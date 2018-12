19 series de televisión por las que 2018 ha merecido la pena

El 2018 está a punto de decirnos adiós y eso se traduce en la necesidad de hacer balanza sobre lo más destacado que ha sucedido durante estos 365 días. En esta ocasión vamos a recuperar lo que ya se ha convertido en una tradición de Xataka y centrarnos en lo más destacado que hemos podido disfrutar en la pequeña pantalla, en concreto las 19 mejores series de 2018.

Para su elección hemos consultado las opiniones de 15 miembros o colaboradores de Weblogs: Jorge Casanueva, Juan Luis Caviaro, María González, Adriana Izquierdo, P. Roberto Jiménez, Víctor López G., Lorenzo Mejino, Andrés P. Mohorte, Antonio Ortiz, Alberto Carlos Diéguez, Fernando Siles, Marina Such, John Tones, Kiko Vega, y la mía, Mikel Zorrilla; y cinco firmas invitadas: Alberto Nahum, autor de Diamantes en Serie, Alberto Rey, responsable de Asesino en serie, y Pere Solà Gimferrer, de La Vanguardia, Valentina Morillo, de Fuera de series, y Concepción Cascajosa, profesora de la UC3M, además de autora y coordinadora de multitud de ensayos sobre series de televisión. Encontraréis los resultados a continuación:

'La maldición de Hill House'

Llegó sin armar mucho ruido y sin unas expectativas por las nubes por el camino, pero esta nueva adaptación de la novela de Shirley Jackson tardó bien poco en convertirse en una de las series más comentadas del año. Aclamada de forma casi unánime, especialmente su sexto episodio, Víctor López G., editor de Espinof, nos explica los motivos por los que considera que es una de las mejores series de 2018:

"‘La maldición de Hill House’ es una pequeña gran anomalía dentro de un mercado sobresaturado de producciones de terror genéricas y poco inspiradas. Un prodigio técnico y narrativo que huye de efectismos y mecanismos oxidados para dar forma al horror más primitivo y efectivo: ese que transpira a través de los dramas personales de sus personajes —fantásticamente escritos y alma indiscutible del relato—, intoxicando el metraje de sus diez episodios con una atmósfera irrespirable y un impagable poso trágico. Un clásico moderno que confirma a Mike Flanagan como uno de los principales representantes del género contemporáneo."

Disponible en Netflix

'Killing Eve'

La creadora de la aclamada comedia 'Fleabag' sorprendió con un radical cambio de género que podía haber salido muy mal. La rivalidad que surge entre una agente de la ley con el rostro de Sandra Oh y una peligrosa psicópata interpretada por Jodie Comer es el eje de un relato de corte policíaco que ha conquistado a prácticamente todos aquellos que le han dado una oportunidad. Adriana Izquierdo, colaboradora de Xataka, explica por qué 'Killing Eve' es una obra imprescindible:

"Una de las cosas que más se agradecen en el panorama televisivo actual es la frescura, la originalidad; el ver algo diferente que te atrape desde el primer momento. Aclaro: no defiendo que toda obra tenga que reinventar la rueda; el cómo es lo importante y, precisamente, eso es lo que hace especial a "Killing Eve", una serie que se antoja inclasificable en muchos aspectos. Es un drama, pero con mucha comedia negra y excéntrica; es un policíaco, pero está más centrado en darle entereza a sus personajes; es una persecución en la que quién es el gato y quién el ratón no acaba de quedar claro en ningún momento.

Su villana es una asesina sin escrúpulos pero conseguirá que quieras comprenderla; su heroína es imperfecta, está confundida, no entiende sus sentimientos ni su fascinación, quiere hacer lo correcto pero se equivoca con frecuencia. Es leal pero también mete la pata con egocentrismos; es buena, pero si puede regodearse vengándose de alguien que le cae mal, pues ea. Es compleja; es una persona. Y esta es una de las muchas cualidades que separan a "Killing Eve" de otros dramas de el estilo: sus personajes, hasta los episódicos, se sienten como personas. Se construyen con detalles cotidianos, idiosincrasias, incoherencias y comportamientos que no sólo existen porque tienen un propósito, un sentido en la historia o porque subrayan el carácter del personaje. Son porque los personajes existen, y existen más allá de la trama."

