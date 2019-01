iPhone XS, Huawei P20 Pro y la TV de 8K de Samsung entre las mejores ofertas de Cazando Gangas

Kit para futboleros: Xbox One X 1TB + FIFA 19 + TableTop Foosball Futbolín de Mesa por 479 euros en PcComponentes. No osbtante, también encontramos el pack Microsoft Xbox One Consola X Blanca + Fallout 76 por 419 euros , también en PcComponentes.

Playstation 4 Slim 1Tb + 5 Juegos (The Last of us + God of war 3 + Uncharted Nathan Drake Collection) por 415,50 euros, una buena oportunidad para hacerse con una colección de videojuegos de éxito en este pack.