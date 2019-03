Wallapop: 22 trucos y consejos para buscar productos, para comprarlos y para venderlos

Wallapop es una de esas aplicaciones que ha conseguido posicionarse como una de las referencias a la hora de intentar comprar productos de segunda mano o vender los que te sobran en casa. Y precisamente por eso, ni es suficiente con poner un anuncio y ya, ni te puedas fiar de todos y cada uno de los anuncios que encuentres.

Por eso, hoy traemos un artículo con 22 trucos para Wallapop. Pero no son trucos genéricos, ya que vamos a dividirlos en tres apartados. Primero tendremos algunos trucos relacionados con la aplicación en sí para los que están empezando, y luego pasaremos a deciros también algunos trucos para vendedores y para compradores.

Sobre estos dos últimos, los hemos recopilados tanto de la experiencia propia de un servidor al utilizar este servicio en el pasado como de la de otros usuarios o incluso los consejos de un portavoz de la empresa. La idea es la de intentar que sea cual sea tu experiencia, siempre puedas mejorar un poco en el uso de la app.

Algunos consejos para dominar la aplicación

Vamos a empezar con algunos trucos y consejos para la aplicación de Wallapop. Estos están pensados sobre todo para los usuarios más inexpertos, y con ellos intentaremos ayudar a que puedan sacarle el máximo partido posible a la app.

1. Si no buscas nada concreto, hay varias formas de explorar

En un principio, Wallapop es una aplicación pensada para que encuentres productos que estás buscando. Sin embargo, si no buscas nada en concreto pero quieres explorar un tipo de producto también tiene varias opciones que te permiten hacerlo con facilidad. Por ejemplo, en la pantalla principal debajo del buscador verás diferentes categorías, y cuando pulses cada una de ellas podrás ver productos relacionados.

Además, si abres la barra lateral de la izquierda, también puedes entrar a la categoría Colecciones. En ella podrás ver todas las novedades de las categorías de productos destacados o productos que urge vender. Puedes pulsar en ellas para ver todos los productos relacionados o pulsar en Añadir mi producto para hacerlo directamente como urgente o destacado.

2. Haz búsquedas especiales dependiendo de la categoría

Hacer búsquedas simples es tan sencillo como pulsar en el campo de búsqueda y escribir lo que quieres encontrar. Sin embargo, hay una opción para configurar una búsqueda avanzada a la que accedes pulsando en el botón que tienes en la esquina de arriba a la derecha. Y en esas búsquedas avanzadas hay categorías que tienen su propia configuración diferenciada.

Cuando entras en la búsqueda avanzada tienes que pulsar donde pone Todas las categorías y elegir una que quieras. Si por ejemplo eliges Coches, las opciones cambiarán por completo para añadir algunas específicas como los kilómetros que tiene, año de matriculación, plazas o incluso tipo de coche. La opción de inmobiliaria también tiene sus propios filtros, aunque el resto de momento sigue con los predeterminados.

3. También hay otros filtros genéricos con precios y distancias

Y ya que estamos hablando de los filtros de las búsquedas avanzadas, es importante utilizarlos siempre que puedas para especificar el tipo de producto que estás buscando. Puedes especificar el rango de precios, la ciudad en la que quieres buscar y el radio de kilómetros en donde quieres que te aparezcan resultados, y también filtros de condiciones extra o tiempo de publicación.

En condiciones extra, puedes especificar que el vendedor realice envíos por correo, que acepte cambios o que sean productos que urge vender. También puedes especificar que sean ofertas publicadas hace 24 horas, siete días o 30 días. Además, los resultados los puedes ordenar por distancia, precio o por novedades. Una vez elegidos los filtros que quieras pulsa el botón Aplicar filtros.

4. Comparte tu perfil mediante varias aplicaciones

Lo bueno de aplicaciones como Wallapop es que te permiten centralizar todos los productos que pones a la venta. Y eso luego te facilita las cosas cuando quieres compartirlos todos con alguien, porque también puedes compartir tu perfil con otras personas pudiendo simplemente enviarlo por WhatsApp o copiar la dirección de tu perfil en el portapapeles para poder compartirlo en cualquier otra aplicación o red social.

