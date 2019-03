Todo sobre Android Q: qué es, cuándo llega, y cuáles son sus novedades

La primera beta de Android Q ha llegado, permitiéndonos saber algunas de las principales novedades que Google prepara para la próxima versión de su sistema operativo móvil. Por eso, hoy vamos a entrar en profundidad con este primer lanzamiento para que puedas saber todo lo que debes saber sobre esta versión.

Empezaremos explicándote qué es exactamente Android Q y qué significa que sea una versión beta. Luego te diremos las previsiones de Google para sus fechas de lanzamiento, y seguiremos enumerando todas las novedades que contiene, y terminaremos diciéndote cómo puedes descargarlo. Algunas de ellas quizá no lleguen a su versión final, pero nos ayudan a hacernos una idea de cuál es el enfoque que se le quiere dar. Una pista: tiene que ver con la privacidad.

Qué es Android Q

Android Q es la próxima versión del sistema operativo de Google después del lanzamiento el año pasado de Android 9.0 Pie, por lo que también podríamos referirnos a él como Android 10.0. Como cada nueva versión, vamos a encontrarnos varias mejoras para el sistema operativo, algunas nuevas y otras con las que interioriza mejoras que otros fabricantes han ido implementando mediante sus respectivas capas de personalización.

Lo que teneos de momento es una versión beta o de prueba, y no esperamos que la versión final llegue hasta la segunda mitad del año. Las versiones de Android siempre suelen tener nombres de dulces en inglés, pero en las fases betas se suelen limitar a poner una letra del abecedario, y cada versión nueva es la letra siguiente de la del anterior. Luego a partir de esa letra sale el nombre final, como por ejemplo un Android P que en su versión final se llamó Android Pie, o un Android O que acabó siendo Android Oreo.

Durante los próximos meses Google va a lanzar varias betas para ir recibiendo las opiniones de desarrolladores y usuarios que quieran probarlo, y así ir solucionando fallos, depurando rendimiento, y dándole a los desarrolladores la posibilidad de ir adaptando sus aplicaciones para cuando llegue la versión final.

Así pues, aunque en los próximos meses vas a escuchar hablar bastante de Android Q, no será hasta su lanzamiento definitivo que sepamos cuáles son todas sus novedades. A pesar de eso, en esta primera beta ya tenemos algunas bastante interesantes, y aunque algunas quizá se descarten, la mayoría de ellas deberían estar presentes en la versión final.

¿Cuándo llega Android Q?

Según Google, este año tienen unos planos muy definidos en cuanto al desarrollo, las pruebas beta y el lanzamiento oficial de Android Q. El objetivo es el de lanzar seis versiones beta antes de dar a conocer la versión final del operativo durante el tercer trimestre del año, momento en el que también se desvele su nombre definitivo.

Como ves en esta gráfica, las betas 2, 3 y 4 están programadas para inicios de cada mes (abril, mayo y junio), y posteriormente cambiará el ritmo de publicación hasta llegar a la versión definitiva de Android Q en otoño. El objetivo de la primera beta que acaba de lanzarse ahora es más que nada el de dar a conocer los primeros detalles de Android Q y empezar a recibir comentarios sobre su estabilidad y posibles problemas.

Beta 1 (versión inicial, beta)

Beta 2 (actualización, beta)

Beta 3 (actualización, beta)

Beta 4 (APIs finales y SDK oficial, apertura para apps compatibles en Play Store, beta)

Beta 5 (candidata a la versión de prueba)

Beta 6 (candidata a versión final)

Versión final publicada en AOSP y ecosistema

¿Significa esto que tu Android tendrá la nueva versión en otoño?

Posiblemente no a no ser que tengas un móvil Pixel o un Android One cuyo fabricante decida actualizar cuanto antes. Por lo general, tras liberarse la versión final cada fabricante empieza a trabajar sobre ella para adaptarla a sus móviles y sus capas de personalización, o sea que en la mayoría de casos hasta el año que viene no comenzarán las actualizaciones masivas.

Novedades de Android Q

Más privacidad con permisos de localización

Una de las principales novedades de la primera veta de la próxima versión del sistema operativo de Google tiene que ver con la privacidad. Es un nuevo ajuste con el que podemos tener un mayor control sobre las aplicaciones que hacen uso de nuestra ubicación en tiempo real, incluso si están en segundo plano.

Con este ajuste podrás decidir qué aplicaciones quieres que no puedan acceder a tu ubicación. Además de denegar el acceso a la localización, también podrás elegir entre autorizar a las aplicaciones para que usen la ubicación del dispositivo sólo cuando estén siendo utilizadas o en todo momento, una distinción que te permite saber quién accede a tu localización y cuándo.

Limitando el acceso al almacenamiento

Y hablando de permisos, también se añadirán otros nuevos con los que vas a poder controlar el acceso de las aplicaciones a las fotos, los vídeos y la música del almacenamiento interno de tu dispositivo. Estos tres elementos y las descargas tendrán nuevos permisos de ejecución, con lo que podrás decidir qué aplicaciones puede hacer uso de tus archivos y en qué momento.

