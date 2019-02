Las tres primeras y entrañables historias de Pixar SparkShorts nos demuestran que el talento puede ser gratuito y estar en YouTube

Pixar está cambiando de mentalidad pensando en el futuro, y lo hacen dando un golpe en la mesa al apostar enteramente por internet como plataforma para dar a conocer nuevos talentos. El nombre de este proyecto es Pixar SparkShorts, que a día de hoy ya nos ha presentado tres maravillosos cortometrajes donde no sólo destaca la técnica de animación, sino también las historias que retratan temas de actualidad en sólo unos cuantos minutos.

Como sabemos, Pixar también es conocido por presentar emotivas historias a través de cortos antes de sus películas, una tradición que nació en Disney, quien fue el precursor de este formato que les servía sobre todo para experimentar. En esta ocasión Pixar, ahora como parte de Disney, está dando un paso más allá al ser el primer estudio importante en llevar este formato a YouTube y además, de forma gratuita, ya que estos cortos son exclusivos para internet y no se proyectarán en cines.

Jim Morris, gerente general de Pixar, explicó que el programa SparkShorts está diseñado para "descubrir a nuevos contadores de historias, explorar nuevas técnicas y experimentar con nuevos métodos de producción". Mencionó que con estos cortos siempre buscarán presentar algo diferente a todo lo que han hecho, además de que será una oportunidad de mostrar "el potencial de nuevos artistas y su acercamiento e inventiva en la realización de piezas de menor escala".

Pixar, como otras compañías, están sufriendo ante la fuga de talentos por la dura competencia que se presenta en diversas áreas, como el de la animación, donde actualmente se siguen abriendo nuevos colegios que buscan impulsar a los artistas del futuro. Por ello, Pixar ha decidido crear su propia división pensada para ser una especie de semillero de nuevos talentos, los cuales darían vida y mantendrían a flote a la compañía en los próximos años.

Para participar en SparkShorts hay que cumplir algunas condiciones: deben ser historias originales de máximo 10 minutos de duración; la dirección debe correr a cargo de nuevos cineastas; se podrá usar cualquier técnica de animación; y una vez aprobada la historia se tendrán seis meses para entregar el corto terminado.

Hasta el momento, Pixar ha confirmado que tienen listos seis cortos, tres de ellos ya están disponibles en YouTube y los otros tres se podrán ver en un inicio sólo en Disney+, la próxima plataforma de VOD de la compañía, y posteriormente se subirán a YouTube. La promesa es que más adelante se confirmarán nuevas producciones que estarán disponibles tanto en YouTube como en Disney+.

Como mencionaba, el objetivo de SparkShorts es impulsar a nuevos cineastas y animadores, por lo que dependiendo de la acogida de cada corto, sus creadores tendrán la oportunidad de participar en producciones de mayor tamaño dentro de Pixar ya sean cortos o largometrajes.

La mejor forma de entender por dónde van los tiros con SparkShorts es viendo que es lo que han logrado hasta el momento, por lo que a continuación veremos los tres cortos que ya se han publicado en YouTube: 'Purl', 'Smash and Grab' y 'Kitbull'. Sólo que comenzaremos de atrás hacia adelante, viendo primero 'Kitbull', que es una verdadera obra de arte, donde si deben decirse por uno de los tres, sin duda debe ser éste.

'Kitbull' (maltrato animal)

'Kitbull' es el más reciente corto de Pixar SparkShorts, el cual ha sido todo un éxito al superar los seis millones y medio de visualizaciones a sólo unos días de haberse lanzado, siendo claramente el mejor de los tres cortos. La producción es una mezcla de animación en 2D que se complementa de forma extraordinaria con una historia cruda que retrata uno de los tantos casos que existen de maltrato animal.

El corto fue dirigido por Rosanna Sullivan, quien supo plasmar una historia personal que involucra a un pequeño gatito callejero e independiente y un perro pitbull que es usado en peleas clandestinas.

"Para ser completamente honesta, todo empezó con un vídeo de gatos. Me encanta ver vídeos de gatos cuando esto estresada. Al principio, sólo quería dibujar algo que me hiciese sentir bien y que fuese divertido, pero evolucionó hacia algo más personal con el tiempo. Mientras crecía, siempre fui muy sensible y muy tímida, y tuve muchos problemas haciendo amistades y conectando. Así que me veo reflejada en este gatito porque nunca sale realmente de su fuera de confort para ser vulnerable y crear una conexión".

'Smash and Grab' (esclavitud y la búsqueda de libertad)

El segundo corto de Pixar SparkShorts nos recuerda mucho la estética de 'Wall-E', que a pesar de tener una de las historias más duras y complejas, ha sido el que menos atención ha recibido de los tres. Se llama 'Smash and Grab' y fue dirigido por Brian Larsen, lo que hace que estemos ante un caso particular dentro del nuevo programa de Pixar, ya que Larsen no es ningún novato, al contrario, ha trabajado en otras grandes producciones animadas incluso de la misma Pixar, como 'Brave' y el que es considerado el mejor corto de la compañía, 'Piper'.

En 'Smash and Grab' se trata el tema de la esclavitud y la búsqueda de la libertad, esto a través de dos viejos robots que trabajan encadenados alimentando de energía un tren, pero que un día se dan cuenta que afuera hay otros robots en completa libertad, por lo que deciden rebelarse y enfrentar a quienes los tienen atrapados explotándolos día a día.

'Purl' (el no sentirse parte de algo)

Y por último tenemos a 'Purl', que fue el primer corto que conocimos del programa SparkShorts, que al igual que los otros dos, nos muestra una historia que podría parecer sencilla, pero que en el fondo cuenta con un fuerte mensaje centrado en el acoso, la discriminación y el machismo. Un relato centrado en cómo las personas pueden ser capaces de abandonar su identidad con tal de encajar y pertenecer a un nuevo grupo.

El corto corrió a cargo de Kristen Lester, quien nos los presenta con una estética infantil y muy característica de la imagen de Pixar, aunque la historia toque temas mucho más complejos.