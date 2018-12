El cine de 2018 nos ha dado grandes sorpresas: éstas son las 28 mejores películas del año

En Xataka no podíamos dejar que 2018 llegue a su fin sin realizar nuestro repaso a lo más destacado que el séptimo arte nos ha ofrecido a lo largo de estos 12 meses. En esta ocasión hemos seleccionado las que creemos que son las 28 mejores películas estrenadas en España en 2018.

Este año hemos consultado las opiniones de catorce miembros o colaboradores de Weblogs: Jorge Casanueva, Juan Luis Caviaro, Adriana Izquierdo, Antonio Ramón Jiménez, Roberto Jiménez, Victor López G., Sara Martínez Ruiz, Lucía Ros, Fernando Siles, Marina Such, John Tones y Esther Miguel Trula, Kiko Vega y yo mismo, Mikel Zorrilla; y a doce firmas invitadas, Tonio L. Alarcón y Roberto Morato. de Dirigido por e Imágenes de Actualidad, Alberto Lechuga, de So Film, Daniel Martínez Mantilla, de Premios Oscar, y Lourdes De Paredes, Alejandro G. Calvo, Santiago Gimeno, Custodio Guerrero, Ana Lasso, Sandro Meco, Alicia Pérez y Andrea Zamora, todos ellos de Sensacine. Tenéis los resultados a continuación:

'El hilo invisible'

Paul Thomas Anderson se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores directores norteamericanos de nuestro tiempo y con 'El hilo invisible' volvió a demostrar que hay muy pocos que puedan alcanzar su nivel de maestría. Antonio Ramón Jiménez, colaborador de Espinof, nos explica cómo lo ha hecho:

"Resuena en el último Paul Thomas Anderson la cinefilia más marcada, con el Kubrick de 'Eyes wide shut' y bastante Hitchcock a la cabeza. La demostración de manejo técnico y compositivo del director se traduce en una sencillez orquestada hasta el más ínfimo detalle, con la magnífica dupla protagonista que forman Daniel Day-Lewis y Vicky Krieps. La impecable planificación, su elegante dirección de arte y su armoniosa música engañan al más pintado, haciéndonos creer que esta historia es de amor y belleza cuando tiene tanto de perversión como de romance."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Call Me By Your Name'

En 2018 llegó a España este poderoso drama romántico que sedujo a millones de espectadores a lo largo del planeta y que se llevó con todo merecimiento el Óscar al mejor guion adaptado. El romance entre Oliver y Elio tiene un encanto especial y todo apunta a que no tardaremos demasiado en ver una secuela de 'Call Me By Your Name'. Por ahora tenemos para disfrutar la cinta de Luca Guadagnino que Ana Lasso defiende así:

"Para mí una de las mejores películas, no solo de 2018, sino de los últimos años. La adaptación de la novela de André Aciman no podía haberse hecho de una manera tan magistral como ha conseguido hacerlo James Ivory. No es una película para reflejar la homosexualidad, sino que retrata el amor simplemente. Todo ello, llevado al pequeño pueblo donde rodaron en Italia, y la manera que tiene la película de teletransportarte a ese lugar con tan solo ver los primeros planos, es uno de los motivos por los que creo que ha sabido cautivar de la forma en que lo ha hecho."

Disponible en Movistar y Rakuten Tv

'Hereditary'

Guste o no, 'Hereditary' se convirtió de forma casi instantánea en la película de terror del año. una cinta que había que ver para saber si realmente estaba a la altura de la multitud de halagos recibidos. Jorge Casanueva, colaborador de Espinof, cree que sí:

"Hereditary es el clásico hype de festival que cada año se anuncia como la película de terror más espeluzante en años solo que, esta vez, ha resultado ser verdad. El debut de Ari Aster no solo es la mejor cinta de su género de la década, sino que revela a un autor cáustico como Todd Solondz y eficiente en el horror como James Wan. Una revelación que destapa más capas a cada visionado, una obra maestra que alcanza un crescendo indeleble en el final más memorable de cualquier película del año."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'La forma del agua'