Para hacerlo, tienes que abrir el menú lateral y pulsar arriba del todo en tu nombre de perfil. Una vez dentro, arriba a la derecha tienes tres opciones, siendo la del centro esa con la que vas a poder compartir el perfil utilizando las opciones nativas de tu móvil. Si eliges Copiar en el portapapeles, podrás enviar un enlace a tu perfil de Wallapop a quien quieras.

5. Hay una opción de pago por si tienes mucho a la venta

Cuando entras en tu perfil, también vas a ver la opción Conviértete en PRO. Con ella, podrás crear una cuenta de pago con algunas opciones avanzadas que te permitirán darle más visibilidad a tus productos para tener más posibilidades a la hora de venderlos. Es una opción pensada sobre todo para quienes tienen también una tienda física.

En cuanto a las ventajas de esta opción, tus productos estarán siempre en las primeras posiciones de las búsquedas los compradores podrán guardar tu perfil, en el cual también podrás añadir una web y un número de teléfono. También podrás añadir una descripción de tu tienda o ubicación, tu perfil tendrá un diseño diferente, y los productos que publiques no caducarán.

Trucos para potenciar tus ventas

Ahora vamos a seguir con algunos trucos destinados especialmente a quienes quieren vender productos en Wallapop. El proceso no es tan simple como subir las fotos o esperar, por lo menos si quieres tener resultados rápidos. Hay algunas cosas que puedes tener en mente cuando quieras atraer más usuarios.

6. Tu ubicación real no siempre es la mejor

Si vives en un pueblo alejado del interior, es posible que poniendo tus anuncios en él estés perdiendo posibles compradores. En estos casos, suele ser recomendable asumir que vas a tener que desplazarte para vender tus productos en el caso de que no quieras enviarlos por correo, y poner tu ubicación en un pueblo o ciudad cercanos a donde estés dispuesto a ir cada vez que vendas algo.

Eso hará que más potenciales compradores puedan ver tus anuncios. Para cambiar tu ubicación ve a tu perfil y pulsa en el botón de editar. Eso sí, no pongas tu ubicación en una gran ciudad lejana porque luego te tocará ir allí cuando acuerdes entregar los productos en mano.

7. No te olvides de solicitar calificaciones

Que no te de vergüenza pedirle a un comprador o vendedor que te dé una buena calificación si ha quedado conforme con la transacción. Es lo que se suele hacer, pero siempre puede haber veces que se olviden de hacerlo. Por eso es importante que te asegures de que eso no pase, porque esas valoraciones van a hacer que otras personas se fíen más de ti como comprador o vendedor.

Ten en cuenta que el sistema de calificaciones va a ayudar a los usuarios de la aplicación a diferenciar los buenos y los malos usuarios, por lo que es importante tener la mejor calificación posible e intentar evitar recibir malas notas.

8. Controla el precio y mira otros productos iguales

Lo entiendo, es tu cámara favorita o un portátil con el que has pasado muy buenos momentos, pero ese valor sentimental no lo puedes aplicar luego en su precio. Es evidente que subiendo un poco el precio te ayudará a no perder dinero cuando empiece el regateo, pero ten en cuenta que si te pasas pidiendo posiblemente tardes muchísimo en venderlo.

También puede ayudarte el que añadas en la descripción el precio que tenía el producto en tienda o su precio oficial. De esta manera, el comprador podrá valorar hasta qué punto es estás pidiéndole un buen o mal precio. Es importante que tengas en cuenta que la gente no es tonta, y que si intentas inflar el precio se darán cuenta y hará que desconfíen de ti.

9. Busca cómo se vende el mismo artículo antes de hacerlo tú

Un pequeño truco que puedes utilizar para ajustar el precio es buscar el mismo producto que vas a vender en Wallapop. De esta manera, podrás hacerte a una idea sobre a qué precio lo tienen otras personas a la venta y a qué precios se ha vendido con anterioridad.

Esto te puede ayudar mucho. Por ejemplo, si ves muchos a la venta a determinado precio pero otros que ya están vendidos más baratos, podrás hacerte a la idea del precio al que se suele comprar. Esto te va a ayudar a ahorrarte mucho tiempo por culpa de haberlo puesto sin querer bastante más caro de lo que deberías.

