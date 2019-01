Hoy te vamos a explicar qué sistemas de archivo son compatibles con cada sistema operativo. A la hora de manejarnos con unidades USB en la que metemos fotos y vídeos para verlas en un dispositivo u otro, en más de una ocasión acabamos encontrándonos con incompatibilidades. Por ejemplo, que ese USB que formateaste en tu ordenador Windows no se puede utilizar en tu dispositivo Android o de Apple.

Eso suele ser sobre todo porque cada sistema operativo promueve su propio sistema de archivos o ficheros, algo de lo que ya te hablamos en su día cuando te explicamos cómo diferenciarlos. Lo que vamos a hacer hoy es decirte cuáles son compatibles con cada sistema operativo, y también qué límites de espacio tiene cada uno de ellos, aunque ya te aviso que la mayoría de ellos manejan tamaños que van muchísimo más allá de lo que tienes en tu disco duro o unidad extraíble.

Recuerda que los sistemas de archivos son las diferentes alternativas que tienes a la hora de hacer una partición en un disco duro o unidad de almacenamiento. Por lo tanto, ya no hablamos de tipos de archivos como los exe ejecutables o los mp4 de vídeo, estos tienen sus propias compatibilidades, sino de unas tecnologías de las que depende que tu Windows reconozca o no el disco duro o USB que estás metiendo.

Quién es quién en los sistemas de archivos

Vamos a empezar hablándote brevemente de cada uno de los sistemas de archivo. Algunos de ellos seguro que los has visto más de una vez, y puede que otros no tanto por ser los preferentes en sistemas operativos que no usas. Algunos de los más conocidos son los FAT32, exFAT, NTFS, HFS+, APFS, ext2, ext3 y ext4.

Sistema de archivos FAT32 : Establecido en 1996, es uno de los viejos rockeros del mundo de los sistemas de archivo, robusto pero anticuado. Muy versátil gracias a su enorme compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos y sistemas operativos, pero que sólo permite guardar archivos de hasta 4 GB.

: Establecido en 1996, es uno de los viejos rockeros del mundo de los sistemas de archivo, robusto pero anticuado. Muy versátil gracias a su enorme compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos y sistemas operativos, pero que sólo permite guardar archivos de hasta 4 GB. Sistema de archivos exFAT : Podríamos referirnos a él como una actualización al FAT32 introducida por Microsoft en Windows Vista para acabar con la limitación de 4 GB de su hermano mayor. Puedes usarlo en Windows, macOS o GNU/Linux, aunque sólo en las versiones más recientes como a partir de Windows XP SP3 u OS X 10.6.5 Snow Leopard.

: Podríamos referirnos a él como una actualización al FAT32 introducida por Microsoft en Windows Vista para acabar con la limitación de 4 GB de su hermano mayor. Puedes usarlo en Windows, macOS o GNU/Linux, aunque sólo en las versiones más recientes como a partir de Windows XP SP3 u OS X 10.6.5 Snow Leopard. Sistema de archivos NTFS : Otra alternativa al sistema FAT32 promovida por Microsoft, y el sistema que Windows utiliza por defecto. Sin los límites del tamaño máximo del FAT32, es una muy buena opción para discos duros y otras unidades externas. Su mayor desventaja está en las compatibilidades. Por ejemplo, de forma nativa macOS puede leer las unidades formateadas con él, pero no puede escribir en ellas.

: Otra alternativa al sistema FAT32 promovida por Microsoft, y el sistema que Windows utiliza por defecto. Sin los límites del tamaño máximo del FAT32, es una muy buena opción para discos duros y otras unidades externas. Su mayor desventaja está en las compatibilidades. Por ejemplo, de forma nativa macOS puede leer las unidades formateadas con él, pero no puede escribir en ellas. Sistema de archivos HFS+ : Ha sido uno de los sistemas de archivo de referencia de Apple, quien lo creó a su medida. Se da la casualidad de que mientras los sistemas GNU/Linux pueden trabajar con él sin problemas, en Windows sólo podrás leer el contenido de los discos formateados con él, pero no escribir en ellos.

: Ha sido uno de los sistemas de archivo de referencia de Apple, quien lo creó a su medida. Se da la casualidad de que mientras los sistemas GNU/Linux pueden trabajar con él sin problemas, en Windows sólo podrás leer el contenido de los discos formateados con él, pero no escribir en ellos. Sistma de archivos APFS : Es el sucesor del HFS+ creado por Apple, y que vio la luz por primera vez con iOS 10.3. Está especialmente diseñado para memorias de estado sólido (SSD), y es el que utiliza ahora en todos los iPhone, iPads de 64 buts, así como los Mac con memoria SSD y macOS High Sierra, y dispositivos tvOS, watchOS y audioOS.

: Es el sucesor del HFS+ creado por Apple, y que vio la luz por primera vez con iOS 10.3. Está especialmente diseñado para memorias de estado sólido (SSD), y es el que utiliza ahora en todos los iPhone, iPads de 64 buts, así como los Mac con memoria SSD y macOS High Sierra, y dispositivos tvOS, watchOS y audioOS. Sistema de archivos Ext2, ext3 y ext4: Así como Apple y Microsoft tienen sus propios sistemas, estos tres (cada uno evolución del anterior) son los utilizados por las distribuciones GNU/Linux. El principal inconveniente es que sólo puede ser utilizado en esta familia de sistemas operativos.

Compatibilidades de los sistemas operativos

Y vamos a empezar entrando directamente en las compatibilidades de sistemas de archivo y sistemas operativos. Como vas a ver, en la parte de los sistemas operativos no hemos incluido versiones de Windows anteriores a la 8, ya que o han dejado de mantenerse o están a punto, lo que las hace poco recomendables de utilizar.