La flamante ganadora del premio a la mejor película en los pasados Óscar. Una obra de cine fantástico con el toque característico de Guillermo del Toro, su director, que consiguió romper el techo de cristal que hasta ahora parecía existir para el cine fantástico en los premios que entrega la Academia de Hollywood. Alicia Pérez nos aclara qué es lo que tiene de especial 'La forma del agua':

"Tenemos que remontarnos a principios de año, pero no puede hacerse un resumen cinematográfico de 2018 sin hablar de ‘La forma del Agua’, una de las merecidas protagonistas de doce meses repletos de buen cine. ‘La forma del Agua’ es mucho más que la ganadora del Oscar a Mejor Película. Con ‘La forma del agua’ Guillermo del Toro volvía a contarnos uno de sus cuentos extraordinarios consiguiendo el equilibrio perfecto entre el ‘thriller’ y la tierna historia de amor que funcionaban como hilo conductor de la trama, y sus elementos de fantasía y ciencia ficción. El resultado es un relato que nos tocó el corazón."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Roma'

Netflix lo está dando todo para que Alfonso Cuarón triunfe en la próxima gala de los Óscar con una película inspirada en su niñez y que le ha permitido volver a trabajar en su México natal. Existe una unanimidad casi aplastante alrededor de sus méritos, los cuales nos explica Daniel Martínez Mantilla:

"Roma es una obra de arte que debería ir más allá de cualquier debate sobre dónde es mejor disfrutarla. Alfonso Cuarón vuelve a reinventarse con un inspirado retrato del pasado, la familia y las relaciones entre clases en una película que resulta tan bella como dolorosa, tan épica como íntima. ROMA es muchas cosas (la narración está llena de detalles dignos de interpretación que desafían al espectador más atento, como esa escena de entrenamiento en la que se puede ver a un oficial de la CIA) y casi todas son maravillosas, desde su apabullante (pero nunca preciosista) fotografía a la transparente mirada del director tras la cámara. En Roma cada plano cuenta su propia historia."

Disponible en Netflix

'Tres anuncios en las afueras'

Una excepcional comedia negra en la que es fácil quedarse solamente con el trabajo de su protagonista, pero en 'Tres anuncios en las afueras' hay multitud de elementos en los que recrearse para disfrutar de ella como la gran película que es. Custodio Guerrero comparte con nosotros su opinión sobre ella:

"Solo Frances Mcdormand lo tiene que decir todo (y ya lo dice su Oscar también).Tres anuncios en las afueras ha sido una de las películas del año por tratar una historia real muy dura con un tono de humor y drama que sin duda alguna trastoca al espectador por no saber cómo tiene que reaccionar ante lo que le está contando y por ello mismo le hace tan especial. Tampoco hay que olvidar el gran trabajo de Sam Rockwell cuya interpretación hace que odiemos a su personaje de una manera inimaginable."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Lo que esconde Silver Lake'

Llega a España sobre la bocina de 2018 el último trabajo de David Robert Mitchell, realizador que conquistó a muchos amantes del cine de terror con 'It Follows', su anterior largometraje. Aquí da un giro notable para ofrecernos una obra con referentes de todo tipo que apasionará a algunos pero también podría desesperar a otros. John Tones, editor de Espinof, se encuentra entre los primeros y así nos habla de 'Lo que esconde Silver Lake':

"Una de las indiscutibles mejores piezas de 2018 llega ya casi en las últimas horas del año, una maravilla pop y conspiranoica, bienhumorada e intrascendente en apariencia, pero rebosante de cargas de profundidad acerca de los orígenes de la cultura que nos rodea, sus intenciones y nuestra forma de consumirla. Con una inequívoca atmósfera noir, pero en clave millennial y mediante una avalancha de citas muy pertinentes a tebeos indies, música rock y cine de serie B, David Robert Mitchell sigue desgranando las claves para entender al joven del siglo XXI, después de clavar los retratos generacionales de 'El mito de la adolescencia' e 'It Follows'. Si esta última fue una revelación dentro del horror indie y se ha convertido en una de las películas de terror estética y temáticamente más influyentes de los últimos tiempos, esta tiene una naturaleza mucho más extravagante y posiblemente pase más desapercibida. Pero que nadie se despiste: la verdad está aquí dentro."

