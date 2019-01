'Birds of Prey' nos muestra su primer teaser donde podemos ver finalmente el nuevo aspecto de Harley Quinn

Sabíamos que Warner y DC estaban preparando un spin-off de 'Suicide Squad' donde se le daría mayor peso a la maravillosa Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. Hoy, de forma sorpresiva y sin previo aviso, DC soltó el primer teaser de 'Birds of Prey', la película que nos traerá de vuelta a Harley ahora como parte de un grupo de heroínas.

El rumor apuntaba a que el rodaje de la cinta comenzaría en febrero, ya que el estreno está programado para el próximo 7 de febrero de 2020, es decir, aún nos queda un largo camino por recorrer. Lo que no nos esperábamos era tener un primer adelanto, donde podemos ver la nueva imagen que tendrá Harley Quinn y algunas pistas de sus compañeras.

El vídeo titulado 'Nos vemos pronto' dura apenas 20 segundos, pero en él no sólo podemos ver a Harley Quinn, sino también a las tres Birds of Prey: Huntress, Black Canary y Cassandra Cain, además de la detective Renee Montoya y los villanos Black Mask y Victor Zsasz, estos últimos interpretados por Ewan MacGregor y Chris Messina respectivamente.

'Birds of Prey', que tiene el subtítulo de '(And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)', es dirigida por Cathy Han, que salta a un proyecto de gran calibre por primer vez, con un guión de Christina Hodson.

Hasta el momento no hay detalles de la trama, sólo se sabe que Harley Quinn se separa de The Joker y va a parar al grupo de heroínas para una misión en Gotham.

El resto del reparto lo complementan Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco y Rosie Pérez. Además, Margot Robbie también compartió hace unos días la imagen que tendrá Harley Quinn en esta nueva película que se estrenará el 7 de febrero de 2020.