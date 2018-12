Playstation 4 Pro, el patinete de Xiaomi y Huawei P20 a precios increíbles: lo mejor de Cazando gangas

Ahora bien, si buscas algo más asequible o vas a jugar menos (porque los juegos actuales ocupan mucho), también puedes aprovechar la oferta generalizada de 100 euros menos en la PS4 Slim. Así, la Playstation 4 Slim de 500 GB cuesta 199 euros en Media Markt, mismo precio que en Worten y en GAME. Si además quieres que tenga juegos, el pack compuesto por la Playstation 4 Slim de 500 GB con los juegos Ratchet and Clank, The Last of Us y Uncharted 4 cuesta 229,95 euros en GAME.