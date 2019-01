Tenemos primer tráiler de ‘Spider-Man: Lejos de casa’: el joven Peter Parker tendrá de todo menos vacaciones en Europa

Tras rumorearse su salida para esta semana, definitivamente hoy ha sido el día del estreno del primer tráiler de 'Spider-Man: Lejos de casa' ('Spider-Man: Far From Home'). Un pequeño adelanto que ya nos deja ver la destrucción, villanos, flirteos y colaboraciones de lujo que contiene esta nueva producción del Universo Marvel.

Algo más de dos minutos en los que vemos a un joven Peter Parker interpretado por Tom Holland, que al parecer cree que va a poder ser un chico normal mientras conoce Europa y dejar su traje en el armario. Pero nada más lejos de la realidad, y ahí estará un prometedor Nick Fury interpretado por Samuel L. Jackson que aparece por sorpresa para recordarle sus deberes.

Adiós, vacaciones, toca salvar vidas

El Hombre Araña es quizás uno de los personajes del cómic que más contenido ha tenido en la gran pantalla junto con Batman o Superman. De hecho, aún podemos ver en los cines la película de animación 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse'), pero Sony y Marvel no han querido hacernos esperar más para mostrarnos un pedacito de la vida de Spider-Man, esta vez en carne y hueso.

Como decíamos en la introducción, en este tráiler vemos como Parker tendrá que aparcar sus deseos de viajar por Venecia como un joven cualquiera y pasar tiempo con Mary Jane (Zendaya) para aceptar una misión especial que le encarga de Nick Fury. Algo relacionado con descubrir qué hay tras una serie de seres extraños que están ocasionando destrucción y miedo en el continente europeo, tras lo cual está el villano al que interpreta Jake Gyllenhaal y que vemos tomar forma tras un humo verde.

Además de Gyllenhall vemos otras caras conocidas como la de Marisa Tomei, Jacob Batalon, Tony Revolori, Cobie Smulders y Michael Keaton entre otros. Y, como nos recordaron en Espinof al mostrarnos ya uno de los trajes de Spider-Man en esta película, a la secuela regresan el director Jon Watts y el compositor Michael Giacchino, por lo que la producción promete bastante entre elenco y equipo creativo.

Para ver estas nuevas aventuras del Hombre Araña y compañía tendremos que esperar aún unos meses, ya que el estreno de la película está previsto para el 5 de julio del 2019. Dejaremos activado nuestro sentido arácnido a la espera de más teasers, tráilers y anticipos.,