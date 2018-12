El contagio de enfermedades de humanos a animales puede haber llegado a la Antártida debido a las investigaciones y al turismo

En las últimas décadas hemos podido llegar a investigar lugares inhóspitos, como el fondo de los océanos o los polos, pero el hecho de meter nuestra nariz donde en principio no nos toca tiene algunas implicaciones más allá de nuestro afán destructor investigador. Lo último: que somos nosotros los vectores de enfermedad para las aves de la Antártida y pingüinos y otras especies están enfermando por las visitas de turistas y científicos.

Normalmente sabemos de alertas que saltan en zoonosis, es decir, contagios a la inversa (de animales a seres humanos) como la rabia (perros, murciélagos, etc.) o la toxoplasmosis (gatos). Pero el dedo acusador esta vez va hacia nosotros, y en un continente y unas especies donde no se había detectado hasta ahora: la Antártida.

Fue la microbióloga Marta Cerdà-Cuéllar, investigadores en el Centro de Investigación de la Salud Animal en Barcelona (España) quien se negaba a creer que las zoonosis inversas (es decir, de humanos a animales) no se estuviesen dando ya en la Antártida. De ahí que ella y sus colegas decidiesen empezar a recoger muestras fecales de las aves que habitan el albo paraíso del sur en busca de lo que sospechaban que ya ocurría.

Explican en ScienceMag que para evitar la contaminación de las muestras tuvieron que recoger las heces directamente de las aves (algo que implica tener que retenerlas momentáneamente para limpiar sus cloacas con hisopos estériles) y que en total se hicieron con muestras de 666 pájaros de 24 especies distintas, incluyendo pingüinos de Rockhopper, albatros de pico fino, págalos grandes y petreles gigantes, desde 2008 a 2011 y en cuatro regiones distintas (Península antártica, Isla Marion, Isla de Gough e Islas Falkland).