Disponible en HBO

'Heridas abiertas'

El salto a la pequeña pantalla de la primera novela de Gillian Flynn, la misma escritora detrás de la retorcida 'Perdida', parecía condenada a ser esa serie de HBO para el verano en la que cuentan con Amy Adams. Estrenarla en plena temporada baja seguro que ayudó a que más gente la prestase atención de entrada, pero luego fue mérito de 'Heridas abiertas' que tantos espectadores aguantasen hasta el final, tal y como explica Valentina Morillo.

"Se estrenó en pleno verano, una época en la que el espectador prefiere series escapistas y ‘Heridas abiertas’ fue todo lo contrario: nos atrapó como araña en su red en su atmósfera turbia y pegajosa, con una historia oscura de acumulación de traumas, fantasmas del pasado y personajes rotos.

La dirección de Jean-Marc Vallée nos llevó de viaje por los recovecos de la memoria del personaje de Camille, recreando cómo funciona nuestra mente cuando es invadida por los recuerdos que aparecen sin previo aviso; y la adaptación que hizo Marti Noxon de la obra de Gillian Flynn, enriqueció el relato con episodios como el quinto, uno de los mejores del año, que no aparece en la novela original. Los personajes de Camille, Adora y, sobre todo, Amma, con su maravilloso final, también se han ganado sin discusión un puesto en las listas de lo mejor de este 2018."

Disponible en HBO

'The Good Place'

Empezó como una comedia con un gran concepto pero que parecía que no iba a ser más que una propuesta simpática elevada con su reparto. Eso cambió al final de la primera temporada y desde entonces se ha convertido en la comedia televisiva favorita de millones de seriéfilos. John Tones, editor de Espinof, señala los motivos por lo que no nos podemos perder 'The Good Place':

"Lo mejor que se puede decir de 'The Good Place' es algo que nunca me atrevería a soltar de ninguna otra serie como un cumplido: cada episodio dura el triple de lo previsto. La ametralladora de gags, juegos de palabras, chistes visuales, huevos de pascua, bromas ocultas, diálogos a la velocidad del rayo, parodias inesperadas, giros de guión y chascarrillos privados es de tal calibre que no queda uno convencido de que ha exprimido el episodio al máximo hasta que no lo revisa un par de veces, a menudo a renglón seguido del primer visionado.

Y es lo mejor que nos puede pasar, claro: las peripecias de Chidi, Eleonor, Tahani y Jason son tan demoledoramente tronchantes que ni una línea de guión se queda vieja. Ni siquiera la idea de esta temporada, aparentemente errónea, de enviar al grupo a la Tierra y no a un lo-que-sea-aquel-constructo-demoniaco ha hecho mella en el hecho indiscutible de que cada nuevo episodio sea de una exquisitez, elegancia e ingenio absolutos."

Disponible en Netflix

'El día de mañana'

Movistar comenzó una decidida apuesta por las series de televisión el año pasado y en 2018 ha lanzado una buena cantidad de series propias. Una de las mejor recibidas fue 'El día de mañana', la miniserie de Mariano Barroso, actual presidente de la Academia de Cine Español, que nos lleva a Barcelona, ciudad que durante los años 60 fue una especie de oasis dentro del franquismo. Alberto Carlos Diéguez, editor de Espinof, apunta qué es lo que la hace especial:

"Aunque a juzgar por los adelantos se puede pensar que 'El día de mañana' es una historia de lucha y reivindicación en la España de final del franquismo, en realidad es la resolución de un rompecabezas en torno a Justo Gil, interpretado por un enorme Oriol Pla. Con esta brillante exploración, se realiza una no menos interesante radiografía de la Barcelona que respira aires de revolución."

