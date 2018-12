Verdades y mentiras sobre el tritio que el Doctor Octopus utilizaba en 'Spider-man 2'

Raramente las películas son fieles a la realidad: dramatizar, exagerar y esconder ciertos aspectos de la historia es vital para mantener la atención del espectador, y aquí la ciencia suele llevarse la peor parte.

Una de las muchas películas que mezcla realidad científica con ficción es 'Spider-man 2'. Si recordáis, allí el Doctor Otto Octavius, que acabaría convirtiéndose en el Doctor Octopus, hablaba del tritio, un elemento del que decía que "solo existen 11 kg en toda la Tierra". Mucho nos tememos que es, como poco, impreciso.

Un isótopo raro en la naturaleza...

El tritio (³H) es un isótopo natural del hidrógeno, explican en Wikipedia. Es radioactivo, consta de un protón y dos neutrones y tiene un periodo de semidesintegración de 12,3 años.

Todos esos datos revelan un primer dato importante sobre el tritio: es un elemento químico real, no como otros materiales inventados en las películas de Marvel como el vibranium del escudo del Capitán América o el adamantium del esqueleto y las garras de Lobezno.

Hasta ahí todo bien. En 'Spider-man 2' por tanto hacen una primera aproximación interesante (y certera) de este material, que el doctor Octopus utiliza para crear un reactor de fusión nuclear. La idea, poder generar energía renovable y segura, es uno de los retos científicos más apasionantes de los últimos años.

El elemento clave de ese reactor es el tritio, que efectivamente se usa en reactores de fusión nuclear. Lo hace junto al deuterio, un isótopo estable del hidrógeno mucho más común en la naturaleza (siendo aún así escaso), y es ahí donde el Doctor Octopus hace un comentario interesante mientras habla con el joven Peter Parker: "solo hay 11 kg de tritio en todo el planeta".

Como explican en Science On, esa afirmación no es cierta. No al menos si uno intenta ser preciso.

Hay diversos informes que hablan del tema, pero un buen ejemplo es este estudio de 1996 por parte del Institute of Energy and Environmental Research en el que se indicaba que solo en Estados Unidos se habían producido 225 kg de tritio desde 1955 y que al menos 75 kg seguían existiendo (no se habían descompuesto). Estimando la cifra existente hoy en día con ese periodo de semidesintegración del que hablábamos, aún contaríamos con unos 23 kg de tritio de aquella cifra original, y solo en Estados Unidos.

Eso sin contar el tritio natural que existe en la tierra, el océano o la atmósfera. Ese tritio natural se produce por la interacción de partículas atmosféricas con rayos cósmicos: un neutrón de un rayo cósmico que alcance nitrógeno-14 en la atmósfera creará por ejemplo tritio y carbono-12, mientras que el deuterio de un rayo cósmico podría alcanzar a deuterio en la atmósfera y generar protio y tritio. Lo interesante aquí es que no solo la naturaleza puede sintetizar este elemento, algo que al Doctor Octavius se le olvida comentar en la película.

... pero fácil de obtener en reacciones nucleares

Las opciones de producción de tritio son variadas, aunque para la mayor parte se necesite un reactor nuclear. Entre las más populares está la división del uranio-235, que al ser impactado por un neutrón hace que se produzca la fisión en fragmentos y partículas que a su vez libera además energía. Los neutrones que se generan pueden volver a impactar sobre el núcleo de uranio-235, pero también pueden acabar generando tritio al interactuar con otras partes del sistema del reactor.

Entre esas opciones están los refrigerantes utilizados para mantener la temperatura del reactor a raya. El litio es una de las opciones, y por ejemplo el litio-6, que representa el 7,6% del litio natural utilizado en estas tareas puede absorber un neutrón de baja energía y generar helio-4 y tritio.

El litio-7, con el 92,4% de abundancia, puede absorber un neutrón de alta energía y generar tritio, helio-4 y un neutrón de baja energía. Lo mismo ocurre con otros refrigerantes como el agua pesada o el boro que también pueden interactuar con esos neutrones de distintas formas para acabar generando tritio.

¿Tenemos entonces tritio para aburrir? Bueno, no exageremos. El Doctor Octavius tiraba por lo bajo, pero lo cierto es que las cantidades de tritio existentes en la naturaleza o generadas en reactores nucleares no son muy elevadas.

De hecho el precio del tritio es muy elevado: un gramo cuesta unos 30.000 dólares, lo que como explican en Science On es otro acierto de la película: sin una empresa ficticia y con recursos económicos elevados como Oscorp Industries el experimento no habría podido haber sido llevado a cabo.

Aún así, hay que ver cómo el Universo Marvel se olvida una y otra vez de los protocolos de seguridad en los experimentos. Es que no falla: cualquier científico genial trata de experimentar con algo y de repente sucede algo totalmente imprevisible y que acaba convirtiendo a ese científico en alguien superpoderoso, acabe siendo para bien o para mal. Entretenido acaba siendo el tema, desde luego, y lo cierto es que 'Spider-man 2' no es ni mucho menos la película de Marvel que más traiciona a la ciencia.