10. Cuantas más fotos mejor, siempre centrándose en el producto

Las fotos son en muchas ocasiones las que van a hacer que un usuario se decida a comprarte a ti un producto o ir a otro, o sea que cuantas más saques mejor. Pero tampoco valen un montón de fotos iguales, y es recomendable tener un poco de criterio al elegirlas.

Por ejemplo, intenta que estén bien enfocadas y que se centren en el objeto que vas a vender. Si quieres vender una consola no hace falta que fotografíes el mueble de la tele, céntrate en ella y sácala cuando haya una buena luminosidad para que se vean bien los detalles. La transparencia también es importante, y si hay desperfectos mejor que los fotografíes también. Así, un comprador podrá saber si ese pequeño rasguño en la pantalla del móvil es realmente eso o si es una pantalla rota.

11. Pon un título descriptivo y con palabras clave

El título es junto a las fotos el elemento más importante de tu anuncio. Intenta que sea corto, que tenga palabras clave y que no tenga faltas de ortografía. Por ejemplo, si es un vestido de color azul pon simplemente vestido de color azul, y añade quizá palabras clave como la marca o la talla. En móviles no pongas sólo que es un teléfono, añade también palabras clave como su modelo o el fabricante.

Las faltas de ortografía te van a restar seriedad y puede que haga que algunos usuarios desconfíen. Además, si escribes mal iPhone harás que nadie encuentro tu anuncio cuando buscan iPhone. También debes evitar usar reclamos como "chollo" o "barato", así como "precioso" o "te va a encantar". Vamos, que mejor si te centras en poner lo mismo que buscarías tú en Wallapop o Google para encontrar el producto que vas a vender.

12. Una descripción con la que saques a los demás de dudas

El buscador de Wallapop no sólo toma el titular, sino que también indexa la descripción. Es por eso que es importante que sea lo más descriptiva posible, especificando todos los detalles sobre el producto que estás vendiendo, como la talla, el modelo, o detalles como la garantía o su estado.

Ten en cuenta que así como en el titular tienes que intentar ser directo y conciso, en la descripción es aconsejable que entres en detalles y des toda la información que puedas sobre el producto. Importante especificar el estado y cualquier desperfecto que pueda haber, ya que eso te ahorrará tiempo, desconfianzas y posibles malas calificaciones.

13. Usa el chat para salir de dudas, como comprador o vendedor

El chat de Wallapop está para preguntar todo lo que puedas y más, cualquier duda que tengas sobre el producto y todos los detalles que quieras saber para concretar la operación. Como vendedor es importante ser transparente para no dar la impresión de querer engañar a nadie, y como comprador lo solucionar cualquier duda.

Esto no debería hacer falta recordarlo, pero recuerda ser siempre amable y bien educado, y centrarse en la operación que estás intentando realizar. No te están haciendo un favor comprándote o vendiéndote algo ni Wallapop es Tinder, o sea que mantén las buenas maneras en todo momento e intenta escribir con corrección y buena ortografía.

14. Sé flexible con el método de contacto, pero con precaución

A veces el chat interno de Wallapop funciona un poco mal y puede haber usuarios que te pidan conectar por WhatsApp. Aquí, ante todo precaución. Fíjate en las valoraciones para ver hasta qué punto alguien es de fiar y tomar una decisión una vez lo hayas hecho. Y ante la duda, mejor no le des tu número a desconocidos.

15. Añade todos los complementos con lo que lo compraste

Si vas a vender un móvil, tendrás más posibilidades si has conservado el cargador original, los accesorios que vinieran con él e incluso la propia caja. Por lo menos, más posibilidades que si vendes el móvil y ya está, además de que vas a poder pedir un poco más de dinero.

Y esto se aplica a todo tipo de productos. Añade todos los complementos con los que viniera para aumentar su valor y su atractivo. Esto implica, por supuesto que lo intentes guardar todo cuando compres un producto, algo que no siempre hacemos.

16. Guarda facturas e informa sobre la garantía

Si vendes un producto en garantía, incluye todo lo necesario para poder aprovecharla en el caso de que un usuario quiera comprarlo. Este es un consejo que va ligado al que te hemos dicho de todos los complementos.