Disponible en cines

'Mission: Impossible - Fallout'

Tom Cruise regresó por sexta vez para demostrar que corre como nadie en la gran pantalla. Es además la primera vez en la saga que se repite director, algo que permitió a Christopher McQuarrie amoldarse de todo a las aventuras de Ethan Hunt y exprimirlas al máximo en 'Mission: Impossible - Fallout', tal y como nos explica Kiko Vega, editor de Espinof:

"Para cualquier ser humano, un salto HALO, pilotar un helicóptero o correr una maratón en Londres serían propósitos únicos en la vida. Con suerte, esa persona aleatoria podría realizar una de esas acciones y considerarlas una meta vital. Sería cuestión de planificar y envalentonarse. Ethan Hunt hace todo eso (y más. Mucho más) en las dos horas y pico que dura su última burrada. Y la cave es la misma que la de esa persona aleatoria: planificación y valentía. Christopher McQuarrie y Tom Cruise son dos maestros a la hora de preparar este festival de acción y camaradería como nunca hemos visto y que, además de ser (una vez más) la mejor película de espías de la historia del cine, toma el relevo de otro tipo de héroe. Y ahora estoy hablando de Jackass."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Bohemian Rhapsody'

El bombazo inesperado de los últimos meses de 2018 fue este biopic de Freddie Mercury que ha conectado con el público como ninguna otra película así había conseguido antes. La transformación de Rami Malek en el legendario cantante de Queen tiene mucho que ver en ello, pero no es lo único que la hace especial según Fernando Siles, colaborador de Xataka:

"¿No te fastidían esas etapas del Tour de Francia en la que suben un puertazo y luego sigue habiendo 30 o 40 kms de bajada o llano hasta la meta y terminan llegando todos los favoritos juntos? Es la definición de bajona. Bohemian Rhapsody, el biopic de ¿Bryan Singer? de Freddie Mercury podía haber caído en esto y dejarte por los suelos pero decide terminar en todo lo alto, en el Alpe D'Huez de los conciertos, en el mayor momento de gloria de ese chaval pakistaní convertido en leyenda.

No será una película valiente pero es emocionante: un canto a la vida, a la amistad y al poder infinito de la música como catalizador de todo ello. Y el guión de Peter Morgan (que rinde homenaje a otra leyenda british del siglo XX, su gran especialidad) funciona como un reloj. Y Rami Malek se sale, ¡qué burrada!. Si estás vivo, sales del cine y quieres volver a entrar a verla. Quizás no sea la mejor película del año, pero es la película del año, la que se recordará de 2018 cuando en el futuro los hombres de las estrellas hagan sus listas de final de año. Porque caerán imperios y pasarán modas pero seguiremos haciendo listas de final de año. Lo único inmutable e infinito."

Disponible en cines

'Lady Bird'

Un retrato de la adolescencia que conectó con muchos espectadores a diferentes niveles, llegando a ser nominada a cinco Óscar, aunque finalmente se fue para casa de vacío. Ese reconocimiento no lo tendrá, pero sí el amor de personas como Lucía Ros, colaboradora de Espinof, que nos así su visión de 'Lady Bird':