Este cambio también significa que los desarrolladores van a tener cambiar la forma en las que sus aplicaciones usan las áreas compartidas del almacenamiento. En cualquier caso, de cara al usuario significa que las apps no podrán utilizar estos tipos de archivos que suelen ser más sensibles sin tu permiso explícito.

Más control de las aplicaciones en segundo plano

Otras de las novedades de Android Q llegan para evitar que las aplicaciones en segundo plano se abran solas para captar la atención del usuario cuando está usando el móvil. Este salto al primer plano suele hacerse, por ejemplo, para mostrar publicidad o anuncios, algo que puede resultar bastante molesto.

A partir de ahora las aplicaciones ya no podrán lanzar este tipo anuncios mientras estén en segundo plano. Sólo podrán llamar la atención del usuario en caso de llamadas entrantes, alarmas o notificaciones clasificadas por el usuario como de "alta prioridad", que serán las únicas que aparecerán a pantalla completa.

Restringiendo el acceso a identificadores de tu móvil

El enfoque especial de Android hacia la privacidad en su próxima versión no acaba aquí. También se incluye una nueva función con la que restringir el acceso de aplicaciones a los identificadores de tu dispositivo que no pueden modificarse, como por ejemplo el IMEI o el número de serie, así como otros datos privados.

Además, como medida extra de seguridad, también se podrá cambiar de forma aleatoria la dirección MAC del dispositivo cuando se esté conectado a diferentes redes WiFi, aunque esto es totalmente opcional y lo podrás desactivar. Como ya te explicamos, la dirección Mac es un identificador único que cada fabricante le asigna a la tarjeta de red de sus dispositivos conectados. Vamos, que cuando te conectas a una WiFi el administrador puede saber este dato.

Nuevo formato de imagen con profundidad

El modo retrato es una de las mayores tendencias fotográficas en las últimas generaciones de móviles, y Android quiere facilitar el poder realizarlo. Para ello, en Android Q implementan un nuevo formato de imagen, que guardará junto al JPG los metadatos XMP con la profundidad de las fotos que saques.

Con estos metadatos que incluyen información sobre la profundidad en la foto, la idea es que luego estos se puedan utilizar para editar con cualquier otra galería o editor las fotos y podamos añadirles profundidad... haciendo efectos como el famoso difuminado del fondo que tiene el modo retrato.

Neural Networks API 1.2

Android Q añade soporte a la nueva API de redes neuronales de Google, lo que permitirá que los fabricantes puedan mejorar la inteligencia artificial de sus dispositivos. En la API han añadido 60 nuevas operaciones, que permiten entre otras cosas acelerar y mejorar la detección de objetos y de imágenes.

Bienvenidos, dispositivos plegables

En el pasado Mobile World Congress de 2019 hemos visto la llegada de los primeros móviles plegables de nueva generación, como el Samsung Galaxy Fold o el Huawei Mate X. Y hay otras empresas que también están preparando posibles dispositivos de este formato, y Android no quiere quedarse atrás a la hora de ofrecerles facilidades.

Por ello, si el pasado noviembre Google estrenó soporte para pantallas plegables, Android Q lo va a mejorar cuando se utilizan con aplicaciones y funciones como onResume y onPause. Además, si usas la pantalla grande con dos o más aplicaciones, ahora se añade soporte para notificaciones simultáneas. Por último, los desarrollares también tendrán una nueva herramienta para probar cómo se ve su aplicación en estos dispositivos.

Nuevos paneles de configuración

Android Q estrena también nuevos paneles de configuración, y las aplicaciones podrán integrarlos para evitar tener que abrir los ajustes completos. ¿Que qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, si una aplicación te invita a activar la WiFi ya no te hará abrir los ajustes, de WiFi, sino que se podrá mostrar un panel inferior con las opciones que necesitas.

Estos nuevos paneles en la parte inferior deberían ayudarte a agilizar tareas y hacer algunos procesos menos pesados, ya que no tendrás que ir a ajustes y luego volver a la aplicación, todo pasará en un menú popup. En cualquier caso, esto también dependerá de los desarrolladores, o sea que quizá de primeras no esté implementado en todas tus aplicaciones cuando te llegue Android Q.

Más rapidez en el "Compartir Con"

Una de las quejas de las últimas versiones de Android es que la opción "Compartir con..." era muy lenta, y te hacía varios segundos hasta que se mostrasen todas las opciones. Ahora en Android Q será todo más rápido, nada más tocar en compartir veremos tus opciones más usadas sin tener que esperar.

Más modos para WiFi

Y ya que hemos mencionado la WiFi, las aplicaciones podrán ajustar habilitar los modos de alto rendimiento o baja latencia de tu conexión. La baja latencia es importante para mejorar la experiencia en juegos en tiempo real o llamadas de voip.

