenta es en parte porque ha obtenido la contraseña. Por lo tanto, la primera medida es cambiarla, e Instagram te ayuda con una ventana desde donde tienes que escribir la actual y puedes escribir una nueva.