Lo mismo hemos hecho con sistemas operativos móviles como iOS y Android, centrándonos en sus versiones más recientes. En cuanto a los sistemas de archivo, en la parte linuxera nos hemos centrado sobre todo en el EXT4, aunque la mayoría de sus datos de compatibilidad son similares en el caso de los anteriores EXT2 y EXT3.

Sistemas de Archivos Windows 8/10 MacOS (10.6.5 o posterior) GNU/Linux Android iOS 11 en adelante PlayStation 4 Xbox One FAT32 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí NTFS Sí Con apps de terceros Sí, aunque puede necesitar drivers No No No Sí ExFAT Sí Sí Sí, aunque puede necesitar drivers Sí No Sí, con MBR Sí HFS+ Con apps de terceros Sí Sí No No No Sí APFS Con apps de terceros Sí, con macOS 10.13 o posterior No inicialmente, aunque hay drivers para intentarlo No Sí No No EXT4 Con apps de terceros Con apps de terceros Sí Sí No No Sí

Y empezamos con el sistema de archivos FAT32, que pese a ser con mucha diferencia el más anticuado y limitado en capacidad sigue siendo uno de los más utilizados por ser compatible prácticamente con todos los sistemas operativos excepto iOS. Sus límites lo convierten en poco apropiado para la reproducción de grandes archivos de vídeo, pero para lo que son documentos vas a poder utilizarlo prácticamente en todas partes.

Y luego tenemos el NTFS promovido por Microsoft, que es de hecho el que utiliza Windows por defecto. Se trata de un sistema de archivo de una gran capacidad que pierde bastantes enteros por sus ausencias en las compatibilidades. Por ejemplo, en macOS es sólo de lectura, aunque con alguna aplicación por defecto o un truco que nos enseñaron en Applesfera también se puede utilizar, aunque sigue siendo incómodo tener que recurrir a esas cosas.

Al ser de Microsoft, la Xbox One también es compatible con NTFS. Y aunque en distros GNU/Linux seguramente puedas utilizarla, como mucho tendrás que descargar los drivers o repositorios necesarios, en Android no podrás utilizarla a no ser que tengas alguna aplicación que te permita por lo menos leer su contenido.

Luego tenemos el exFAT, que fue introducido por Microsoft en Windows Vista como el sucesor de FAT32, y que de hecho es como una fusión perfecta entre FAT32 por su compatibilidad y el NTFS por su capacidad. Prácticamente todos los dispositivos pueden utilizarlo, salvo iOS, incluso las PlayStation 4 con particiones Master Boot Record (MBR) en vez de GUID.

Esto quiere decir, que el sistema de archivos exFAT es el más recomendable si vas a utilizar unidades de almacenamiento en diferentes dispositivos. Puede que no sea la principal preferencia de ningún sistema operativo, por lo que posiblemente tengas que formatear tus unidades para utilizarlos, pero merece mucho la pena.

HFS+ y APFS son los sistemas de Apple, el primero el más antiguo y el APFS es el actual con mucho mejor rendimiento, y el que utiliza en las últimas versiones de todos sus sistemas operativos. Lo malo es que mientras HFS+ era bastante más abierto y se podía utilizar en más dispositivos, el APFS es de código cerrado, por lo que necesitarás aplicaciones o drivers de terceros para hacerlo funcionar.

Y por último tenemos el sistema EXT4 de GNU/Linux, que como sus hermanos los EXT2 y EXT3 son los que se utilizan por defecto en la mayoría de distros. Al ser de código abierto, tanto macOS como Windows tienen aplicaciones de terceros para poder acceder a los discos duros formateados con ellos pese a no haber soporte nativo.

Qué capacidad tiene cada sistema de archivos

Sistemas de archivo Tamaño máximo de archivo Tamaño máximo de volumen FAT32 4 GB 8 TB NTFS 16 EiB (1,845^7 TB) 16 EiB (1,845^7 TB) teóricos

En la práctica el límite es de entorno a 256 TB exFAT 16 EiB (1,845^7 TB) 64 ZiB (6,4^10 TB) HFS+ 8 EiB (9,223^6 TB) 8 EiB (9,223^6 TB) APFS 8 EiB (9,223^6 TB) 16 EiB (1,845^7 TB) EXT4 1 EiB (1,153^6 TB) 16 TiB (17,5921 TB)

Y por último, vamos a hablar de los tamaños máximos que soportan estos sistemas de archivos. Aun así, verás enseguida que es un campo en el que no vas a tener que preocuparte demasiado, ya que el único sistema que tiene problemas con los discos duros actuales es el FAT32, que fue desarrollado hace ya muchos años.

Con el FAT32 todavía vas a poder formatear discos duros y unidades de almacenamiento de hasta 8 TB de tamaño, por lo que aún puedes utilizarlo, pero sólo podrás tener en estas unidades archivos de como mucho 4 GB de peso. Todos los que sean superiores a ese tamaño darán error cuando intentes moverlos a una unidad de almacenamiento formateada con FAT32.

Por lo demás, puedes ver que ninguna de las demás alternativas te va a dar problemas, y podrás formatear cualquier unidad de almacenamiento comercial por grande que sea, usando archivos de cualquier tamaño que te encuentres. Quizá el único que esté un poco justo a medio plazo es el EXT4, pero de nuevo, hoy en día no da problemas con prácticamente ningún disco duro convencional.

Por lo tanto, puedes formatear tus unidades de almacenamiento con cualquier sistema de archivos que no sea FAT32 para no preocuparte del tamaño de los archivos, y si buscas la máxima compatibilidad la mejor alternativa es el sistema exFAT por ser el que más sistemas operativos pueden utilizar.