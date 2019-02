Valena Next with Netatmo, los interruptores conectados para controlar funciones del hogar sin levantarse del sofá o fuera de casa

Una de las tendencias en la electrónica de consumo desde hace unos años es lograr eso de tener un "hogar conectado", pero en ocasiones la clave puede no estar únicamente en adquirir dispositivos que per se tengan conectividad o se sincronicen. Y en Legrand han incorporado la tecnología de Netatmo en Valena Next, una serie de interruptores conectados.

La idea es poder gestionar la iluminación, la climatización y otros aspectos del hogar de manera tradicional y a la vez con la voz o desde un dispositivo móvil. Con diseño minimalista y en varios colores, estos interruptores son una solución para intentar lograr un mayor ahorro en el consumo energético y que controlar estos aspectos sea lo más cómodo posible.

Como los interruptores de toda la vida, pero conectados (entre ellos y al móvil)

Si llegaron los enchufes inteligentes, y ya campan a sus anchas desde hace tiempo, los interruptores no iban a ser menos. Y lo que ofrecen los interruptores y conectores de Valena Next es que podamos tener un control total de los dispositivos conectados, traduciéndose a gestionar iluminación, climatización persianas y electrodomésticos.

Lo que permite la tecnología que integran es que, además de tener un control activo en cualquier momento, pueda ser también pasivo al poder programar encendidos y apagados a conveniencia. Por ejemplo, simulando que hay presencia en la casa si estamos de viaje (encendiendo y apagando las luces) o insertando rutinas para que los sistemas se inicien según nos convenga para nuestra llegada o estancia en casa, con el añadido de que si se produce alguna anomalía (como un corte o una subida de luz) mientras el usuario está fuera del hogar podrá recibir alertas.

Así, es posible controlar las funciones conectadas de Valena Next mediante comandos de voz (con Google Assistant, Siri o Alexa) y desde la app gratuita para dispositivos móviles, Home + Control Legrand (disponible para iOS y Android). De este modo, el usuario puede gestionar lo que esté conectado sin levantarse o mientras está fuera de casa.

Válidos para nuevas instalaciones o antiguas

La instalación promete ser sencilla y en poco tiempo, constando de dos pasos (instalar el Starter Pack y añadir lo que interese posteriormente) y estando disponibles con tornillos o garras. Su estructura se compone de metal y plástico, buscando que sean seguros de usar y a su vez resistentes.

Al no ser necesario pasar cables adicionales ni realizar obras, ya que funcionan con los tradicionales, pueden ponerse de nuevo o bien reemplazando instalaciones de interruptores tradicionales anteriores. Además, no sólo se trata de interruptores per se, también hay bases de carga dobles USB, base de carga por inducción, pilotos y reguladores entre otras.

En cuanto a los precios, la nueva gama Valena Next partirá desde los 143 euros más IVA, el precio del Starter Pack al que se le sumaría el de los interruptores o conectores que se añadieran. Estarán disponibles en varios colores y acabados (rosa, cobre, blanco, negro, aluminio entre otros).