Disponible en Movistar

'BoJack Horseman'

La serie animada de Netflix con un caballo que habla. Dicho así seguro que aquellos que aún no han dado una oportunidad a una de las mejores series de los últimos años siguen recelosos. No obstante, pocas obras audiovisuales han demostrado tanta solvencia para hacer que te partas de risa y puede que incluso en paralelo plantearte una reflexión dolorosa con la depresión como gran hilo conductor. Esto es lo que Andrés P. Mohorte, editor de Magnet, destaca de 'BoJack Horseman':

"Cuesta adivinar hacia dónde puede encaminarse Bojack Horseman tras otra temporada excelsa. La serie ha pulido y perfeccionado su lenta transformación de sátira del stardom hollywoodiense a reflexión sobre los principales traumas que asolan a nuestra generación. A saber, la depresión, el abuso propio y ajeno, la discontinuidad emocional y la perenne sensación de no conocer cuál es tu lugar en el mundo. En ese desdibujo vital, Bojack se adentra en caminos narrativos brillantísimos (como el soliloquio en el funeral de la madre) y redondea las cimas ya insuperables de su cuarta temporada.

¿Se puede uno estancar en lo más alto? A falta de lo que la sexta temporada pueda ofrecernos, parece que sí. Bojack es la prueba."

Disponible en Netflix

'The Good Fight'

Lo tenía difícil para hacernos olvidar a Alicia Florrick, pero 'The Good Fight' pronto demostró mantener la solvencia de 'The Good Wife', acertó en los actores que incluyó a un reparto con varios viejos conocidos. En su segunda temporada tenía el reto de terminar de definirse por sí misma y María González, editora y coordinadora de Xataka, está convencida de que ha cumplido con nota:

"Para mí, 'The Good Fight' fue la mejor serie de 2017, y ha vuelto a repetir en dicho puesto este 2018. Si su primera temporada fue buena (y no era fácil, teniendo en cuenta que su predecesora era 'The Good Wife', alabada por la crítica y por la que os escribe estas líneas), la segunda ha sido la temporada de la consolidación. Quizá porque precisamente se han ido alejando de la serie original y han conseguido encontrar su sitio (y el de sus personajes).

Mantiene los casos episódicos interesantes con numerosos guiños a casos y a otras polémicas tech actuales (el micro-targeting de las noticias falsas de un episodio a través de Facebook de uno de ellos, por ejemplo), y los mezcla con varias líneas argumentales que se mantienen durante toda la temporada: las amenazas a los abogados, la peculiar situación del despacho donde trabajan y, cómo no, la presencia del villano malísimo que se mantiene durante lo que llevamos de serie, el mismísimo Donald Trump. Divertida, irreverente y original, ¿qué más se le puede pedir? Ah, sí, claro, que vuelva ya con su tercera temporada, que ya toca."

Disponible en Movistar y Vodafone

'Better Call Saul'

La distancia entre 'Better Call Saul' y 'Breaking Bad' se ha estrechado de forma notable en su excepcional cuarta temporada. En ella vuelve a exhibir varias virtudes heredadas de su predecesora y ampliado las propias. En esta ocasión seré yo mismo, Mikel Zorrilla, editor de Espinof, quien explique los motivos por los que debería ser delito no estar viéndola:

"Lo que en un principio empezó como una solvente precuela de 'Breaking Bad' pero dejando la sensación de que no tenía mucho que contar pronto se convirtió en una de las mejores series en antena, en buena medida gracias al extraordinario trabajo de Bob Odenkirk y su capacidad para ir mostrando la progresiva transformación del entrañable Jimmy en en el controvertido Saul. A su alrededor está acompañado de un reparto de lujo y en la última temporada la maestría formal que sus responsables han ido adquiriendo a lo largo de los años tocó nuevamente techo"

