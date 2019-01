Estreno de la temporada 8 de Juego de Tronos: todo lo que sabemos de la fecha y el rodaje

Después de un 2018 sin ración anual de 'Juego de Tronos', este 2019 es el año en el que la popular serie vuelve para decirnos adiós con su octava y última temporada. Y para quienes ya están contando los días para el estreno de esta temporada, hoy te vamos a decir todo lo que sabemos de la octava temporada de 'Juego de Tronos', incluyendo imágenes promocionales y fechas de estreno.

Vamos a hablar sólo de datos concretos relacionados con el rodaje, pero sobre la trama no vamos a decir nada, por lo que será un artículo libre de "spoilers". Sin embargo, sí que vamos a poner algún trailer, y en los comentarios siempre es posible que alguien deje algún spoiler, por lo que si no has terminado las temporadas anteriores te recomiendo que tengas cuidado con reproducir los vídeos o leer los comentarios por si acaso.

Qué sabemos de la octava temporada

Primera imagen promocional de la temporada, publicada en noviembre del 2018

La octava temporada de 'Juego de Tronos' será también la última, y por lo tanto es la que cerrará todas las tramas y responderá a todas las preguntas de la serie. Como la anterior temporada, estará basada en los libros "Vientos de invierno" y "Sueño de primavera" de George R.R. Martin, los cuales aún no han sido publicados.

Ocho temporadas pueden parecer bastante para una serie de televisión, pero el propio autor de los libros ha asegurado que de haber querido podrían haber sido incluso 13. De hecho, ha asegurado que si al final han sido menos temporadas ha sido básicamente por deseo de los dos creadores de la serie, porque él quería más.

La temporada constará de únicamente seis episodios. El primero y el segundo estarán escritos por Dave Hill y Bryan Cogman, que ya han escrito los guiones de algunos episodios de la serie. Los guiones de los cuatro últimos en cambio correrán a cargo de los propios Benioff y Weiss, los creadores de la serie y guionistas también de múltiples capítulos.

En cuanto a la duración de los capítulos, el director David Nutter ha confirmado que los episodios de la última temporada van a durar más de una hora. Se refiere a todos los episodios de la temporada, aunque no se ha aventurado a decir duraciones concretas ni cuáles serán más largos.

El rodaje de los seis últimos episodios se prolongó durante diez meses, resultado de una megaproducción digna de los grandes blockbusters de Hollywood. Él nivel de detalle ha sido tal que, según han contado los propios actores, escenas que antes tardaban un día de rodaje ahora tardaron cinco veces más en hacerlas para tener más opciones en el mensaje final.

Sobre la trama, sólo tenemos algunas pequeñas pistas sobre lo que puede estar por venir. Sabemos que habrá una batalla como nunca antes se ha visto en televisión, y que ha tardado 55 noches en rodarse. También sabemos qué directores habrá en esta octava temporada, y hay buenas noticias porque Miguel Sapochnik, responsable del fabuloso capítulo 'La batalla de los bastardos', está entre ellos.

¿Cuándo empieza la octava temporada de Game of Thrones?

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' llegará en 2019, concretamente en abril del 2019. Sus creadores anunciaron a principios del año pasado que sería en 2019 cuando la veríamos, y el pasado noviembre se anunció oficialmente el mes concreto del retorno con un primer teaser trailer.

Lo que de momento no tenemos son escenas inéditas de la nueva y última temporada más allá de un corto clip con un esperado encuentro que HBO desveló en un tráiler especial con adelantos de todas las series que vuelven en 2019. En cualquier caso, es de esperar que según se acerque la fecha del estreno empiecen a ponernos los dientes largos con nuevo metraje.

¿Y qué pasará cuando termine?

Y cuando todo acabe no te preocupes, porque el universo de 'Juego de Trones' seguirá en HBO. De hecho, el canal ya está trabajando en una precuela que estará protagonizada por Naomi Watts. Este proyecto todavía no tiene título, pero de momento sabemos que estará ambientado miles de años antes de la serie original:

"Teniendo lugar miles de años antes de los eventos de 'Juego de Tronos', la serie es una crónica del declive del mundo desde la dorada Edad de los Héroes hasta su época más oscura. Y sólo hay una cosa segura: desde los terribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este, la leyenda de los Stark... ninguna es la historia que creemos conocer."

Según los libros de Martin, la Edad de los Héroes comenzó unos diez mil años antes de los eventos narrados en 'Juego de Tronos'; no obstante, esta precuela podría contar con algunos nombres relevantes aparecidos en las novelas como Bran el Constructor —fundador de la Casa Stark— o Lann el Astuto —fundador de la Casa Lannister—.

De momento, lo único que se sabe del papel de Watts es que será una "carismática mujer de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto". Eso sí, para verla vas a tener que esperar todavía bastante, porque los pronósticos más optimistas no la esperan hasta 2020, aunque podría llegar incluso más tarde. De todas formas, difícilmente irán dando más datos por lo menos hasta que termine definitivamente la serie original.

Hace pocos días también hemos conocido el nombre de ocho jóvenes actores se unen a esta precuela. Se trata de Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp y Toby Regbo.

Ackie llega a 'Juego de Tronos' tras conseguir uno de los nuevos personajes de 'Star Wars: Episodio IX'; Gough actuó en 'Colette' o 'Juliet, desnuda'; Bower en 'Camelot' o la saga 'Crepúsculo'; Atim en 'Halcyon Heights' o la serie 'Harlots'; Jeremiah en 'Black Mirror' o 'Humans'; Henley era la pequeña Lucy Pevensie en 'Las crónicas de Narnia'; Sharp protagonizó 'Cómo hablar con chicas en las fiestas'; y a Regbo le hemos podido ver en 'The Last Kingdom' o como joven Dumbledore en 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald'.

En un principio se habló de varios spin-offs diferentes ambientados en este universo, pero HBO acabó dando marcha atrás y cancelándolos todos para quedarse únicamente con la precuela. Veremos cómo acaba siendo acogida cuando llegue.

Actualizado el 12 de enero de 2019

En Xataka | 'Juego de Tronos', George R. R. Martin y la incertidumbre en los lanzamientos de los libros