"¡Por fin! Por fin alguien nos regala una adolescente en el cine que se aleja de estereotipos de la edad. La 'Lady Bird' de Greta Gerwig es decidida, segura de sí misma y llena de contradicciones. Le gusta experimentar, duda, tiene miedo y aún así, se muere por aprender y crecer. Con una maravillosa propuesta visual de corte indie y una Saoirse Ronan poderosa, "Lady Bird", además, explora las complejas relaciones madre-hija sin filtros. Una verdadera delicia."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Lazzaro Feliz'

Una cinta italiana que probablemente haya pasado desapercibida para gran parte del público español porque no disfrutó de un gran estreno en nuestro país. Lo más probable es que ya tengan que esperar a su llegada en formato doméstico para remediarlo, pero Esther Miguel Trula, editora de Magnet, nos explica de la siguiente forma los motivos por los que no podemos dejar pasar de largo a 'Lazzaro feliz':

"Alice Rohrwacher carga la tradición cinematográfica de su país a las espaldas (el neorrealismo de Vitorio De Sica, el surrealismo de Fellini o Ferreri) para recordarnos lo mucho que necesitábamos de este tipo de personajes, de este tipo de historias. Donde los tiempos y los espacios se disuelven bajo el peso de la fábula, narración universal e imperecedera contra la que los modernismos no tienen nada que hacer. Donde las tensiones sociales no dejan de ser un reflejo multiplicado de las distintas idiosincrasias particulares.

Lázaro, siervo de una Marquesa viviendo en una comuna de miserables al estilo de los campesinos de Los Santos Inocentes, nos ayudará a recibir una lección de sobre la infranqueable fortaleza de la bondad, tan poderosa como las texturas del campo recogidas por el trabajo fotográfico de Hélène Louvart o la libertad de movimientos de un guión que hace a Lázaro Feliz una aventura llena de imprevistos que nos desarman como espectadores."

Disponible en cines

'Burning'

Una de las películas asiáticas más aplaudidas de 2018 es esta cinta basada en una historia de Haruki Murakami. Con un acabado técnico inapelable, no es una propuesta para todos los gustos, pero aquellos que conecten con ella lo harán con especial intensidad. Ese es el caso de Antonio Ramón Jiménez, que nos habla así de 'Burning':

"'Burning' es un viaje-delirio que tiene el espíritu de Murakami pero voz propia. Lee Chan-Dong realiza una de las mejores adaptaciones del escritor con un resultado en el que reina la confusión y el fragmento, como en cualquier escrito del autor japonés. A ratos relato amoroso, a otros thriller kafkiano, y siempre enigma llamativo y frustrante, 'Burning' es una cinta magnética que recompensará al espectador paciente con un visionado exigente pero fascinante."

Disponible en cines

'Mandy'

La arrolladora película con la que Nicolas Cage ha vuelto a los titulares de los medios especializados en el séptimo arte. Una cinta de terror única en su especie que bebe de diferentes autores para construir su propio universo. Así valora Alejandro G. Calvo a 'Mandy':

"El amor es abrasivo, el terror es desquiciado. Todas las películas que habitan en Mandy, ya sean obra de Ken Russell, Nicolas Winding Refn, Mario Bava o Clive Baker, convergen en una única epifanía, a modo de pesadilla lisérgica y/o trip ultra-gore, por obra y gracia de Panos Cosmatos, hijísimo del director de Cobra (1986). Película irrefrenable, engimática y tronchante a partes simétricas, Mandy además nos ofrece una de los momentos más memorables de toda la carrera de Nic Cage. Y es que verle en calzoncillos, tamizado en sangre, aullando, llorando, bebiendo y riendo sentado en la taza del váter, es ya una de las imágenes más icónicas de este (prácticamente) finiquitado 2018."

