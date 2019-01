El 74% de los desarrolladores son autodidactas, YouTube se ha convertido en su escuela... y Vim aplasta a emacs

¿Cómo se hace uno programador? Pues los datos revelan que en la mayoría de los casos ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Los desarrolladores son autodidactas por naturaleza, y no solo cuando empiezan: siguen aprendiendo de forma constante.

Es lo que revela una encuesta en la que también queda patente cómo Stack Overflow y YouTube son los dos recursos más utilizados por estos profesionales y para los veteranos gran parte de culpa la tuvieron aquellos ordenadores de 8 bits de los 80.

Antes se empezaba más pronto a programar

La encuesta proviene de HackerRank, uno de los servicios que permite a los desarrolladores encontrar puestos de trabajo. Casi 40.000 de estos profesionales han participado en un estudio que revela que estos desarrolladores son, ante todo, autodidactas permanentes.

Más del 25% de los encuestados empezaron a programar antes de los 16 años, pero esa proporción se dispara entre los desarrolladores de entre 45 y 54 años, de los cuales el 47% ya programaba antes de esa edad. Aquí los legendarios ordenadores de 8 y 16 bits y los primeros PCs fueron los que consiguieron que estos profesionales comenzaran a sentirse atraídos por la programación.

Para los desarrolladores más jóvenes esa experiencia es distinta, y los que tienen entre 18 y 24 años han empezado más tarde: solo el 20% había programado antes de los 16 años, lo que parece indicar que hoy en día la programación es menos un hobby y más un campo en el que claramente hay una orientación muy profesional.

Glotones de nuevos conocimientos

Uno de los datos más destacables de ese estudio es esa voluntad de aprender por sí mismos todo tipo de nuevas plataformas. En la encuesta se reveló que 2 de cada 3 desarrolladores tienen un título universitario en carreras técnicas, pero lo sorprendente es que 3 de cada 4 no habían aprendido a programar durante sus estudios: lo habían hecho de forma autodidacta.

De media estos desarrolladores tienen experiencia con 4 lenguajes de programación pero tienen sus miras puestas en aprender de media otros cuatro, aunque los más jóvenes son aún más ambiciosos en ese objetivo, y llegan a tener como objetivo aprender 6 nuevos lenguajes de programación.

Para hacerlo los recursos son variados, pero la plataforma más importante para estos desarrolladores es Stack Overflow, ese gigantesco foro de preguntas y respuestas que se ha convertido en el punto de encuentro para miles de profesionales que resuelven dudas y proponen nuevas ideas.

Sin embargo en segundo lugar hay una plataforma singular: YouTube se ha convertido en otro de los grandes referentes a la hora de aprender a programar en todo tipo de lenguajes de programación, con los libros y los MOOC como alternativas también bastante potentes. Ese uso de YouTube es aún más pronunciado entre las nuevas generaciones (el 70% apuesta por ese método) frente a los libros que suelen preferir programadores algo más mayores, que los tienen como principal recurso con un el mismo 70% de relevancia.

Los lenguajes más demandados

En esa encuesta también se hacía un repaso a los lenguajes que más se suelen pedir en las ofertas de empleo. Ese dato es uno de los más valiosos para los desarrolladores, que suelen enfocar esa sed de conocimientos hacia lenguajes que pueden dar lugar a nuevas oportunidades profesionales.

En ese sentido los lenguajes más demandados son de lejos JavaScript (sigue habiendo menos desarrolladores de los que la industria necesita) y Java, siendo Python también bastante relevante. A partir de ahí encontramos casi al mismo nivel a C++, C, C# y PHP. A partir de ahí el interés de las empresas baja más y tenemos lenguajes algo menos frecuentes en esas ofertas como Ruby, Go, Swift, Scala, R, Perl, Haskell, Clojure, Pascal o Lua.

Curiosamente los desarrolladores no siempre tienen interés en aprender esos lenguajes tan demandados, y de hecho el lenguaje que más interés suscita entre los programadores que quieren aprender una plataforma nueva es Go seguido por Python, Scala, Kotlin, o Ruby. Aquí se nota que los lenguajes que impulsan las grandes tecnológicas son muy llamativos para dichos desarrolladores, y tanto Go por ejemplo Swift, de Apple (algo más rezagado) generan mucha expectación.

Si estáis pensando en comenzar vuestra carrera en este ámbito es importante destacar otra de las conclusiones del estudio: lo que haces importa más de lo que pone en tu CV. La experiencia y tu porfolio son los dos elementos más relevantes para las empresas que ofrecen estos trabajos, y tener proyectos disponibles en plataformas como GitHub es algo casi imprescindible a día de hoy.

Y luego, claro hay datos más curiosos: la eterna batalla entre Vi/Vim y emacs ya no parece tal, porque al menos según la encuesta Vim es el editor que gana la partida de forma aplastante a emacs y a otros como Visual Studio, Sublime o Atom. Confieso que me ha costado creerlo: aunque no soy desarrollador he usado mucho Linux y soy de los que cree que emacs sigue siendo superior ;)