Disponible en Movistar y Vodafone

'Fariña'

'Fariña' podría haberse limitado a ser 'Narcos' a la española, pero la serie de Atresmedia tardó muy poco en encontrar su identidad propia. Con un acabado técnico muy por encima de lo habitual en las producciones españoles para canales en abierto y un gran reparto encabezado por Javier Rey y Tristán Ulloa, 'Fariña' conquistó con facilidad al público. Así la valora Alberto Rey:

"De los creadores de Velvet y Gran Hotel llegó en 2018 a nuestras pantallas otro culebrón romántico de época la mejor serie española del año. Probablemente la única que podría liderar sin problemas listas como ésta. La adaptación del libro de Nacho Carretero se benefició no sólo de lo escandaloso del texto sino también de su censura. Atresmedia lanzó su Fariña en plena polémica, pero no fue sólo eso lo que hizo de la serie un fenómeno: prácticamente todo en ella es modélico, desde los guiones hasta la dirección pasando, cómo no, por un reparto perfecto. El auge y caída de Sito Miñanco (Javier Rey en el papel de su vida) sí fue por fin ese “hay un antes y un después” que las series españolas llevaban años buscando en lugares equivocados e historias lejanas. Bambú consiguió que el salto entre el “está muy bien para ser española” y el “está muy bien, PUNTO” tuviese lugar en las rías gallegas y los años ochenta. Y en Antena 3."

Disponible en Atresplayer, Netflix y Vodafone

'The Americans'

2018 fue el año de despedida de 'The Americans', una serie que ha despertado grandes pasiones pero con un público bastante minoritario. Habitual de las listas de mejores series que seguramente no estés viendo todavía, Marina Such, colaboradora de Xataka, nos aclara que se despidió por todo lo alto, demostrando una vez más sus grandes virtudes:

"‘The Americans’ tenía ante sí este año el reto de cerrar su historia de espías soviéticos infiltrados en el Washington de los años 80. Lo hizo fiel a su estilo, sin grandes aspavientos, centrándolo todo en el precio emocional que todos acaban pagando. Una sensacional Keri Russell ha anclado una sexta y última temporada que ha demostrado que la serie era una experta en manejar una tensión que nunca se liberaba del todo. Y, por culpa de su episodio final, jamás volveremos a escuchar ‘With or without you’, de U2, de la misma manera."

Disponible en Movistar

'Arde Madrid'

Otra de las producciones de Movistar que mejor recibimiento han tenido este año viaja al pasado para utilizar el paso de Ava Gardner por España como base para hablarnos sobre sexo y la liberación femenina durante los años del franquismo, contando para ello con un estupendo reparto. Alberto Rey apunta así qué es lo que hace tan especial a 'Arde Madrid':

"Paco León y Anna R. Costa temían que en Movistar se asustasen: “Para unos [creadores] comerciales que tenemos… y se nos ponen pretenciosos”. Porque Arde Madrid es una comedia nostálgica, crítica, cara y en blanco y negro. Pero de esas cuatro cualidades la serie saca lo mejor. La nostalgia de Arde es evocadora y a la vez realista, su crítica es sutil e inteligente, su precio está justificadísimo y su estética encaja con el contenido como en pocas series españolas se ha logrado. Quizá en ninguna. Como dice la Ava Gardner que interpreta Debi Mazar, inolvidable personaje-eje de la serie, “Iglesia no, directo fiesta”. Si La Peste es la iglesia de Movistar, solemne y sagrada (¿por qué?), Arde Madrid es su fiesta. Que no termine nunca."