Disponible en cines

'Spider-Man: Un nuevo universo

El trepamuros había vivido ya multitud de aventuras en la gran pantalla, pero ninguna como esta producción animada que aprovecha al máximo esta decisión. Además, nos sorprende con multitud de hombres araña en una propuesta que no tiene miedo a recurrir a los universos paralelos para disfrute del espectador. Así de entusiasmado con 'Spider-Man: Un nuevo universo' está Víctor López G., editor de Espinof:

"Después de que Sam Raimi maravillase a propios y extraños con las dos primeras entregas de su trilogía centrada en nuestro amigo y vecino Spider-Man, el trepamuros marvelita ha estado en horas bajas cinematográficamente hablando. Pues bien, este 2018 ha roto por completo la tónica gracias a una ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ que no sólo es la mejor película de superhéroes del año, sino la mejor película del hombre araña estrenada hasta la fecha. Una auténtica delicia animada, escrita y ejecutada a la perfección, cuyo único defecto es no durar otras dos horas. Brutal."

Disponible en cines

'Un lugar tranquilo

La gran película de cine de terror mainstream de 2018. Un relato centrado en una familia que no puede hablar por la existencia de unos monstruos guiados por el sonido que funciona tanto como cine de género como a otros niveles. Esto tiene que decir Santiago Gimeno de 'Un lugar tranquilo':

"John Krasinski y Emily Blunt han puesto todo su corazón en ‘Un lugar tranquilo’ y, con razón, este atípico ‘sci-fi’ de terror se ha convertido en el ‘sleeper’ del año. ¿De qué serías capaz para proteger a los tuyos en un mundo de monstruos? ¿Qué nos arrebata y qué nos proporciona el silencio? Imperdible por cómo teje inadvertidamente una metáfora sobre la familia en el mundo moderno. Nunca olvidaré el delicioso mutismo y la sensibilidad que hace que afloren en el espectador."

Disponible Movistar y Rakuten Tv

'Un asunto de familia'

Hirokazu Koreeda ha conseguido un pequeña legión de fans a lo largo de sus años gracias en muchas ocasiones a su lado más tierno, el cual deja parcialmente de lado en 'Un asunto de familia', con la cual se llevó para casa la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Adriana Izquierdo, colaboradora de Xataka, nos comenta los motivos por los que merece tanto la pena:

"Gran parte de la filmografía de Hirokazu Koreeda está centrada en explorar el concepto de familia. Qué definen esos lazos, qué significa ser padre, hermana o hijo más allá de la consanguinidad. "Shoplifters" ( que en España han traducido como "Un asunto de familia" en su afán de subrayar) no es una excepción en esa tendencia del director nipón, y nos presenta una historia basada en hechos reales, una que probablemente sea la más dura que nos ha contado en los últimos años.

No falta aquí la habitual sensibilidad de Koreeda, que muestra unas dinámicas y dibuja las emociones de una forma orgánica y sutil que transmite verdad. Maneja el relato de tal forma que no sacrifica la ternura y la cotidianidad mientras pone sobre la mesa reflexiones sociales y culturales. Una de las joyas del año que, además, está a la altura de su gran "De tal padre, tal hijo"."

Disponible en cines

'Cold War'

'Ida' puse en el mapa de muchos cinéfilos el nombre de Pawel Pawlikowski, quien con 'Cold War' tenía el difícil reto de confirmar el talento exhibido en su anterior trabajo. Sara Martínez Ruiz, colaboradora de Espinof, tiene muy claro que lo ha conseguido, realizando además una de las mejores obras del año:

"Cold War es un precioso romance en tiempos en que el único amor permitido es el profesado a la patria. Una historia de encuentros y desencuentros entre las ruinas de una Polonia asolada por la guerra y sometida al abuso de poder de su nuevo renacer. Con una luminosa fotografía en blanco y negro que muta con los propios personajes, Pawlikowski retrata con crudeza y a la vez con sumo cariño a toda una generación marcada por su tiempo y condenada a sobrevivir a cualquier precio. Un muy cuidado trabajo en lo musical, unido a la actuación desbordante de Joanna Kulig, que trasciende la pantalla, convierten una historia hermosa en una película fascinante en la que quedarse a vivir."