17. Nunca intentes engañar a la gente

Un último consejo que te podemos dar es el de intentar no engañar a la gente. Esto te ayudará a evitar cosechar mala reputación mediante las calificaciones, pero también a vender más, porque al fin y al cabo la gente no siempre pica y rápidamente detectará cuándo estás mintiendo.

Al final, la gente acaba gastándose el dinero no sólo en quien más barato ofrece un producto, sino también en quien más confianza les despierta. Para hacerlo, intenta ser siempre lo más transparente posible. Es algo que ya te hemos mencionado antes, pero es que es algo muy importante que merece la pena repetir.

Y cuando vas a comprar en Wallapop...

Y terminamos también con algún que otro consejo por si lo que quieres es comprar en Wallapop, y no quieres caer en ningún engaño. Esto no es algo que vayas a poder evitar en un 100%, pero por lo menos puedes ponérselo difícil a los posibles estafadores.

18. Detecta rápido los posibles engaños

Empezamos este bloque como terminamos el otro. Ojo a quienes van a intentar engañarte. Duda rápido cuando alguien se muestre esquivo en el chat a la hora de dar información concreta, y si intenta evadir respuestas o crees que te está mintiendo quizá sea mejor que gastes un poco más de dinero en otro vendedor a cambio de una mayor seguridad.

También es aconsejable desconfiar de cualquier producto cuyo precio sea muy inferior al habitual. Este es un rasgo común que suelen tener la gran mayoría de estafas que se realizan mediante estos servicios. Si ves un precio sospechoso, el segundo paso debería ser el de empezar a investigar al vendedor que lo ha puesto a la venta.

19. Busca y pide todas las fotos posibles

Ten cuidado con quienes no ponen fotos reales de un producto. Muchos serán vendedores o tiendas pequeñas que simplemente no han sacado los móviles de las cajas. Pero en el caso de productos de segunda mano es posible que simplemente estén intentando engañarte mostrándote lo que quieren que creas que vas a comprar sin que tenga que ser así.

No dudes en pedir las fotos que necesites. A veces incluso con fotos reales puede que no se aprecien bien los detalles del estado en el que se encuentre el dispositivo. Por eso nunca está de más asegurarte pidiendo más fotos en las que ver su estado real, y sobre todo los logos que certifiquen que estás comprando algo original y no una imitación que tenga el mismo aspecto o diseño.

20. Investiga al vendedor y lee sus comentarios

Todas estas plataformas suelen tener un sistema de reputación en el que los usuarios votan a los vendedores después de realizar una compra, y donde también comentan qué tal les ha ido todo. Aquí podrías encontrar los mensajes de otros usuarios que hayan sido estafados, por lo que debes intentar buscar entre los comentarios cualquier indicio de actividades sospechosas.

Lee bien los comentarios de otros usuarios. Te ayudará a detectar posibles fraudes, sobre todo si ves que un vendedor tiene una nota baja con bastantes malas calificaciones o una cuenta que se ha creado para vender únicamente ese producto. Si ves que tiene prácticamente todas las calificaciones positivas te podrás relajar un poco, pero nunca del todo porque siempre cabe la posibilidad de que algunas de estas votaciones

21. Lee la descripción y haz preguntas

Lee detenidamente la descripción completa del producto. Como hemos dicho antes, sin saberlo puedes estar comprando una fotografía en vez del producto real, y para que esto no sea un fraude por el que puedan expulsar al vendedor lo tendrá puesto de forma directa o indirecta en la descripción.

No te quedes con ninguna duda respecto al producto que vas a comprar, y hazle al vendedor todas las preguntas que creas necesarias sobre su funcionamiento y estado real. Lo segundo es más importante de lo que crees cuando en las descripciones todos se limitan a decir que está "en perfecto estado".

22. NUNCA hagas pagos fuera de la propia plataforma.

Wallapop, eBay y la mayoría de plataformas de compraventa incluyen sistemas de pago seguro como Wallapay en sus propias páginas web en los que se toman todas las medidas para que puedas recuperar tu dinero en caso de engaño.

Sospecha si te piden que pagues fuera de las plataformas oficiales, ya que casi siempre te estarán intentando engañar. Si compras algo en una plataforma que no tenga este tipo de sistema, paga siempre en mano tras comprobar el producto o directamente busca otra plataforma con pagos seguros.