Disponible en Movistar

'Bodyguard'

Miniserie de la BBC que a España llegó de la mano de Netflix. En ella uno encontrará cliffhangers equiparables a los que dejaba '24' en sus mejores tiempos, pero es que el avance de la historia te mantiene pegado a su sillón para saber qué es lo que va a pasar. Imposible dejar de ver 'Bodyguard' una vez te has puesto a ello tal y como señala Lorenzo Mejino, colaborador de Xataka:

"Una trama adictiva y adrenalítica sobre temas candentes creada y dirigida por el mejor guionista británico actual Jed Mercurio, autor de la increíble 'Line of Duty', unida a dos grandes protagonistas y un solido elenco de secundarios, hacen de 'Bodyguard' una de esas series que te dejan clavado en el sofá sin moverte ni apartar los ojos de la pantalla hasta el final de cada capítulo que te va a dejar en estado de shock con los 'cliffhangers' que deja."

Disponible en Movistar

'La maravillosa Sra. Maisel'

Una de las grandes revelaciones del año pasado es esta comedia de Amazon que poco a poco fue consiguiendo una legión de fans que no dudaban en señalarla como la mejor comedia en emisión. En 2018 se enfrentaba al reto de confirmar sus virtudes y Alberto Carlos Diéguez tiene muy claro que 'La maravillosa Sra. Maisel' lo ha conseguido:

"Nos encandiló en la primera temporada y la segunda ha ido a más maravilla. La serie de Sherman-Palladino volvió este diciembre como un regalo algo adelantado de navidad con más ambición y una gran evolución de Midge (Rachel Brosnahan), que ve cómo afectan sus pretensiones artísticas su vida familiar, sobre todo en un ambiente y una época en la que, como mujer, necesita la aprobación del hombre. Pero, al contrario que otras obras ('El cuento de la criada'), esta sociedad patriarcal y machista de los años 50 es enfrentada con un optimismo mágico."

Disponible en Amazon Prime

'Maniac'

Una de las grandes apuestas de Netflix para 2018 no consiguió todo el impacto deseado teniendo en cuenta el equipo que logró reunir. De hechos, provocó reacciones de todo tipo. Algunas la odiaron, otros simplemente desconectaron de lo que proponía, pero también hubo unos cuantos enamorados de 'Maniac' como Juan Luis Caviaro, editor y coordinador de Espinof:

"'Maniac' ha sido una de las grandes sorpresas del año. Cabía esperar algo interesante de Cary Fukunaga (responsable de la aclamada primera temporada de 'True Detective' pero también de películas tan hermosas como 'Jane Eyre') y el estupendo reparto liderado por Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux y Sally Field; no obstante, el resultado supera cualquier expectativa. Es extravagante, divertidísima, melancólica y emocionante, con un episodio final maravilloso. Transmite un gran amor por el género fantástico (inevitable el recuerdo de Philip K. Dick) pero creo que atrapará a cualquier espectador con ganas de algo diferente. Y para variar, deja un mensaje bonito y optimista."

Disponible en Netflix

'Cobra Kai'

La idea de una tardía secuela de 'Karate Kid' a estas alturas no parecía la mejor base para una serie, pero los responsables de 'Cobra Kai' dieron con el enfoque necesario para que esta producción de Youtube conectase con el público más allá de por su valor nostálgico. Así lo defiende Jorge Casanueva, colaborador de Espinof:

"La serie-secuela de Karate Kid de YouTube se reveló como un hit inesperado que funciona como revulsivo de los fantasmas de los 80, dando la vuelta a muchas de las dinámicas engarrapatadas en la nostalgia a base de crear una nueva dimensión para sus personajes. El humor blanco, la oda al perdedor y las distintas escalas de grises a buenos y malos la convierten en una entrañable joya que va más allá del branding oportunista."

