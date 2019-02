YouTube lento: por qué puede estar pasando y cómo solucionarlo

YouTube es una de esas plataformas que se ha hecho tan grande y poderosa que es muy difícil que pueda fallar. Sin embargo, de vez en cuando puedes encontrarte con días en los que parecer ir lento, y esto puede ser debido a varias cosas diferentes, desde problemas en tu conexión hasta otros en tu navegador, o incluso en los propios servidores de YouTube.

Por eso, hoy te traemos algunas soluciones para los problemas más comunes de YouTube, de manera que puedas intentar evitar que funcione lento o simplemente tomar medidas para poder seguir disfrutando de tus vídeos favoritos con buena fluidez a pesar de esta lentitud.

Mira a ver si es problema de tu conexión

¿Es cosa mía o es que YouTube va de verdad lento? Esa suele ser por lo general la primera pregunta que muchos nos hacemos si un día vemos que la velocidad de YouTube no es la acostumbrada. Y no falta razón, porque a veces el problema puede estar en nuestra conexión y no en el portal de vídeos.

Para salir de dudas, lo primero que tienes que hacer es medir la velocidad de tu conexión como te enseñamos en este artículo, utilizando páginas como TestVelocidad.eu, Test-velocidad.com o SpeedTest. Y en el caso de que compruebes que en efecto tu conexión va lenta tengo buenas noticias, y es que en Xataka Basics tenemos varios artículos con los que podemos ayudarte.

Lo primero es siempre lo más sencillo, apagar y encender el router por si es un problema puntual que puedes solucionar así. Puedes empezar por ver si algún vecino está usando tu WiFi y echarle cambiando la contraseña, puedes decidir pasarte a la conexión de 5 GHz, comprobar si te estás conectando a un canal saturado y cambiarlo, o mejorar la posición del router y orientación de sus antenas. Si todo falla, consulta en foros o llama directamente a tu operador para ver qué está pasando y cómo solucionarlo. Siempre puede ser un fallo temporal que se solucione al poco tiempo.

También puedes optar por bajar la calidad del vídeo

Independientemente de si el problema es tuyo o de la propia YouTube, otra solución puede ser sacrificar calidad y bajar la resolución de los vídeos. Al hacerlo, los vídeos ocupan menos espacio y se tarda menos en cargar en el búfer. Esto quiere decir que el navegador los va a cargar más rápido por ser más ligeros, lo que irremediablemente lleva a que no haya cortes de ningún tipo.

Como ya te hemos explicado a fondo en este artículo, tienes varias resoluciones entre las que elegir. Puedes cambiarlas pulsando sobre el icono de la rueda dentada cuando estés en el navegador web, o pulsando el botón de opciones que tienes arriba a la derecha en la app móvil. En cualquiera de los dos casos, recuerda que cuanto mayor resolución le pongas a un vídeo más pesado será, y mejor conexión requerirá para un visionado fluido.

Si es cosa del navegador, prueba reiniciar o cerrar pestañas

Otra posibilidad es que YouTube te vaya lento básicamente porque tu navegador está consumiendo demasiados recursos para la capacidad de memoria de tu PC. En este caso, hay dos maneras en las que puedes proceder. Puedes empezar por algo sencillo como cerrar algunas de las pestañas que tengas abiertas para intentar que el navegador coja un poco de aire.

Y si con eso no es suficiente, reinicia el navegador cerrándolo por completo y volviéndolo a abrir para que se detengan todos los procesos y vuelva a empezar desde cero. También podría ser a causa de algún problema que esté ya solucionado, por lo que nunca está de más que también compruebes si puedes actualizar el navegador a una nueva versión.

Si sólo va lento en algunos navegadores...

...puede que sea a causa de Google, sobre todo si el navegador en el que va lento es cualquier otro salvo Chrome. Desde hace unos meses, desde otros navegadores se viene denunciando que Google hace que YouTube vaya mucho más rápido en Chrome que en el resto de alternativas desde el estreno de su nueva versión, pero existe una manera de intentar solucionarlo.

Básicamente, esta solución pasa por utilizar el diseño clásico de YouTube en tu navegador para que vaya más rápido. En Firefox puedes utilizar la extensión YouTube Classic. En tienes que descargar Tampermonkey desde la Microsoft Store, y una vez instalada, usar este script para restaurar el diseño anterior, y en Safari también descargar su versión de Tempermonkey y luego instalar el script para restaurar el YouTube clásico.

También puede ser un error pasajero

Si YouTube va lento tampoco debes descartar que se trate de un error pasajero. Puede haber algún bug, un problema en sus servidores, o simplemente Google podría estar cambiando algo debajo del capó causando una ralentización temporal. En estos casos, lo único que puedes hacer es armarte de paciencia y esperar a que cualquier problema que haya se solucione.

También puedes descargarte los vídeos

Y por último, en el caso de que YouTube vaya mal por cualquier razón siempre puedes hacer algo más que esperar. Por ejemplo, puedes descargar los vídeos y verlos después offline. El lado negativo de esto es que tendrás que esperar a que se descarguen, y el positivo es que si la fluidez de YouTube es mala, con esto te aseguras de poder ver los vídeos sin problema.

En este artículo ya te enseñamos varias alternativas para bajar vídeos de YouTube, desde aplicaciones hasta webs que te ayudarán a hacerlo. También te hemos contado cómo bajar listas de reproducción completas para tener un buen repertorio de vídeos listos para ver.