Disponible en cines

'Ha nacido una estrella'

Podía haberse limitado a ser la nueva versión de una historia que el cine nos había contado ya en varias ocasiones, pero Bradley Cooper y Lady Gaga supieron dar con el toque adecuado para convertirse en uno de los dramas orientados al público adulto más populares de los últimos tiempos. Ana Lasso apunta qué es lo que hace a 'Ha nacido una estrella' tan especial:

"Para ser el debut de Bradley Cooper detrás de las cámaras, creo que no podría haber sido mejor. Dirigir y actuar en la misma película ya es una carga extrema, hacerlo por primera vez y de la forma en que lo ha hecho Cooper, tiene un mérito incalculable. El tándem que forma con Lady Gaga, creo que no podría haber estado por otros dos artistas. Emociona, deprime, te hace querer saltar del asiento y ponerte a cantar, sin descuidar la estética y escenografía de cada uno de sus planos, simplemente una película exquisita."

Disponible en cines

'Vengadores: Infinity War'

La primera entrega de los dos largometrajes que van a poner patas arriba el universo cinematográfico de Marvel. 'Vengadores: Infinity War' no es solamente una de las películas más taquilleras del año -y de todos los tiempos-, pues también es uno de los títulos más memorables del año tal y como nos explica Andrea Zamora:

"Lo último de Marvel Studios tenía que estar en una lista de lo mejor del año sí o sí. No solo porque el estudio ha estado allanando el terreno durante años para que Thanos chasquee los dedos, también porque no es frecuente que un 'blockbuster' de superhéroes trate un tema tan malthusiano como el problema de la superpoblación y porque, por fin, Marvel ha conseguido, después de villanos catastróficos, crear un gran enemigo para sus superhéroes. Lo mejor de Vengadores: Infinity War es su final. Hay algo muy lúgrube, valiente y morboso en convertir a los héroes en grandes perdedores."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Ralph rompe Internet'

Disney llevaba muchos años sin estrenar una secuela de alguno de sus clásicos animados en la gran pantalla, una presión añadida para 'Ralph rompe Internet', una película que sobre el papel parecía completamente innecesaria. Una vez vista ha quedado claro que no, tal y como explica Juan Luis Caviaro, editor y coordinador de Espinof:

"Cuando lo habitual es que una secuela juegue sobre seguro y se concentre en ampliar el espectáculo, Rich Moore y Phil Johnston apuestan por profundizar en la relación entre los protagonistas. Así, no sólo cumplen con el humor y la acción, orquestando un divertido retrato de Internet y su efecto en nuestras vidas, sino que, ante todo, plantean una afortunada reflexión sobre el amor (en todas sus formas). Cualquiera puede convertirse en villano si le dominan sus inseguridades. Lo tiene todo, es una nueva cumbre del mejor cine palomitero."

Disponible en cines

'Un gesto estúpido e inútil'

El cine de Netflix no goza de muy buena imagen entre la mayoría de amantes del séptimo arte, pero en su catálogo de películas originales uno puede encontrar propuestas que sí merecen la pena como 'Un gesto estúpido e inútil'. En ella se aborda uno de los momentos clave en la historia reciente del humor norteamericano y es Kiko Vega quien nos aclara qué es lo que la convierte en una obra imprescindible:

"Complemento ficcional e ideal al interesante documental ‘Drunk Stoned Brilliant Dead: The story of the National Lampoon’, ‘Un gesto estúpido e inútil’, la mejor película de David Wain, es una amarga comedia que cuenta la historia de la gestación de la mítica National Lampoon, adalid de la parodia y la mala baba además del primer hogar de alguno de los cómicos más influyentes de la historia de Estados Unidos. Y de Chevy Chase.

Precisamente Chase, rey de la anarquía vital y profesional, es señalado como uno de los villanos de este biopic diferente, magistral, que rompe paredes y costumbres en un género tan trillado y que se beneficia de la interpretación de Joel McHale, ex-compañero de Chase en ‘Community’ (una serie a la que Chase aportó tanto o más que cualquier otro miembro del reparto), para acentuar el amargo sabor de la propuesta.