Disponible en Youtube

'Barry'

Comedia de HBO repleta de humor negro -aunque haya mucho más que eso-, 'Barry' se desmarca de las propuestas de humor que uno suele encontrar en esa cadena con la historia de un antiguo marine reconvertido en asesino a sueldo interpretado por Bill Hader, también co-creador de la serie. Ahora es el turno de Kiko Vega, editor de Espinof, para señalar qué es lo que la convierte en una de las mejores series de 2018:

"‘Barry’ es la demostración del brutal talento de Bill Hader para hacer cualquier cosa que se proponga. Y lo que se ha propuesto ahora es una brillante ¿telecomedia? ¿thriller dramático? sobre un ex-militar empleado como asesino a sueldo acostumbrado a terminar con la peor calaña imaginable. Hader es el guionista, director, productor y protagonista de ‘Barry’, la serie más apasionante que ha ofrecido *HBO este año. Uno de sus encargos hará que dé con sus huesos en Los Angeles, con lo que todo eso conlleva: aspirantes a estrellas de Hollywood. El resto, bueno, el resto mejor lo veis.*"

Disponible en HBO

'Atlanta'

Danny Glover nos sorprendió a todos con una primera temporada de 'Atlanta' que se convirtió en una de las mejor valoradas de 2016. Luego se tomó su tiempo para hacer con calma la segunda y el resultado demuestra que no se equivocaba, tal y como nos explica Alberto Nahum:

"La primera temporada de Atlanta fue un estupendo ejemplo de cómo ahondar en las obsesiones de la boyante dramedia televisiva contemporánea, ese camino depresivo y autoirónico que patentó Louis C.K. El segundo año de Atlanta, como pasa siempre con debutantes brillantes, encaraba la prueba de fuego. Danny Glover, lejos de quemarse, echó más leña a la hoguera creativa: una temporada que reflexiona sobre la pérdida desde todos los ángulos posibles. Y que, de propina, regala uno de los episodios más inolvidables del año: “Teddy Perkins”."

Disponible en Vodafone

'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'

La primera temporada de 'American Crime Story' supo cómo convertir en un delicado caso real en una miniserie adictiva adornada por un gran trabajo de su reparto. En la segunda tocó renovar por completo el plantel de actores, pero el resultado volvió a dejar satisfechos a millones de espectadores. Pere Solà Gimferrer nos apunta las razones:

"Penélope Cruz se luce, sí, y es una Donatella de premio. Pero la miniserie es mucho más que esto. Es el retrato de una década con una homofobia latente que nunca respetó la investigación de Gianni Versace y es la construcción de un monstruo, Andrew Cunanan, un psicópata hijo de la cultura pop. Imprescindible. Cada episodio, a pesar de conocer el desenlace, sorprende."

Disponible en Netflix

'Counterpart'

Un relato de universos paralelos con J.K. Simmons, esa era la gran carta de presentación de 'Counterpart', una serie de espías diferente con la que cerramos el repaso de Xataka a las mejores series de 2018 -al respecto conviene aclarar que en Estados Unidos sí que se lanzó en 2017, pero no fue hasta este año cuando HBO la trajo a España-. Fernando Siles, colaborador de Xataka, nos da las claves de la serie:

"Counterpart es una de espías pero no es otra de espías. En la serie de Starz, emitida en España por HBO, los bloques enfrentados que se espían y contraespían son dos universos paralelos que tienen su nexo de unión debajo de un gris edificio gubernamental de Berlín. Esta vuelta de tuerca le añade a las triquiñuelas habituales del género de espionaje un elemento nuevo y diferenciador: doppelgangers. Y ya sabemos que cualquier producto cultural con doppelgangers mejora esponencialmente. Eso es así.

Del argumento, más haya de la pequeña sinopsis de las líneas anteriores, mejor saber lo justo y disfrutar desde la inocencia de su ritmo pausado, su elegante puesta en escena, sus estallidos de violencia bastante salvajes y las grandes actuaciones de los dos (¿cuatro?) protagonistas, J. K. Simmons y Olivia Williams. Y ojo a los secundarios robaescenas, en especial a los interpretados por Sara Serraiocco, Nazanin Bonialdi y Harry Lloyd. Una de las mejores series del año, sin más."