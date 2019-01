Philips Hue: cómo configurar desde cero tus bombillas inteligentes

Hoy vamos a explicarte cómo configurar desde cero las bombillas Philips Hue. Se trata de una familia de bombillas inteligentes que lleva ya varios años siendo desarrollada por Philips, pero que están ganando más popularidad todavía gracias a ser compatibles con los altavoces inteligentes de Google Home y Amazon Echo.

Si te acabas de comprar uno de estos packs de bombilla, te vamos a enseñar paso a paso y de forma sencilla cómo realizar la configuración inicial. Nosotros hemos utilizado uno de los starter kits de la empresa, que son los más útiles al incluir tanto la bombilla como el puente que necesitarás para poder controlarlo. Estos packs los puedes encontrar a buen precio en varias páginas, y si te has comprado las bombillas sin saber que necesitabas el puente, también puedes comprarlo a parte.

Instalación inicial de bombillas y puente

Para poder hacer la instalación de tus primeras bombillas Philips Hue, lo recomendable es que tengas un kit de inicio. Puedes comprar bombillas por separado, pero para poder configurarlas y utilizarlas vas a necesitar tener por lo menos un puente, que es un pequeño dispositivo que reconocerás por su botón redondo central, y que se conecta a tu router para hacer de intermediario entre las bombillas y tu móvil.

Para empezar con la instalación, lo primero que tienes que hacer es enrosca las bombillas Hue en los portalámparas donde quieras que funcionen. Una vez las hayas enroscado, enciende los interruptores de la luz que conecten las lamparas o sistema de iluminación en el que hayas instalado las bombillas.

A continuación tienes que proceder a conectar el puente. Vas a tener que conectarle dos cables, por una parte tendrás que enchufarlo a la toma de corriente más cercana para darle energía, y por otra tendrás que conectarlo a tu router. Los cables que vas a necesitar para ambas conexiones los encontrarás en la caja.

Una vez conectado, espera unos segundos hasta que se enciendan las tres luces que tiene el puente, que indicarán que le llega corriente y que se ha conectado correctamente a tu red doméstica.

Turno de la aplicación móvil

El siguiente paso es el de instalar la aplicación oficial de las Philips Hue en tu móvil. Puedes entrar en su web oficial para obtener toda la información, y descargarla tanto en su versión para Android como en la de iOS.

Ahora ejecuta la aplicación en tu móvil. Cuando lo hagas, la aplicación se pondrá a buscar automáticamente tu puente. Al hacerlo, te aparecerá un mensaje que dice 1 Hue Bridge nuevo encontrado, y cuando lo haga debes pulsar sobre el botón Configuración que aparece justo debajo.

La aplicación te lo va a poner fácil, ya que te indicará lo que tienes que hacer a continuación. Y esto es sencillo, ya que una vez hayas iniciado el proceso de configuración sólo tienes que pulsar el botón central de tu puente para completarla.

Una vez completado el vínculo con el puente, la aplicación te dirá que tienes que aceptar los términos y condiciones de privacidad. Puedes negarte, pero para poder utilizarla vas a tener que aceptarlos marcando su casilla y pulsando en Activar. Es posible que también se te pida actualizar la aplicación, si es así pulsa en Actualizar y espera hasta que se descargue la actualización de la app o del puente.

A continuación, el proceso de configuración te ofrecerá crear tu primera estancia. Para ello, pulsa en el botón Crear estancia para configurar una diciéndole a la aplicación en qué habitación has colocado las bombillas que venían en el pack junto al puente.

Crear la estancia es sencillo, sólo tienes que darle un nombre, elegir el tipo de habitación pulsando en Tipo de estancia, y elegir las bombillas que quieres que formen parte de ella. Como has visto más arriba, en mi pack de inicio venían tres bombillas, por lo que estas tres son las que aparecen para poder añadirlas a mi primera estancia.

Y ya está. Una vez termines con la configuración de la primera estancia para las bombillas ya habrás finalizado el proceso para configurar tus Philips Hue. Todo esto lo vas a poder retocar siempre que quieras. Ahora sólo te queda empezar a explorar la aplicación para sacarle el máximo partido.

¿Y si las bombillas aparecen como No accesibles?

Cuando yo he configurado las bombillas, me he encontrado con el problema de que luego no funcionaban desde la app y me aparecían en ella como no accesibles, aunque me apareciesen sus referencias al crear una estancia. Para solucionarlo, ve a la sección de Ajustes (1) de la aplicación, y pulsa en la opción de Ajustes de luz.

Al entrar en los ajustes de luz verás las bombillas sincronizadas en la app. Como ves en la captura, a mi me aparecen los perfiles de las tres que me venían en la caja, pero no están vinculadas. Para solucionarlo, pulsa en el botón de Añadir luz para volver a vincularlas.

Irás a una pantalla en la que tienes que añadir el número de serie de la bombilla que quieres vincular. Una vez pulses en el botón y escribas el número de seis dígitos, pulsa luego en Buscar. Cuando lo hagas la bombilla se resincronizará dentro del perfil que ya tenía creado, y ya no aparecerá el mensaje de No accesible debajo.

El número de serie que tienes que escribir viene impreso en la bombilla, en la parte inferior del casquillo donde viene toda la información. Recuerda que también puede aparecer como No accesible si has apagado la luz o no le llega corriente, por lo que comprueba esto antes de ponerte a resincronizarlas.