Las extraordinarias caracterizaciones de todo el reparto no hacen más que realzar un muy solvente guión que convierte la fórmula de la comedia “tragedia+tiempo=comedia” en un hecho irrefutable. Y que si a la fórmula le añades un Chevy, el resultado es tragicomedia."

Disponible en Netflix

'A Silent Voice'

Tardó mucho en llegar a España esta cinta de animación asiática que ha ido conquistando a muchos con la belleza de sus imágenes y la fuerza de su contenido, con el bullying como uno de los principales temas que aborda. Tonio L. Alarcón comparte con nosotros su visión sobre 'A Silent Voice':

"En esa época de reivindicaciones feministas, no sé si se está valorando con toda la intensidad que se merece el surgimiento en Japón de directoras de animación tan estimulantes como Naoko Yamada o Mari Okada. Autoras que, como hace la primera de ellas en A Silent Voice, utilizan las formas (y las estructuras narrativas) características del anime comercial para hablar de temas graves, trascendentes. Conozco pocas películas que aborden las consecuencias, así como las ramificaciones, del bullying con tanta aspereza como aquí lo hace Yamada, pero sin caer en ese nihilismo pasado de vueltas que Yeon Sang-ho demostraba en The King of Pigs."

Disponible en Filmin, Movistar y Rakuten Tv

'Infiltrado en el KKKlan'

Spike Lee nunca ha tenido problemas para seguir trabajando, pero sí que llevaba un tiempo sin sacar adelante un largometraje que provocase tanto impacto como 'Infiltrado en el KKKlan'. En ella parte de una apasionante historia real para ofrecernos una obra que sabe balancear la denuncia con el entretenimiento, aunque dejemos que sea Santiago Gimeno quien los no explique:

"Pese a sus desatinos, que los tiene, y pese a no ser nunca la mejor película de Spike Lee, el último trabajo del director de ‘Malcolm X’ se disfruta muchísimo tanto por su innegable actualidad como por tratarse de un bofetón cósmico en la bronceada y ridícula cara de Donald Trump. Topher Grace está que se sale en su interpretación de David Duke, mientras que el hilarante falso documental del inicio -con un ácido Alec Baldwin- y la escalofriante (y real) conclusión merecen un estudio aparte."

Disponible en cines

'El ángel'

La crónica negra siempre ha tenido un gran potencial cinematográfico y en esta ocasión se aborda el caso real de Carlos Robledo Puch, uno de los asesinos más populares de la historia reciente de Argentina. Para ello 'El ángel' se centra en una parte muy concreta de su vida en una cinta que huye de morbo fácil tal y como nos explica Sara Martínez Ruiz:

"La historia de uno de los ladrones más buscados de Argentina, en manos de Luis Ortega, es una película trepidante de atracos y persecuciones. Envuelta con una estupenda selección musical de los años 70 en que está basada, colorida, vitalista y de ritmo frenético, el film trasciende el qué para centrarse más bien en el quién. Un carismático y arrollador Lorenzo Ferro, actor debutante verdaderamente mimetizado con aquel “Ángel de la muerte”, protagoniza junto a Chino Darín la que es, sin duda, una de las interpretaciones más hipnóticas de este año. Arrebatadora y memorable."

