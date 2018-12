Los rumores sobre la NVIDIA GeForce RTX 2060 se aceleran y apuntan a un lanzamiento en enero

La familia de nuevas tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 20 basadas en la arquitectura Turing podría ampliarse pronto. Una filtración muestra los supuestos materiales de marketing de la que será la NVIDIA GeForce RTX 2060.

Esta gráfica estaría un escalón por debajo de la RTX 2070 y plantearía una apuesta algo más económica y menos potente que su hermana inmediatamente superior, pero que podría ser muy interesante por ofrecer soporte para la tecnología RTX, trazado de rayos incluido.

Según ExtremeTech los rumores apuntan "a un anuncio en el CES y a un lanzamiento muy poco después", y un tuit de uno de Andreas Schilling, de HardwareLuxx.de, precisamente mostraba cómo sería el branding de estas gráficas.

#GeForceRTX2060 for desktop is real! (For those who still had doubts) Marketing material for the smallest #Turing expansion is arriving at the manufacturers marketing divisions. Beside 6 GB of #GDDR6 I can not confirm any tech specs. Stay tuned for the second week of January! pic.twitter.com/xaorlA6JLd