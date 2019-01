'Sólo se puede compartir con un máximo de 5 chats', por qué WhatsApp te lo dice al compartir mensajes

Alguien te manda un mensaje que crees relevante, pero cuando vas a empezar a reenviárselo a todos tus contactos te aparece un error que te dice 'Sólo se puede compartir con un máximo de 5 chats'. No te preocupes porque no has hecho nada mal, sino que se trata de un nuevo límite que acaba de imponer la aplicación de mensajería.

La idea detrás de este límite es la de tratar de impedir la rápida difusión de noticias falsas a través de la aplicación. Se trata de una función que lleva siendo probada desde hace un mes, y que ahora ha empezado a implementarse de forma global para todos los usuarios. Hoy te vamos a explicar qué se está limitando exactamente y qué cosas siguen como hasta ahora.

Qué se limita exactamente

Lo único que ha cambiado WhatsApp a partir de ahora es la cantidad máxima de personas a las que puedes compartir de una sola vez un mensaje. Esto quiere decir que cuando selecciones un mensaje que te ha enviado alguien, ya sea en conversación privada o en un grupo, y pulses en la opción de compartir, sólo podrás enviárselo a cinco chats.

Con chats se incluyen tanto a los usuarios individuales como a los grupos. WhatsApp no va a evitar que después de enviárselo a 5 personas puedas volver a seleccionarlo para volverlo a reenviar a otros tantos nuevos chats, ya que el límite no afecta al mensaje en sí que quieres compartir, sino al número máximo de personas a las que se lo puedes enviar de una vez.

El cambio es bastante sustancial, ya que hasta ahora el límite de chats al que podías reenviar un mensaje en WhatsApp era de 20. Por lo tanto, se ha reducido cuatro veces. Este cambio tampoco afecta a la cantidad de mensajes individuales que puedes compartir, siempre y cuando cada uno no lo quieras enviar de una vez a más de cinco chats.

Por qué se ha tomado esta medida

En dos palabras: 'Fake News'. Y también el Spam, pero sobre todo las noticias falsas. Desde que la desinformación en las redes sociales saltó a los titulares después de las elecciones estadounidenses de 2016, cada vez se está poniendo un mayor foco en cómo luchan o dejan de luchar empresas como Facebook contra las campañas de desinformación que circulan por la red.

Lo mismo ha ocurrido según otros analistas en países como Brasil con la victoria del controvertido Jair Bolsonaro, y como él muchos otros grupos de ultraderecha que están haciéndose fuertes en WhatsApp. La desinformación y mentiras que se difunden a través de estos medios incluso ha llegado a provocar linchamientos en México.

La enorme popularidad de redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp ha convertido a estas plataformas en las principales fuentes de información para muchos usuarios. Un estudio reciente de Pew Research Center mostraba cómo en Estados Unidos el 20% de los adultos ya se informan a través de estas plataformas cuando el 16% lo hace a través de periódicos impresos. La televisión sigue siendo allí la plataforma de referencia para informarse.

¿Cómo puede ayudar esta medida?

Imagina que a una persona le mandan un mensaje por WhatsApp en el que le dicen una mentira pero se la cree, y que esta persona puede empezar a reenviar el mensaje a grupos de 20 personas. Con que sólo una de esas 20 personas se crea ese mensaje y lo vuelva a compartir, ya se va creando una bola de nieve difícil de contener.

Por lo tanto, disminuyendo este límite se hace que el impulso inicial de compartir una información falsa alcance a menos personas. Sí, puedes reenviárselo igualmente a muchas personas como antes, pero para ello tendrás que repetir el proceso de compartir una y otra vez, una dificultad añadida que puede desalentar la difusión de esta información.