Disponible en cines

'Aniquilación'

Netflix se marcó un tanto al conseguir los derechos de distribución fuera de Estados Unidos de una película en la que Paramount no tenía suficiente confianza. Suponía además el nuevo trabajo de Alex Garland tras la aplaudida 'Ex Machina', quien no tuvo problemas en confirmarse como uno de los renovadores de la ciencia-ficción en 'Aniquilación'. De esta forma lo explica Marina Such, colaborada de Xataka:

"‘Aniquilación’ ha sido de esas películas que han fomentado este año el debate de si Netflix está democratizando el cine o destruyéndolo. Descartada por su distribuidora para su estreno en salas muy poco antes de la fecha prevista, la cinta de Alex Garland dio con sus huesos en una Netflix que le dio una segunda vida que, probablemente, no habría tenido en una distribución convencional. Es una historia existencialista de ciencia ficción con unas imágenes hermosas y, al mismo tiempo, aterradoras, en las que un grupo de mujeres se enfrentan a un evento desconocido que, en realidad, las obliga a buscar las respuestas en su interior. El oso que absorbe las voces humanas se va a quedar como una de las cosas más impactantes del cine en 2018."

Disponible en Netflix

'Ready Player One'

El libro que adapta fue toda una sensación y el hecho de que supusiera el ansiado regreso de Steven Spielberg le dio puntos extra. Además, funcionó muy bien en taquilla, aunque el entusiasmo de la crítica fue un tanto moderado. Sandro Meco nos aclara los motivos por los que hemos incluido 'Ready Player One' aquí:

"Spielberg ha vuelto. Y, con ello, la fantasía del director, aquella capaz de contarnos las aventuras de un arqueólogo capaz de encontrar cualquier tesoro, enamorarnos de un extraterreste empeñado con volver a casa (usando el teléfono de por medio) o horrorizarnos con la presencia de tiburones o dinosaurios. Ahora lo ha conseguido con Ready Player One y, no os engañéis, que la acción se sitúe en el mundo virtual es lo de menos. Los guiños a la Historia del cine (y la del propio Spielberg) son la guinda del pastel en la aventura de un joven, empeñado en demostrar que ser sí mismo es la mejor fórmula para el éxito."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Yo, Tonya'

Un biopic aparentemente para el lucimiento personal de Margot Robbie que luego apostó por un enfoque inusual para la historia real que contaba para así conquistar a un amplio sector del público. Luego fue Allison Janney la que se llevó el Óscar, siendo ella uno de los principales motivos por los que Lourdes De Paredes considera que 'Yo, Tonya' una de las películas del año:

"Tal vez la historia de Tonya Harding interpretada magistralmente por Margot Robbie no pase a la posteridad como una de las mejores películas de 2018, pero reconozco que es mi favorita. ¿Por qué? Por esta historia real de odios y pasiones, de miserias humanas y de excelencia deportiva. Todo esto nos lo muestra su director, Craig Gillespie, sin aditivos. ‘Yo, Tonya’ es la vida, y Margot Robbie no patina en su interpretación. Nos hace quererla y detestarla al mismo tiempo. Mención especial merece Allison Janney. Solo por verla a ella merece la pena dedicar un par de horas a la cinta."

Disponible en Movistar, Vodafone y Rakuten Tv

'Isla de perros'

Wes Anderson es uno de los directores más personales de Hollywood de nuestro tiempo y aquí optó por al cine de animación que tan buenos resultados le había dado en su primera experiencia. Puede que no haya armado tanto ruido con otros trabajos suyos, pero 'Isla de perros' cierra nuestro repaso a las mejores películas de 2018. En esta ocasión es Andrea Zamora quien justifica su presencia en la lisa:

"Que Wes Anderson es un gran fabulista es algo que el director ha ido afianzando película tras película. Es lo que mejor sabe hacer: coger una historia de lo más sencilla para enseñarnos lo único que puede ser la inocencia, la simpleza y lo ocurrente. Y esto va por 'Isla de perros', pero podría estar refiriéndome a cualquier otra obra del director. Su última película, en la que Anderson vuelve -tras 'Fantástico Sr. Fox' en 2009- al 'motion-capture', es un delicioso cuento más de su filmografía en el que lo formal y lo narrativo bailan portentosamente, y en el que el realizador es capaz de hablar de temas muy adultos con un candor que hace que todo cale mucho más hondo."