Stranger Things Temporada 3: fecha de estreno, póster y todo lo que sabemos hasta ahora

Con solo dos temporadas, Stranger Things se ha convertido por méritos propios en una de las series de referencia que "hacen" a Netflix como plataforma de creación de contenidos. Ya conocíamos que de esta serie habría tercera temporada, pero el estreno de 2019 nos ha dejado un teaser trailer y la esperada fecha de estreno de esa tercera y quizás penúltima temporada de Stranger Things.

Trailer y fecha de estreno de Stranger Things 3

La llegada de 2019 nos ha dejado el principal dato sobre la temporada 3 de Stranger Things. Su estreno, que apuntaba a primeros de enero de 2019, finalmente se hará de esperar y no será hasta el 4 de julio de 2019 cuando se estrene lo nuevo de la serie con tantas referencias a los años 80 y su cine.

La fecha de estreno no es nada casual, y ya el póster de la tercera temporada nos da pistas de que todo transcurrirá en el verano de este año. Estamos ante los fuegos artificiales del 4 de Julio y, atención, Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) toman un papel central en esta primera imagen oficial, confirmando lo que era previsible: la consolidación de su relación. Pero ojo porque los creadores apuntan a que son adolescentes y con ellos nunca sabe qué ocurrirá en tema amorosos y de amistad.

Sobre la temática de Stranger Things 3, por ahora solo contamos con un teaser trailer muy corto. En ese minuto y poco se muestran los últimos momentos del New Year’s Rockin’ Eve de Dick Clark, y podemos confirmar que el VHS tendrá un rol importante a priori porque las interrupciones del vídeo nos dan esa pista que nos deja con ganas de mucho más. Pero seguro que pronto tendremos por fin el primer trailer oficial.

Los capítulos de la tercera temporada de Stranger Things en Netflix

Con la fecha de estreno hemos confirmado que la acción de esta nueva temporada se desarrollará en Hawkings en el verano de 1985.

La tercera temporada tendrá 9 capítulos, de los cuales ya se han adelantado los nombres de los mismos: "Suzie, Do You Copy?," "The Mall Rats," "The Case of the Missing Lifeguard," "The Sauna Test," "The Source," "The Birthday," "The Bite" y el último, "The Battle of Starcourt.

En los nombres ya podemos entrever también que, como los guionistas ya apuntaron hace poco, el nuevo centro comercial Starcourt será un escenario clave de esta temporada, con todo el juego que ello puede dar. Y atentos a las referencias que Regreso al Futuro nos pueda dar en esta nueva temporada donde ya está confirmado que tendremos nuevos personajes que den juego a la pandilla que tanto nos ha hecho reír y sufrir.