Además, Android también ha añadido la posibilidad de compartir tu red WiFi mediante código QR, de manera que no tengas que dar la contraseña para que los invitados de tu casa puedan conectarse. La opción está en el apartado de Wi-Fi, tocando en el icono con el lector de códigos al lado de Añadir red.

Grabadora de pantalla oculta

Con la llegada de la beta, también estamos descubriendo algunas funciones no anunciadas oficialmente por Google. Una de ellas es la presencia de una opción nativa para grabar la pantalla de tu móvil. Esto lleva tiempo pudiéndose hacer, pero ahora no tendrás que instalar otras aplicaciones para ello o ni depender de que tu fabricante incluya la opción en su capa de personalización.

De momento, para iniciar una grabación tienes que hacer una pulsación prolongada del botón de encendido, y luego otra pulsación prolongada en la opción de captura de pantalla para iniciar grabación de vídeo. De momento las opciones son mínimas, o sea que es posible que Google vaya mejorando esta función con el paso de las betas.

Vulkan para todos

La API gráfica de alto rendimiento Vulkan 1.1 será ahora un requisito para todos los dispositivos de 64 bits que ejecutan Android Q y superior. Con ello, los desarrolladores podrán ofrecer juegos con gráficos con una calidad más cercana a la de las consolas en más dispositivos, un salto hacia mejorar la importancia del gaming en Android.

También da soporte experimental a ANGLE, una capa de abstracción de gráficos que permite ejecutar los juegos OpenGL sobre Vulkan, mejorando significativamente el rendimiento de los juegos creados en OpenGL en dispositivos compatibles con Vulkan.

Mejoras de rendimiento en ART

Android Q mejora el rendimiento del entorno de ejecución de aplicaciones ART. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues que se conseguirá mejorar la velocidad a la que se ejecutan las aplicaciones, todo mientras se intenta que estas consuman menos batería. Vamos, una mejora de rendimiento como las que siempre caben esperar en las nuevas versiones de un sistema operativo.

Modo escritorio por defecto

Algunos fabricantes llevan tiempo experimentando con un modo escritorio para Android. Esto quiere decir que, cuando conectas el móvil a un monitor, puedes convertirlo en ordenador y lanzar un Android adaptado que se vea como si fuera un sistema operativo de sobremesa. Ahora, Google está experimentando con esta opción en Android Q, aunque todavía está bastante verde.

Este modo escritorio empieza vacío, con un botón de opciones en la parte izquierda y un acceso al cajón de aplicaciones en la parte derecha. Opciones solo hay dos: cambiar el fondo de pantalla o añadir accesos directos al escritorio.

Los accesos directos del escritorio se ordenan automáticamente y no los puedes reorganizar, al menos por el momento. Al tocar en estos accesos directos, la aplicación se abrirá en modo de ventana flotante si la pantalla tiene los suficientes DPI. En caso contrario, se abrirá igual que siempre.

Modo oscuro en Android Q

Es una de las novedades más esperadas de Android Q: el modo oscuro desde la parte del sistema, una especie de interruptor maestro que active y desactive la interfaz oscura del sistema y en las aplicaciones que lo incluyen. Este modo oscuro ya está en la beta del sistema operativo, aunque de momento todavía no tiene ese esperado interruptor maestro, sino que se integra en otra opción..

La forma más rápida de cambiar al tema oscuro de Android es activando el ahorro de energía desde los ajustes rápido. Esto cambia automáticamente al modo oscuro tanto en Android como en las aplicaciones compatibles. ¿Y si quieres usar el modo oscuro pero no ahorrar batería? En tal caso deberás esperar a la versión final de Android Q para ver si Google se decide a añadir un ajuste maestro para ello.

Cómo probar la beta de Android Q

De momento, los únicos móviles que pueden probar la primera beta de Android Q son los dispositivos Pixel fabricados por Google. Todos los Pixel pueden descargarla, o sea, los Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 y Pixel 3 XL. La manera más fácil de hacerlo es a través del Programa Android Beta, y es tan sencillo como seguir estos pasos:

Entra en la web del Programa Android Beta.

Inicia sesión con tu cuenta de Google.

Registrare al programa seleccionando el dispositivo Pixel que quieres actualizar.

Una vez actualizado en menos de 24 horas te llegará a tu Pixel la actualización OTA de Android Q. El dispositivo se actualizará a Android Q como si se tratase una actualización normal, conservando todos tus datos, aplicaciones y configuración.

Recuerda que esta es únicamente una primera versión beta, por lo que Android Q es todavía muy poco estable y no es recomendable actualizar en un móvil que vayas a utilizar en tu día a día si no quieres encontrarte con problemas. Si tienes curiosidad y quieres probar cosas adelante, pero lo mejor es que esperes a las versiones finales de otoño, o por lo menos a las betas 5 y 6.